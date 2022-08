ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 31 August 2022, 14:38

Principalele probleme ale Parcului Cișmigiu - aleile dărăpănate, vegetația uscată, excrementele de pasăre, locurile de joacă stricate - au rămas nerezolvate la un an după ce primarul Nicușor Dan anunța că parcurile vor arăta decent. Față de anul trecut pe vremea asta, s-au făcut câțiva pași înainte - s-au tăiat arborii uscați, se face curățenie mai bine, s-au mai făcut mici reparații la mobilier, au început lucrările la podul mare, a fost pusă apă în lacul mic - însă parcul arată în continuare dezolant.

Ce lucrări s-au făcut în parc în ultimul an

Am vorbit cu viceprimarul Horia Tomescu, responsabil cu parcurile, din luna martie 2022, ce s-a făcut până acum și de ce nu s-a schimbat imaginea parcului. Acesta spune că până acum Primăria s-a concentrat pe salubrizarea parcului și întreținerea vegetației, lucrările fiind făcute cu angajații ALPAB.

”În primele luni m-am luptat ca iarba să fie tunsă, vegetația îngrijită, să fie mai bine ca anul trecut și cred că în parte am reușit, în privința curățeniei. Acum urmează investițiile mai mari, în funcție de banii pe care îi vom avea. Dacă am avea bani și forță de muncă, probabil că în 12 luni am avea totul aranjat, dar sunt foarte mulți ani în care parcurile, la fel ca și sistemul de termoficare, au fost lăsate în plata Domnului și acum trebuie să recuperăm toți anii pierduț”, spune Horia Tomescu.

Întrebat de ce aproape toată iarba din parc este uscată, acesta spune că vara a fost secetoasă.

”După cum știți am avut una dintre cele mai secetoase veri din ultimii zeci de ani. Am încercat să menținem vegetația în toate parcurile, dar apa este și ea o resursă finită. Eu nu favorizez lucrări mari de investiții în zona de irigații. Chiar și cu sisteme de irigații, gazonul englezesc nu rezistă sub copaci. Specialiștii ne vor spune ce amenajări peisagistice trebuie să facem, ca plantele să reziste la clima noastră”, a explicat Tomescu.

Singura lucrare importantă de investiții din parc, care a fost începută până acum, este consolidarea și reabilitarea podului mare. Lucrarea costă circa 4 milioane lei, este executată de Trustul de Clădiri Metropolitane și a început pe 4 august, termenul de finalizare fiind martie 2023.

Au mai fost reabilitate și pergolele, au fost curățate statuile, plus mici reparații la mobilier, însă cam atât.

În ceea ce privește alte investiții mari, acestea trebuie să mai aștepte.

În 2019, fostul primar Gabriela Firea și majoritatea de atunci din Consiliul General au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea parcului, investiții de circa 46 milioane lei pe durata a 3 ani. Imediat după, a apărut în discuție un proiect de reabilitare a parcului care a stârnit controverse deoarece nu respecta specificul grădinii istorice. Hotărârea prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici a fost atacată în instanță și anulată în 2020.

Acum, Primăria Capitalei lucrează la un Plan Urbanistic pentru Cișmigiu și la un nou proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici aferenți reabilitării parcului (DALI).

”A fost în instanță fostul DALI de amenajare peisagistică. (...) Mâine avem pe ordinea de zi a Consiliului General DALI pentru Parcul Carol. Hotărârea de Consiliu dată pentru Cișmigiu de vechea administrație a fost anulată și trebuie să facem un update al acestui DALI pentru Parcul Cișmigiu care să ne arate cum să facem o reamenajare peisagistică a parcului.Probabil că în câteva luni va fi gata.

Mai avem de reabilitat podul celălalt, reparații alei și reamenajare spațiu verde, ați văzut că sub copaci gazonul nu crește, oricât ai uda. Practic trebuie să găsim soluții cu peisagiștii de a pune o vegetație care să reziste la umbră”, a explicat Horia Tomescu.

Acesta estimează că până în primăvara anului viitor va fi gata DALI-ul pentru lucrările de reabilitare, proiectul tehnic, și vor putea începe lucrările de revitalizare a parcului.

Tot în curs este și licitația pentru întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi, firme care ar urma să facă o parte din aceste lucrări.

”Noi așteptăm finalizarea licitației care a pornit în decembrie anul trecut, încă sunt în evaluare financiară ofertele, a trecut evaluarea tehnică a ofertelor, dar fiind supravegheată de ANAP această licitație, durează mai mult, fiecare proces verbal ajunge la ANAP, ANAP-ul face modificări, le trimite la noi, noi edificăm le trimitem din nou la ei și aștepăm să răspundă. Estimez că până în noimbrie o să avem licitația finalizată pentru îngrijirea vegetației și salubrizare parcuri”, a explicat Tomescu.

În ceea ce privește locurile de joacă, și aici mai avem de așteptat până se vor face reparațiile necesare sau vor fi înlocuite.

”Vom începe în câteva zile reparații la o parte din locurile de joacă, unde găsim piese pe piață. Pentru celelale locuri de joacă, care nu intră pe acest contract de reparații, tot anul acesta vom lansa DALI-uri, să le facem de la zero.

Avem 40 de locuri de joacă în parcurile ALPAB, ele au fost puse în funcțiune în 2010, au 12 ani deja, și de atunci nu au fost nici reparații, nici investiții, absolut nimic, au rezistat chiar eroic, având în vedere că nu s-au băgat bani în ele pentru mentenanță.

Vor fi 13 locuri de joacă de reparat și restul trebuie schimbate. Am insistat să avem un proiect și pentru terenurile de sport și spațiile de fitness și spațiile pentru animale de companie, să le amenajăm cât de cât”, a explicat Horia Tomescu.

Acesta spune că toate locurile de joacă vor fi fie reparate sau înlocuite în 10 luni de acum încolo.

Ce s-a întâmplat cu studiul care trebuia să rezolve problema ciorilor din Cișmigiu

Anul trecut, unul dintre proiectele care a câștigat concursul de bugetare participativă realizat de Primăria Capitalei este ”Ciorile din Grădina Cișmigiu . Vecini cu aripi” depus de Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu. Suma alocată de municipalitate este de 500.000 lei.

Scopul proiectului era:

Stabilirea cauzelor care generează migrația zilnică a stolului de ciori în Cișmigiu, în intervalul iunie-noiembrie, prin intermediul unui studiu de mediu realizat decătre biologi experți în ornitologie.

Stabilirea unor măsuri de către specialiști în mediu (pe baza studiului realizat în faza 1), care să reducă impactul migrației stolului de ciori sau să o elimine total, într-un mod minim invaziv și respectuos față de natură.

Implementarea măsurilor propuse pentru a reduce prezența stolului de ciori în Cișmigiu și monitorizarea eficienței acestora.

Practic acesta trebuie să rezolve problema păsărilor din parc și a excrementelor care împânzesc spațiul verde.

Deși banii au fost alocați în buget, primăria nu a reușit să găsească specialiștii care să facă studiul.

”S-a demarat o procedură de achiziție, cu un anunț de intenție, nu am primit nicio ofertă. S-a elaborat caietul de sarcini, a fost transmisă cererea de ofertă pentru elaborarea acestui studiu la organizațiile recomandate de Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu, cu care ALPAB a fost în contact, și anume Asociația Wilderness Research and Conservation, Asociația Accipiter Șoimărit și Protejarea Păsărilor de Pradă din România, EPC Consultanță de Mediu. E

PC Consultanță de Mediu au răspuns că nu pot da curs solicitării deoarece au o perioadă aglomerată. Wilderness Research and Conservation au răspuns că vor analiza oferta și vor reveni cu un răspuns. După primirea acestor oferte vom desemna procedura de desemnare a câștigătorului și vom încheia contractul”, a explicat Horia Tomescu.

Viceprimarul spune că în 6 luni de la atribuirea contractului vom avea studiul.

Alex Oprița, membru în Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu, ONG-ul care a inițiat proiectul, spune că firmele nu s-au înghesuit să vină din cauza sumelor mici alocate.

”Reprezentanții ALPAB spun că l-au scos în SICAP, dar nu a aplicat nimeni, au mai încercat să ia oferte din piață, au obținut o ofertă undeva la 30.000 de euro, dar unora li s-a părut că e prea mult, drept urmare nu au plasat nicio comandă. Noi le-am dat un draft de caiet de sarcini, să împingem lucrurile, și le-am dat și o serie de firme de la care să ceară oferte, specialiști pe domeniu, dar pare că nici firmele nu vor să se bage, lucrarea este una consistentă, ar trebui un proiect de monitorizare de 1 an de zile și cei de la ALPAB doresc să-l facă sub 20.000 de euro, condiții în care specialiștii nu pot să-l presteze așa cum trebuie, deci practic e blocat”, a explicat Alex Oprița.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe.

Ce spun oamenii despre cum arată parcul

Grupul de inițiativă civică Cișmigiu este format din cetățeni care locuiesc lângă parc și folosesc spațiul verde aproape zilnic. Aceștia s-au constituit într-un grup civic în urmă cu câțiva ani, când a apărut în discuție proiectul de reamenajare a Parcului Cișmigiu și de atunci au avut tot felul de acțiuni de salubrizare a spațiului verde cu voluntari, plantări, acțiuni de informare.

Alex Oprița spune că parcul arată mai bine față de anul trecut, dar are nevoie de investiții serioase.

”Cred că e loc de mult mai bine în ceea ce privește întreținerea Cișmigiului , și asta putem vedea cu ochiul liber, nu trebuie să fii expert.

Ne bucură că s-au făcut niște pași, că a început consolidarea podului mare, că au fost înlocuite pergolele de lemn de pe Schitu Măgureanu, că vor repara și cuva lacului mic, însă e clar că Cișmigiul are nevoie de o investiție masivă și de alocare de resurse specializate. Nu puteam doar să cârpim, ci este nevoie să înlocuim, de exemplu, pe partea de sistem de irigații, părțile nefuncționale, monumentele trebuie restaurate.

Anul trecut s-au curățat statuile însă este nevoie de mult mai mult”, a explicat acesta.

În ceea ce privește aleile stricate, acesta spune că așteaptă ca Primăria Capitalei să finalizeze Planul Urbanistic aferent parcului.

”Multă lume s-a plâns că aleile sunt degradate însă și noi suntem de acord că nu are rost să le facă acum, până nu este gata Planul Urbanistic pentru Cișmigiu. Anul acesta a fost bugetată finalizarea acestui PUZ început prin 2018-2019, în curând va fi pus în dezbatere publică, o să dăm și noi feedback. Prin PUZ ar trebui stabilite toate amenajările, inclusiv tipul de alei, care vor fi pietruite, care cu pavaj, care cu nisip”, a explicat Alex Oprița.

În ceea ce privește vegetația, acesta spune că este verde doar partea irigată.

”Peluzele sunt uscate. Este irigat doar parterul central și sunt irigate rândurile cu flori la furtun. Aici sunt mai multe probleme. În primul rând a uda este din ce în ce mai scump, apoi instalația de irigații nu mai este funcțională în foarte multe locuri, în Cișmigiu mai funcționează doar pe parterul central și ce se udă la furtun - Rotonda scriitorilor, zona de la ceas, adică ce a mai rămas verde. Soluțile sunt multiple. Trebuie luat în considerare ca nu toate peluzele să aibă gazon, cum e acum, să caute mixuri de trifoi, care să le permită să aibă mai puține lucrări de întreținere”, a explicat Alex Oprița.

Acesta spune că oamenii din zonă nu își doresc ca parcul să arate așa cum arată alte parcuri din București ”bine întreținute”, ci grădina istorică să fie restaurată.