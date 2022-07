Interviu cu Nicușor Dan Miercuri, 27 Iulie 2022, 10:04

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

De la începutul mandatului de primar general și până acum, Nicușor Dan nu a propus pe ordinea de zi a Consiliului General niciun Plan Urbanistic Zonal. Situația este fără precedent, iar părerile sunt împărțite. Sunt voci care îl acuză pe primarul general că blochează dezvoltarea orașului și nu dorește să se construiască nimic, și voci care spun că după 20 de ani în care s-a construit haotic în oraș este nevoie de o pauză și ordine.

Nicușor Dan, la HotNews LIVE Foto: Hotnews

Într-un interviu acordat HotNews.ro, primarul general Nicușor Dan, a declarat că nu a blocat dezvoltarea orașului și că de când a venit la Primăria Capitalei a dat peste 800 de autorizații de construire, în baza Planului Urbanistic General. Primarul general spune că Planurile Urbanistice Zonale au fost făcute până acum în principal pentru derogări, pentru a construi în plus față de ce prevede regulamentul, iar de acum încolo se vor aproba doar PUZ-uri bine justificate, iar interesul public va prima.

Nicușor Dan spune că vechea administrație a lăsat moștenire 55 de planuri urbanistice, trecute prin toate filtrele, iar o bună parte dintre acestea conțin nelegalități. Primarul spune că pentru majoritatea va propune respingerea.

În ceea ce privește Planurile Urbanistice Zonale noi, Nicușor Dan spune că au fost depuse circa 50 și acestea se află pe circuitul de avizare, dar vor fi avizate doar dacă există justificare pentru derogări sau regulamentul cere acolo elaborarea unui PUZ.

În ceea ce privește noul Plan Urbanistic General, cel mai probabil acesta nu va fi aprobat în acest mandat.

Nicușor Dan spune că în luna septembrie vor fi puse pe ordinea de zi a Consiliului General 50-60 de PUZ-uri.

Reporter: Sunt foarte mulți oameni care vă acuză că ați blocat dezvoltarea Bucureștiului. De ce, de la începutul mandatului până acum, timp de aproape 2 ani, nu ați promovat niciun Plan Urbanistic Zonal pe ordinea de zi a Consiliului General?

Nicușor Dan: La nivelul Primăriei Municipiului București este un număr de aproximativ la 100 de documentații de urbanism, care sunt în diferite faze și, în funcție de faza în care sunt, sunt analizate de Comisia Tehnică de Urbanism pe care am propus-o și a votat-o Consiliul General. Deci se desfășoară o activitate de urbanism.

Există circa 55 de Planuri Urbanistice Zonale, proiecte de Planuri Urbanistice Zonale, care au trecut prin cele trei filtre și de arhitectul-șef în mandatul Firea, și pe care trebuia să le punem pe ordinea de zi a Consiliului General, numai că eu am dispus o reverificare a lor de către Comisia Tehnică de Urbanism, iar în urma acestei reverificări am un punct de vedere diferit de la Direcția Urbanism, față de cel al aceleiași Direcții de Urbanism din mandatul precedent și marea lor majoritate încalcă prevederile legale. Ele vor fi puse în curând pe ordinea de zi, cele care au procedura finalizată, atât cele pentru care propunem adoptarea cât și cele pentru care propunem respingerea.

Vreau să mai spun că în urma schimbării Comisiei Tehnice de Urbanism și a discuțiilor care au loc acolo sunt câțiva dintre cei care veniseră cu propuneri de Plan Urbanistic Zonal și care și-au retras ei singuri propunerea.

Se poate construi în București, dar noi trebuie să protejăm interesul public

Reporter: Câte Planuri Urbanistice veți propune spre aprobare, fiindcă sunt oameni care spun că d-voastră nu sunteți de acord să se construiască nimic în acest oraș?

Nicușor Dan: Am semnat câteva sute de autorizații de construire, investiții de milioane de euro. Bucureștiul are un regulament de urbanism care trebuie respectat. De obicei, cei care vin la PUZ doresc să construiască în plus față de ce le permite acest regulament. Sigur, planurile urbanistice zonele sunt legitime în anumite zone, acolo unde de exemplu avem în Planul Urbanistic General zone industriale și o analiză spune că respectiva zonă industrială nu se mai încadrează în dezvoltarea orașului la momentul ăsta. Numai că aceste Planuri Urbanistice trebuie să respecte toată legislația în vigoare, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Discuțiile din Comisia Tehnică de Urbanism sunt foarte serioase, dorim dezvoltare, dar le spunem dezvoltatorilor ce anume să studieze și să facă ca să le treacă planul urbanistic zonal. Uneori nu se poate ce doresc ei, fiindcă afectează vecinii sau întreaga zonă, și le spunem asta.

Se poate construi în București, numai că interesul public a fost grav prejudiciat, oricine venea și cerea orice PUZ și autoritatea îi dădea, iar noi trebuie să protejăm interesul public, să nu mai permitem densificare, să nu mai permitem pierderi de spații verzi, să existe o corelație cu sistemul de învățământ, transportul public, utilitățile, adică ce înseamnă urbanism.

Reporter: Care este viziunea actualei administrații locale? Ce permiteți să se construiască și unde?

Nicușor Dan: Discuția este mult mai nuanțată, adică Comisia Tehnică de Urbanism și Direcția de Urbanism studiază tot ce înseamnă corelație a dezvoltării cu orașul. Teoretic, noi ar trebui să avem în momentul la care discutăm un PUZ o situație cu școlile din zonă, care este necesarul de locuri în școli, care este situația utilităților, informație incompletă pe care nu o avem și de aceea este analiza mai laborioasă. Dacă am fi avut toate aceste date, atunci decizia ar fi fost aproape automată.

Reporter: Veți mai permite derogările acelea pe care vechile administrații le dădeau?

Nicușor Dan: Mesajul pe care l-am transmis este că dacă cineva vine la Primăria Municipiului București să solicite o derogare de 20% la CUT (n.r. coeficientul de utilizare al terenului), adică la densitatea construită, asta nu este un motiv ca să-i aprobăm PUZ-ul. Vom respecta legea, fiindcă am văzut chiar în acele documentații care au trecut de toate filtrele în mandatul trecut, erau unele care derogau de la CUT cu 50%, erau altele care spuneau greșit în ce UTR se încadrează terenul.

Vom aproba doar derogări bine justificate, și justificată utilitatea publică a demersului, adică noi apărăm interesul public.

Reporter: Se mai poate construi după suspendarea și anularea PUZ-urilor de Sector?

Nicușor Dan: Dacă s-a suspendat PUZ-ul înseamnă că trebuie să respecți PUG-ul sau să obții un nou PUZ.

Reporter: Investitorii spun că dacă vin la PUZ durează foarte mult...

Nicușor Dan: Prin lege PUZ-ul durează foarte mult, nu că nu vrem noi mai repede. Există Legea 350, există Ordinul 2701, de consultare a publicului, care prevede trei etape de consultare a publicului. El se mai coroborează și cu Hotărârea de Guvern care privește emiterea avizului de mediu sau a deciziei de mediu și care presupune de asemenea o consultare publică, deci toate aceste lucruri prin lege fac ca un PUZ să dureze cel puțin 9 luni.

Pentru elaborarea PUG-ului, eu cred că sfârșitul lui 2023 este un termen rezonabil

Reporter: Când vom avea noul Plan Urbanistic General?

Nicușor Dan: Eu am început discuțiile cu Universitatea de Arhitectură, cu consorțiul din jurul Universității de Arhitectură, în cadrul contractului pe care îl avem. Trebuie actualizate niște studii, trebuie să ne punem de acord asupra unei actualizări a studiilor deja făcute și a listei de studii care să fie făcute în continuare.

În ceea ce privește studiile, plus elaborarea PUG, eu cred că sfârșitul lui 2023 este un termen rezonabil. După aceea urmează toate avizele, asta este ceva ce noi nu putem să controlăm.

Reporter: Deci este puțin probabil ca în acest mandat să fie gata PUG-ul?

Nicușor Dan: Asta depinde de autoritățile avizatoare.

Dacă cumperi o clădire în zona istorică, vei avea garanția că vecinul tău nu va construi un bloc lângă

Reporter: Puteți să-mi spuneți câte autorizații de construire ați dat de la începutul mandatului până acum?

Nicușor Dan: Aș spune că am dat cam 800 de autorizații de construire. Am mai semnat câteva mii pentru rețele, branșamente, panouri publicitare.

Lucru important de remarcat, noi dăm autorizații pe zone protejate și pe monumente istorice și în urma fermității noastre în a nu permite suplimentări de suprafață ocupată, nerespectarea distanței laterale, etaje în plus, mansarde cu două etaje și fel de fel de lucruri, am observat o schimbare a trendului în piață, în sensul că au început să vină cereri de construcții în spiritul zonei protejate, adică consolidări, consolidare și mansardare sau consolidare și extindere în spate, adică lucruri care nu fac decât să îmbunătățească arhitectura orașului.

Reporter: Adică oamenii veneau fiindcă știau că se poate, acum dacă nu se mai poate, s-au adaptat....

Nicușor Dan: Ideea este că nu se mai poate cu derogări, dar asta înseamnă stabilitate investițională. În sensul că dacă îți cumperi o clădire în zona istorică, vei avea garanția că vecinul tău nu va construi un bloc lipit de casa ta.

Vom avea primele PUZ-uri în Consiliu general în septembrie

Reporter: Când vom avea primele PUZ-uri pe ordinea de zi a Consiliului General?

Nicușor Dan: Probabil că în septembrie. Vor fi toate PUZ-urile care au trecut prin toate etapele administrative, de ordinul a 50-60 de PUZ-uri.

Reporter: Ce se mai întâmplă cu PUZ-ul Sectorului 2, singurul neanulat până acum de instanță, și unde este o miză imobiliară uriașă, se permite betonarea a zeci de hectare de spațiu verde pe malul lacurilor Colentina. În ce stadiu este procesul de anulare?

Nicușor Dan: Sunt două procese de anulare. Unul este început în 2020, iar la acesta, la fiecare două săptămâni vine un nou intervenient, ca să se tragă de timp. Se depune o cerere de intervenție, judecătorul dă un termen ca toată lumea să ia la cunoștință și așa se prelungește la nesfârșit. Sperăm ca Tribunalul să se pronunțe. Și există un dosar nou de anulare, inițiat de ONG-ul care a obținut și suspendarea care a rămas definitivă la Curtea de Apel, va avea termen în septembrie. Din păcate există o decizie a Înaltei Curți care spune că primarul nu poate să atace el însuși hotărârile de Consiliu General, am fi făcut asta de mult, dar această decizie mă împiedică pe mine să o fac.

Reporter: Până la urmă pot primarii de Sector să dea autorizații de construire pe PUZ-urile suspendate în instanță? Prefectul și ISC spun că da.

Nicușor Dan: Evident, nu. Ei au putut să dea autorizații de construire cât PUZ-urile nu au fost suspendate. A existat mai întâi o suspendare administrativă, acum este o suspendare pronunțată de instanță. Pe suspendarea administrativă a existat un articol special în acea Hotărâre de Consiliu General care a spus cine a luat certificat de urbanism pe baza PUZ-ului de sector, va putea să meargă mai departe cu autorizarea, și atunci s-a putut. Pe suspendarea judecătoarească nu mai pot, fiindcă legea spune foarte clar că încetează efectele juridice. Nu poți să emiți un act în baza unui act normativ care este suspendat, înghețat, nu mai există juridic pe o perioadă determinată.

ISC are probleme mari în a verifica legalitatea a ceea ce se întâmplă în București

Reporter: ISC-ul v-a amendat de mai multe ori în ultimul an pentru că nu au fost emise certificate de urbanism la timp, autorizații de construire. De ce au fost acele întârzieri, mai aveți situații de genul acesta? Considerați corecte amenzile ISC?

Nicușor Dan: În primul rând, pe autorizații emise de fosta administrație avem 200 de litigii, în care vecini contestă legalitatea autorizațiilor. Pe autorizații emise de noi avem două litigii și care sunt pe chestiuni minore, o pergolă de 10 m și încă ceva. A fost o muncă foarte mare să ajungem să emitem actele acestea legal și de aceea la început au existat întârzieri. Acum nu mai sunt.

Pe de altă parte, ISC-ul are el însuși problemele lui de verificare a legalității, adică pe PUZ-urile de Sector noi am făcut cererea de verificare a legalității acum 1 an și am dat inclusiv motivele pe care trebuia să le verifice și nu a făcut-o nici până acum. Pe Icoanei 2-8 (n.r. unde s-au demolat 3 case vechi de peste 100 de ani și se construiește un bloc) am făcut nenumărate solicitări pentru ISC să constate legalitatea, nu a făcut-o nici măcar în ziua în care era buldozerul în curte. Am cerut verificarea legalității pentru 12 imobile, nici până în ziua de azi nu ne-a făcut ISC-ul verificarea, asta ISC-ul din București.

ISC-ul național, pe două cazuri foarte importante, în care ISC București a făcut în sfârșit verificarea și a constatat nelegalitatea, pe Modrogan 1 A și Icoanei 2-8, și pe un PUZ, Școala Floreasca, după ce ISC București a constatat nelegalitatea, a venit ISC Național și fără să motiveze în niciun fel a dat un ordin de anulare a procesului verbal de constatare a nelegalității.

Deci ISC are probleme mari în a verifica legalitatea a ceea ce se întâmplă în București.

ISC-ul nu își face treaba în mod evident, nu își îndeplinește obligația legală de a verifica legalitatea actelor care sunt emise. Și este o chestiune foarte serioasă, deoarece Bucureștiul este un oraș seismic și este foarte important ca tot ce se construiește în București să fie legal.

