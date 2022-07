ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 24 Iulie 2022, 19:49

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat duminică, la B1, despre o candidatură la următoarele alegeri locale din 2024, că speră ca o alianţă de dreapta să îl susţină la primăria Bucureştiului, peste doi ani şi câteva luni, relatează News.ro

”Eu sper ca o alianţă de dreapta să mă susţină la primăria Bucurelştiului, peste doi ani şi câteva luni. O să vedem. Până atunci, important este să facem lucrurile pe care le aşteaptă bucureştenii”, a arătat primarul.

El a afirmat că mult timp Bucureştiul a fost cosmetizat şi nu s-a mers la chestiunile fundamentale ce ţin de viaţa noastră.

Întrebat după cât timp ar trebui evaluată activitatea unui primar, Nicuşor Dan a spus că la finalul mandatului. Despre Gabriela Firea, el a spus că „a fost un primar dezastruos”.

„Nu a făcut nimic din lucrurile importante pe care trebuia să le facă”, a mai menţionat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre situaţia căldurii şi a apei calde: „O să fie mai bine iarna aceasta decât iarna trecută”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan a mai declarat despre situaţia lucrărilor la sistemul de termoficare, că o să fie mai bine iarna aceasta decât iarna trecută. Primarul a anunţat că este în curs de implementare o centrală provizorie la fostul CET Titan, care va funcţiona din iarna aceasta, potrivit News.ro

„Dacă vorbim de problema căldurii şi a apei calde, dacă vorbim punctual, acum suntem în luna iulie, avem o revizie obligatorie. Problema apei calde vine din reţeaua noastră de conducte (..) şi vine din producţie şi aici e o mare problemă, care nu e la noi, ci la Ministerul Energiei, din centrale vechi”, a spus primarul.

El a precizat că în luna iulie o problemă specială este că CET Sud este în revizie. „În mod normal a trebuit să îl suplimentez cu CET Progresul numai că nici acesta, nici conductele pe zona de est nu fac faţă la presiune, atunci am avut avarii şi mulţi oameni fără apă caldă”, a arătat Nicuşor Dan.

„O să fie mai bine iarna aceasta decât iarna trecută. În mod deliberat s-au făcut nişte lucrări şi s-a oprit apa caldă în câteva zone, pentru câteva săptămâni, ca locurile unde noi ştim că sunt avarii să nu se mai producă iarna asta. Pe scurt, pe ceea ce înseamnă transport, avem patru şantiere în desfăşurare, câte 10 kilometri fiecare. Am avut ghinion cu războiul din Ucraina şi nu au început în martie cum trebuia, dar o să facem aproximativ 35 de kilometri anul acesta ceea ce înseamnă mult mai mult decât s-a făcut până acum”, a afirmat el.

Primarul Capitalei a mai anunţat că este în curs de implementare o centrală provizorie la fostul CET Titan, care va funcţiona din iarna aceasta”, a spus Nicuşor Dan.

„Anul trecut, 2021 nu aveam licitaţiile făcute. Am pierdut anul 2021 pentru că administraţia anterioară prevăzuse că o singură companie municipală poate să facă 60 de km, când ea poate să facă 10 km pe an. ce am făcut în 2021, am făcut toate licitaţiile şi ca să intrăm în primăvara lui 2022 în forţă. (..) Chiar dacă am avea un număr infinit de bani şi de constructori tot nu vom putea să avem un ritm mai mare de 50-60 de km pe an, pentru că trebuie să furnizăm apă şi căldură”, a precizat primarul.

„Dacă decizi, doi ani nu dai apă şi căldură, poţi”, a arătat el, adăugând că în acest caz opreşti tot pentru a lucra.

El a mai spus că în vara aceasta s-au făcut lucrări acolo unde specialiştii ştiu că situaţia este critică, pe 200 sau 250 de metri. „Sunt convins că iarna asta o să fie mai bine”, a punctat el.