ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 07 Aprilie 2022, 10:55

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primarul din Popești-Leordeni, Petre Iacob, a făcut un totem în cinstea celor mai importante 10 persoane implicate în realizarea pasarelei pietonale din oraș, care a fost inaugurată în urmă cu un an. Totemul a fost amplasat lângă pasarelă, iar primarul Petre Iacob deschide lista celor 10 persoane scrise cu litere mari, urmat de primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, șefului de cabinet al primarului Sectorului 4, Cristian Zărescu, directorului general al Metrorex, Gabriel Mocanu, city managerului din Popești-Leordeni, Alin Todireanu.

Totem Popesti-Leordeni 1 Foto: Facebook

”Astăzi s-a împlinit un an de la inaugurarea Pasarelei Pietonale Popești-Leordeni. În semn de recunoștință pentru cei implicați în realizarea acestui proiect, am ridicat un totem în cinstea celor mai importante 10 persoane fără de care cu singuranță, astăzi Popești-Leordeni nu ar fi avut acces direct la stația de metrou Berceni. Profit de ocazie să vă prezentăm și noul logo al orașului, un porumbel care să ne aducă aminte tuturor Popeștenilor că oriunde am merge, revenim mereu acasă și pentru asta trebuie să iubim Popești-Leordeni”, a scris primarul pe pagina de Facebook.

Am încercat să-l contactăm, pentru mai multe detalii, însă acesta nu a răspuns la telefon.

Primar de 10 ani, cu BAC-ul luat la 25 de ani după ce a terminat profesionala

Petre Iacob este primar din 2012. Primele mandate le-a câștigat candidând din partea PSD, apoi s-a înscris în Pro România, la ultimele alegeri candidând din partea acestei formațiuni politice.

Potrivit datelor din CV-ul postat pe site-ul Primăriei, acesta este mecanic de meserie, fiind absolvent de școală profesională. În 1999, la 25 de ani după ce a terminat școala profesională, a luat și bacalaureatul.