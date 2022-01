Nicuşor Dan vrea o sală de concerte şi o platformă de streaming pentru evenimentele organizate de Primăria Capitalei

Într-o postare pe pagina sa de Facebook , primarul Nicușor Dan anunță că, „împreună cu Administratorul public Diana Punga, directoarea Direcției de Cultură a PMB, Liliana Toderiuc Fedorca și directorul executiv al Direcției Urbanism, Matei Damian, m-am întâlnit azi cu Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), cu care am discutat despre eficientizarea birocrației și creșterea atractivității Capitalei pentru activități culturale și de divertisment”.Nicușor Dan scrie că „industria evenimentelor poate fi o sursă importantă de venituri pentru București și un mare plus pentru viața culturală a orașului, iar asta presupune dezvoltarea de parteneriate cu organizatorii privați de evenimente”.Totodată, edilul subliniază că menține „abordarea de a folosi bani publici puțini pentru concerte și festivaluri”, dar că este „interesat de colaborarea cu companiile private și de evenimente organizate de companii private, care să facă audiență și să aducă fonduri municipalității”.„Vom veni în perioada următoare cu un regulament care să facă mai simplă organizarea de evenimente, integrând și propunerile pe care le vom primi de la AROC”, precizează el.În final, primarul general al Capitalei anunță că „avem în plan și crearea unei platforme de streaming pentru toate evenimentele pe care Primăria Generală sau instituțiile din subordine le organizează, unde să facem și vânzare centralizată de bilete”.„Explorăm de asemenea posibilitatea de a construi o sală de concerte în București, lucru pentru care am trimis o scrisoare Companiei Naționale de Investiții, care să ne ajute cu fonduri”, mai informează Nicușor Dan.