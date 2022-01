Previziuni sumbre pentru bugetul Primăriei Capitalei pe 2022: la acest moment subvențiile pentru termoficare, STB și salariile angajaților consumă aproape toți banii

Subvenția la termoficare, subvenția la transportul public și salariile angajaților din Primăria Capitalei și subordonate consumă aproape tot bugetul municipalității pe 2022, dacă se iau în calcul venituri ca anul trecut, de circa 5 miliarde de lei, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul Horia Tomescu (USR). Astfel mai rămân câteva zeci de milioane pentru serviciile publice de bază - întreținere străzi, parcuri, iluminat public și cimitire. Cât despre investiții, în acest context speranța este în fondurile europene și programul Anghel Saligny. Subordonatele au cerut, adunat, un buget ce ajunge la 10 miliarde lei, acestea fiind nevoile lor maximale. Rămâne de văzut cum va arată în final proiectul de buget propus de Nicușor Dan și de unde se taie banii.







În detaliu, la acest moment, la actualul preț la populație, subvenția la termie este de circa 2,6 miliarde lei fără ajutor de la Guvern, a explicat Horia Tomescu, iar cea la transport public circa 1 miliard, ca și anul trecut.







„Deocamdată suntem în discuții cu primarul general, încă nu avem o formă finală a bugetului. Direcțiile din Primărie și cele 46 de subordonate au trimis fundamentările bugetare pentru nevoile pe care le au. Acestea sunt niște nevoi maximale, totalizează 10 miliarde, în contextul în care bugetul local este undeva la 5 miliarde.







Subvenția la STB este 1 miliard lei și sunt facturi restante de 800 milioane lei. În momentul de față, la actualul preț la populație, subvenția pentru termoficare ar fi cam 2,6 miliarde lei. Salariile subordonatelor mai sunt undeva la 400 -500 de milioane și salariile PMB undeva la 100-150 milioane”, a declarat Horia Tomescu pentru HotNews.ro.







De exemplu, ALPAB a cerut un buget de 200 milioane lei, Administrația Străzilor - 268 milioane lei, Administrația Spitalelor - 150 milioane lei, Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - 83 milioane lei, Administrația Cimitirelor - 100 milioane lei; PROEDUS- 47 milioane lei. Rămâne de văzut ce vor primi însă de la primarul Nicușor Dan și Consiliul General.







În ceea ce privește subvenția la termoficare, în prezent, prețul la populație este de 164 lei, iar prețul aprobat al gigacaloriei este de 860 lei / gigacalorie, urmare a scăderii TVA, diferența fiind plătită din bugetul municipalității. Consiliul General încă nu a aprobat majorarea prețului gigacaloriei la populație și nu a stabilit cât din această sumă să plătească populația și cât să plătească primăria.







Primarul Nicușor Dan a propus în urmă cu două luni ca populația să plătească 280 lei, dar propunerea nu a fost agreată.







„Au trecut două luni de când am propus partidelor din Consiliul General al Capitalei o majorare rezonabilă a prețului gigacaloriei plătit de bucureșteni, de la 164 de lei la 280 de lei. USR și PSD au respins majorarea. Fără un ajutor de la Guvern (sper să existe acest ajutor) subvenția pe care Primăria ar trebui să o plătească ar fi peste 2 miliarde lei față de 1 miliard în 2021. Bucureștiul are nevoie de investiții, nu putem duce tot bugetul pe subvenții. Până la modificarea de către Consiliul General, prețul plătit de bucureșteni pe gigacalorie va fi de 143 lei (urmare a scăderii TVA). O spun foarte clar: am solicitat o mărire rezonabilă a prețului gigacaloriei pentru bucureșteni, dar nu se pune problema ca aceștia să plătească 800-900 de lei”, a scris Nicușor Dan săptămâna trecută pe pagina de Facebook.







Primăria Capitalei a cerut aproape 1 miliard de la Guvern ca să plătească subvenția la caldură



Fără ajutor de la Guvern pentru subvenția la termie, Primăria se află în mare dificultate să asigure serviciile de bază și să susțină investițiile deja începute.







„În momentul de față fără un ajutor din partea Guvernului României pentru subvenția la termoficare este foarte greu de crezut, chiar crescând tariful către populație și micșorând subvenția, este foarte greu de crezut că putem acoperi această subvenție din venitul PMB exclusiv. Pentru investiții avem ca variante fondurile europene. Din păcate au trecut foarte multe luni și nici în momentul de față caietul de sarcini pentru cei 100 de km de refacerea rețelei termoficare pe fonduri europene, contract semnat încă de la sfârșitul anului 2020, nu este pe SEAP. Adică lucrurile se mișcă foarte greu în Primăria Municipiului București. Direcția de Achiziții nu funcționează sau nu pare că funcționează la o capacitate rezonabilă, astfel încât să avem măcar proiectele unde nu avem de cheltuit foarte mulți bani din bugetul local și avem fonduri europene. La capitolul investiții cred că ne permitem doar să plătim cofinanțarea pentru proiectele din fonduri europene”, a mai declarat Horia Tomescu.







Consilierii PNL au fost rezervați în declarații.





„Avem discuții cu primarul general și cu USR în urma cărora vom da o formă finală proiectului de buget, care să intre în dezbatere. După cum știți, din cauza creșterilor de preț, ne referim la termie în primul rând, urmează să se decidă care va fi valoarea subvenției, deocamdată după cum știți nu s-a operat nicio modificare, dar o vom decide și vom anunța. În ceea ce privește STB, ați văzut că am reușit compensarea datoriilor vechi și stă din punct de vedere al subvenției mult mai bine, din păcate din cauza pandemiei au scăzut veniturile. Dar nu pot să vă dau cifre exacte acum”, a declarat Sorin Purcărea, consilier general PNL.







Am încercat să luăm un punct de vedere de la primarul general, Nicușor Dan, dar acesta nu a putut fi contactat.







În pregătirea bugetului pe anul 2022, USR a cerut primarului general fundamentarea pe venituri.







Deocamdată nu a fost pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2022. Bugetul trebuie aprobat anul acesta până pe 11 februarie, adică în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a bugetului de stat.







Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat după aprobarea bugetului de stat că banii primiți de Primăria Capitalei sunt insuficienți și este imposibil să acopere cu ei nevoile orașului.







„Parlamentul a dat azi votul final pentru bugetul de stat pe 2022, iar veștile pentru Capitală nu sunt deloc bune. În ciuda tuturor demersurilor pe care le-am făcut în ultimele două luni, Bucureștiul a rămas cu același buget din 2021 – 10 miliarde de lei, dintre care 4 miliarde pentru Primăria Capitalei și 6 miliarde pentru primăriile de sector. Cu un astfel de buget, cu prețurile care au explodat în sectorul energetic și cu ZERO compensare guvernamentală pentru asta, va fi imposibil pentru PMB să acopere nevoile Capitalei la nivelul anului curent”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.







Primarul a cerut atunci grupurilor politice din Consiliul General să vină cu un proiect de buget și să indice de unde se pot face tăieri.







Cu câteva zile înainte, Ciprian Ciucu, președintele PNL București, împreună cu consilieri generali PNL, i-a cerut primarului Nicușor Dan să înceapă reforma Primăriei, promisă în campania electorală, să taie din voucherele date de Gabriela Firea și să reducă cu 25% numărul de angajați din instituție.







„Dacă nu echilibrăm bugetul și nu facem niște reforme, degeaba suntem aici, putem pleca acasă”



Ciucu a spus că PNL va demara aceste reforme chiar dacă sunt nepopulare, cu sau fără primarul general. Președintele PNL București a mai spus că nu te poți duce cu mâna întinsă la Guvern, să ceri un miliard de lei, fără să tai din cheltuieli.







„Dacă nu echilibrăm bugetul și nu facem niște reforme, degeaba suntem aici, putem pleca acasă. Sau putem să împingem aceste reforme prin proiectele pe care noi le vom gândi, proiecte de restructurare, de tăieri, proiecte raţionale. Proiecte de foarte multe ori, poate, nepopulare, dar oraşul acesta se află efectiv pe marginea prăpastiei și o vom face fără primarul general. Apelul meu este către primarul general să se deschidă către PNL, să nu ne mai ia prin surprindere, să discute cu noi proiectele, pe faţă, din timp, nu doar să ridice mâna colegii mei în şedinţele de Consiliu General. Nu e normal să aflăm de o rectificare cu două zile sau cu o zi înainte de votarea ei. Nu e normal ca multe lucruri să fie făcute prin politica faptului împlinit. Deocamdată, sprijinul rămâne acolo, sprijinul este real, nu este mimat, este un sprijin real, nu este dublu limbaj, dar acest sprijin va rămâne doar atât timp cât va exista o relaţie de reciprocitate, care în acest moment nu există”, a declarat Ciprian Ciucu.





Cum se face bugetul? La finalul anului, subordonatele Primăriei Capitalei și direcțiile din instituție fac fiecare o propunere de buget în care cer tot ce au nevoie, propunerea fiind trimisă primarului și consilierilor generali. Propuneri sunt discutate cu primarul și consilierii generali, iar când aceștia ajung la un consens, ce proiecte primesc finanțare și ce proiecte nu primesc finanțare, este publicat proiectul în dezbatere publică. În perioada de dezbatere publică se mai adună păreri de la cetățeni, ONG-uri etc, iar proiectul de buget ar trebui modificat din nou. În final acesta este supus la vot în Consiliul General, iar în timpul ședinței se mai pot face amendamente.Ciprian Ciucu a mai spus atunci că dacă nu iau măsurile necesare, în aprilie, Primăria Capitalei intră în incapacitate de plată.„Ce a prezentat ieri primarul general este adevărat, sau parțial adevărat. De ce? Prin aprilie, dacă nu se va face ceva, Bucureștiul va intra în incapacitate de plată. Cauza este clară. Subvențiile erau pe vremea Gabrielei o treime, acum au ajuns la două treimi din buget, sau mai mult. Dacă rămân așa, vorba lui Cătălin Deaconescu, transformăm primăria în agenție de plăți și plecăm acasă. În esență, ceea ce a prezentat Nicușor Dan ieri e corect, a crescut atât de mult prețul la energie astfel încât subvenția pe termoficare a crescut de la 1,4 miliarde la 2,7 miliarde. Banii care îi rămân pentru funcționare sunt insuficienți. Aici are dreptate. Unde nu are dreptate este atunci când a spus că au început reformele în PMB. Colegii de la PNL și USR au închis câteva companii și o să continuăm să le închidem, dar reforma în PMB nu a început”, a explicat Ciucu.Primarul spune că a redus costurile, dar nu mai are de unde tăia.„Vreau să subliniez că în 2021 am făcut reduceri masive ale costurilor pentru a ajunge la un echilibru în această instituţie. Vă aduc aminte că am închis companii, am disponibilizat 2.700 de oameni, am tăiat cheltuieli inutile şi am dus banii către acele cheltuieli care sunt necesare pentru oraş. E prima oară când am plătit integral subvenţia la termie, la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. Şi cu aceste cheltuieli, cu aceste reduceri de cheltuieli, am ajuns la acele două miliarde de lei, care sunt bugetul real al Primăriei Municipiului Bucureşti”, a spus Nicușor Dan.