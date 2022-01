​​FOTO La doi pași de Palatul Cotroceni, un spațiu verde a devenit o adevărată groapă de gunoi / Cine trebuie să facă curat și de ce s-au tăiat copacii

Spațiul verde din intersecția de la Răzoare din București, la doi pași de Palatul Cotroceni, este lăsat în paragină și plin de gunoi și recent au fost defrișați mai mulți arbori. Cea mai mare parte este proprietate privată, iar în 2011 proprietarii doreau să construiască acolo un turn de 20 de etaje. Proiectul nu a mai fost aprobat, iar terenul a fost lăsat în paragină. Restul terenului, respectiv fâșia dinspre Cotroceni și Sebastian, aparține Primăriei Sectorului 6.



























Contactat de HotNews.ro, Iulian Cârlogea, city managerul Sectorului 5 spune că Primăria Sectorului 5 nu are în administrare nicio bucată din spațiul verde, bucata care se află pe raza Sectorului 5 fiind proprietate privată.

















Pe teren au fost aduse mai multe utilaje și pavele, dar nu știm ale cui sunt





În ceea ce privește bucata privată, Primăria Sectorului 5, prin Poliția Locală, i-a somat în septembrie 2021 pe proprietari să curețe terenul în 30 de zile. În noiembrie s-au apucat de treabă, însă au au tăiat mai mulți arbori de pe teren.

















Arborii de pe o bună bucată de teren au fost tăiați



Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 6, Cipian Ciucu, a declarat că Primăria Sectorului 6 are în administrare doar o fâșie de teren în acea zonă, cea dinspre Palatul Cotroceni și a curățat terenul.

Comisia Tehnica de Urbanism de pe langa Primaria Capitalei a avizat, în 2011, construirea unui turn de 20 de etaje pe o parcelă de 5.000 mp din spațiul verde din această intersecție. Proiectul însă nu a mers mai departe și nu a fost aprobat de Consiliul General. Cel puțin deocamdată pare abandonat.























Într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, arborii au fost tăiat fără aviz, iar proprietarii au fost sancționați cu amendă de 1.000 lei pentru fiecare copac.”În data de 07.10.2021 urmare a sesizării operative, s-au efectuat verificări în zona Răzoare unde s-a constatat faptul că pe terenul proprietate privată cuprins între șos. Panduri nr. 105, 105C, 109, 111 și 113 au fost defrișați 20 de arbori și arbuști, fără avizul de specialitate care se emite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, în baza somației de igienizare și salubrizare a terenului în cauză transmisă de Poliția Locală Sector 5 cu nr.101502/16.09.2021, care prevede ca termen de conformare 30 de zile de la data primirii acesteia. Proprietarul terenului (persoană fizică) a fost sancționat pentru fiecare arbore defrișat în parte cu amendă contravențională în valoare totală de 1.000 lei conform art.2 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București”, ne-a transmis Primăria Capitalei.”Dacă vă duceți până acolo o să vedeți o suprafață de circa 10 % din teren, pe partea dinspre Cotroceni, care este curățată. Acolo era o șobolănie și o șerpărie înainte și am igienizat împreună cu ADP-ul. Unde este pădurea curată și netăiată, doar curățată, este în Sectorul 6. Noi am curățat doar boscheții, nu am tăiat copaci. Restul, și aici m-am uitat foarte bine pe actele de la cadastru, fiindcă eu nu am voie să cheltui banii în alt Sector, este Sectorul 5. Aș fi vrut să igienizez tot, am igienizat doar partea din Sectorul 6”, a declarat Ciucu pentru HotNews.ro.