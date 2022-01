​​VIDEO Ce proiecte de investiții încep primăriile de sector în 2022? Sectorul 2: 150 blocuri și 20 de străzi vor fi reabilitate, începe modernizarea parcurilor Plumbuita și Național și amenajarea grădinilor blocurilor

Se ridică mașinile parcate neregulamentar





Pe partea de educație, primarul spune că se lucrează la 4 grădinițe care vor avea și grupe de creșă, va termina de reabilitat 14 școli și 9 săli de sport.













Fermă urbană în Parcul Plumbuita





Pe mediu, în 2022, Primăria Sector 2 va finaliza lucrările de modernizare a parcurilor Morarilor și Icoanei, începute în 2021, iar alte două parcuri mari vor intra în reabilitare - Plumbuita și Morarilor.







”În materie de parcuri, vom reabilita Parcurile Național și Plumbuita, o să facem o licitație pentru proiectare și separat una pentru execuție. Acum constituim o comisie cu cei de la Asociația Peisagiștilor, cei de la OAR, INP, astfel încât să putem face toate studiile, să putem defini clar temele de proiectare în așa fel încât într-un acord să putem face un caiet de sarcini și pentru proiectare și pentru execuție. Sper să finalizăm anul acesta licitațiile și să începem lucrările. Putem începe, dar nu sunt sigur că terminăm anul acesta”, a explicat primarul.







Tot în această zonă, pe Insula Plumbuita, Primăria va amenaja anul acesta un teren de fotbal și o pistă de alergare.









Proiecte de regenerare pentru grădinile blocurilor





”Vom mai avea cele 5 cvartale unde vom reface grădinile blocurilor și vom încerca să le aducem la lumină, să amenajăm spațiul verde astfel încât să nu mai fie plin de mărăcini și îngrădit, astfel încât să fie folosit de locuitori. Sunt 5 cvartale pe care o să le alegem la începutul anului, vom interveni pe ele și cu siguranță vor fi finalizate. Vom face parcări la sistematizarea străzilor. Pe spațiul verde cu siguranță nu vom face parcări. Acolo unde putem face locuri de parcare, vom face. Nu sunt așa de multe câte avem nevoie, dar mai spun o dată că vreau să reducem dependența de mașină și dacă avem două sau trei mașini să mai renunțăm la una dintre ele”, a mai spus edilul.







Deși instituția nu se ocupă de termoficare, fiind treaba Primăriei Capitalei, fiindcă bucureștenii din cartierele Colentina, Pantelimon, Tei și Fundeni rămân frecvent iarna în frig, fiind la capătul rețelei, se vor pune cazane la 6 puncte termice.









Bulevarde în paragină





Bulevardele din Sectorul 2 sunt în paragină, pline de gropi și mașini parcate. Întrebat când primăria le va reabilita și vor deveni prietenoase cu pietonii, primarul spune că acestea se află în administrarea Primăriei Capitalei, dar de 1 an încearcă să încheie un protocol cu instituția, pentru a putea face împreună lucrările.











Promenada verde



Promenada verde prevede amenajarea unui traseu pietonal și pentru bicicliști pe malul lacurilor Colentina.







Primul pas pentru implementarea proiectului a fost făcut anul trecut, când Primăria să înceapă să curățe lacurile de mizeria aruncată în ultimii 30 de ani. În 2021, instituția a curățat insula de pe Lacul Plumbuita, lacul, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și o parte din acest lac. La finalul anului trecut a fost asfaltată și strada de pe malul lacului, între Parcul Plumbuita și Hospice, Casa speranței, care era plină de gropi.





”Până acum am scos peste 10.000 de tone de gunoi din lacul Plumbuita, de pe insulă, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și din acest lac. Sunt convins că mai avem încă pe atât și îl vom scoate în 2022”, a spus Radu Mihaiu.







”Ne aflăm în faza de cartografiere a malurilor lacurilor, o să facem un studiu topografic și ridicare topo. Odată cu această cartografiere o să avem și situația exactă a tuturor proprietăților și situația juridică. În unele cazuri sunt proprietăți dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii apelor, în alte cazuri este posibil să se fi extins proprietatea mai mult decât avea dreptul proprietarul. Vom rezolva punctual fiecare situație și sunt convins că vom ajunge la o soluție. Am vorbit deja cu o parte dintre proprietari și există foarte multă înțelegere. Evident că dacă va exista o amenajare acolo, valoarea proprietății crește. Decât să fie o groapă de gunoi mare, mai bine este o proprietate ceva mai mică, dar mai valoroasă pentru că se află în apropierea unei astfel de amenajări. De la caz la caz vom vedea dacă proprietarii vor ceda gratuit teren, vom expropria, vom cumpăra, vom demola dacă sunt construcții ilegale. Sper ca în prima jumătate a anului 2022 să avem situația clară pentru toate proprietățile”, a explicat Radu Mihaiu.















Proiecte pentru 2023



Cel mai important proiect de infrastructură, aflat în pregătire la Primăria Sectorului 2, este extinderea liniei de tramvai între Șoseaua Pantelimon și Petricani. Anul acesta se va lucra la studiul de fezabilitate.







”În 2022 vom continua niște proiecte de investiții și vom demara altele. Unele se vor finaliza în 2022, altele în 2023. Vom finaliza peste 150 de anvelopări de blocuri, sunt optimist că vom finaliza Pasajul Doamna Ghica, unde avem o contribuție alături de Primăria Generală. Vom porni 5 proiecte de sistematizare de cvartal, asta înseamnă străzi cu sensuri unice cu indicatoare. Asta este foarte important pentru că în colaborare cu Administrația Străzilor vom prelua partea de indicatoare stradale și marcaje stradale. Am făcut un audit al indicatoarelor și am găsit că sunt mii de indicatoare lipsă. De asemenea, vom reabilita 20 de străzi. Vom face o licitație pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Inițial am vrut să facem noi asta, dar în acest moment locul pe care l-am fi folosit pentru depozitarea mașinilor l-am folosit pentru a construi o creșă, creșa din Ion Vlad care se va construi cu ajutorul CNI, sper anul acesta, dacă nu în 2023”, a declarat primarul Radu Mihaiu.În Parcul Plumbuita problema este însă că o bucată de teren de 4 hectare a fost retrocedată în 2015, iar o altă parte aparține Mănăstirii Plumbuita.”Pe bucata retrocedată nu am pornit discuțiile cu proprietarul, dar am pornit discuțiile cu Mănăstirea Plumbuita care dorește să fie parte dintr-un proiect de fermă urbană și încercăm să vedem dacă putem încheia un protocol care să includă și proprietatea lor în ceva care să fie util și pentru cetățeni și să folosească și ei acel teren puțin. Dacă am putea avea o intervenție integrată, în care și mănăstirea să valorifice inclusiv acel rol social pe care îl are, am putea să face acest lucru. Dar aceste lucruri vin desigur după studiile pe care le vom face. Până în martie ar trebui să ne dăm seama dacă includem în acest parc bucata retrocedată și terenul Mănăstirii Plumbuita din parc”, a explicat Radu Mihaiu.”Proiectul vine după discuții cu comunitatea din Tei Toboc: insula aceea era sub gunoaie, se depozitau foarte multe gunoaie nedeclarate și era un focar de infecție. Am vorbit cu comunitatea, le-am spus că trebuie să facem cumva să păstrăm insula curată și în urma discuțiilor cu ce se poate face acolo, am ajuns la această concluzie că pentru ei ar fi foarte util să aibă un teren de sport, o să facem un teren de fotbal și o pistă pentru alergare”, a mai spus primarul.Tot pe mediu, Primăria va amenaja grădinile blocurilor din 5 cvartale în 2022.”Important este și acel proiect pe care îl facem în colaborare cu Termoenergetica, cel privind 6 puncte termice care să ajute cu căldura pentru iarna viitoare. Vom intra în acest parteneriat cu Distrigaz și Termoenergetica și vom monta acolo niște cazane. Este important de spus că nu vor fi pe motorină ci pe gaz, prin urmare o poluare ceva mai redusă. Acestea vor deservi peste 11.000 de cetățeni ai Sectorului 2 aflați în capete de coloană a Termoenergetica - cartierele Doamna Ghica, Tei și Colentina. Este un proiect pilot care s-ar putea extinde fiindcă ia o parte din presiunea de pe Termoenergetica”, a mai spus Radu Mihaiu.”Înainte să avem un proiect, ar trebui ca bulevardele să treacă în administrarea Primăriei Sector 2. Ele se află în administrarea Primăriei București. Am avut multe discuții cu Primăria Capitalei pentru trecerea în administrarea Sectorului 2, am propus două tipuri de protocol, sperăm ca măcar unul dintre ele să fie acceptat de Primărie și să fie votat, în așa fel încât să putem lua în administrare bulevardele Fundeni, Pantelimon, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Colentina, Doamna Ghica. Pantelimon nu este recepționat. Multă lume mă ceartă că nu este îngrijită iarba de pe linia de tramvai de pe Pantelimon și problema acolo este că acea lucrare este nerecepționată, deci se află în grija constructorului, nici măcar a Primăriei Capitalei. Ne-am dori ca aceste lucruri să se rezolve și să ne putem ocupa noi de aceste spații. Toate aceste lucrări trebuie făcute cu proiectarea de la Administrația Străzilor și va trebui să stăm de vorbă cu ei să vedem ce proiecte sunt fezabile. Deocamdată nu am reușit să ne înțelegem cu ei asupra faptului că primim aceste bulevarde pentru că Primăria Capitalei are experiențe în care au fost predate diverse bulevarde către Sectoare și ele nu s-au finalizat chiar cum și le dorea Primăria Capitalei și atunci există o reticență”, a mai spus primarul.Anul acesta primăria lucrează la identificarea terenurilor de pe malul lacului, pentru a vedea ce cumpără/expropriază și ce cedează proprietarii.În paralel cu curățarea lacurilor și inventarierea terenurilor, în 2022, Primăria va lucra la studiul de fezabilitate, identificarea proprietăților de pe malul lacului și organizarea unui concurs de soluții internațional care va stabili cum va arăta amenajarea.”Am cerut certificat de urbanism și am primit certificat de urbanism pentru acest proiect și asta ne permite să facem un studiu de fezabilitate și un concurs de soluții. Vom face un concurs de soluții internațional, astfel încât arhitecți, proiectanți să vină să pună în valoare această bijuterie. Vom împărți proiectul în 5 loturi, ca să nu se facă toate deodată. Pe parcursul anului 2022 vom face două lucruri, finalizăm concursul și terminăm de curățat lacurile. Probabil în 2023 vom începe execuția.”, a declarat Radu Mihaiu.După finalizarea studiului de fezabilitate, a concursului de soluții și cadastrarea proprietăților, Primăria Sectorului 2 va afla și cât costă amenajarea salbei de lacuri.”O să pornim un studiu de fezabilitate pentru tramvaiul despre care am tot vorbit, de la Delfinului la Petricani, care să mute aceste două cartiere în Pipera. Este un tramvai care trebuie să meargă peste pasajul de la Doamna Ghica și care va permite oamenilor să nu mai folosească mașina când merg la serviciu în Pipera”, a mai spus edilul.