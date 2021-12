Ciprian Ciucu îi cere primarului Nicușor Dan să taie din voucherele date de Firea și să reducă numărul de angajați ai Primăriei cu 25%: Dacă nu se iau măsuri, Primăria intră în incapacitate de plată în aprilie

Ciucu spune că PNL îl susține în continuare pe Nicușor Dan, dar trebuie să coopereze.















”Dacă nu echilibrăm bugetul și nu facem niște reforme, degeaba suntem aici, putem pleca acasă. Sau putem să împingem aceste reforme prin proiectele pe care noi le vom gândi, proiecte de restructurare, de tăieri, proiecte raţionale. Proiecte de foarte multe ori, poate, nepopulare, dar oraşul acesta se află efectiv pe marginea prăpastiei și o vom face fără primarul general. Apelul meu este către primarul general să se deschidă către PNL, să nu ne mai ia prin surprindere, să discute cu noi proiectele, pe faţă, din timp, nu doar să ridice mâna colegii mei în şedinţele de Consiliu General. Nu e normal să aflăm de o rectificare cu două zile sau cu o zi înainte de votarea ei. Nu e normal ca multe lucruri să fie făcute prin politica faptului împlinit. Deocamdată, sprijinul rămâne acolo, sprijinul este real, nu este mimat, este un sprijin real, nu este dublu limbaj, dar acest sprijin va rămâne doar atât timp cât va exista o relaţie de reciprocitate, care în acest moment nu există”, a declarat Ciprian Ciucu într-o conferință de presă suținută la PNL București, miercuri.







Acesta spune că trebuie tăiate urgent cheltuielile care nu sunt necesare.







„Când ai un buget îl poți echilibra prin venituri, dacă fructifici spațiul public, sau dacă Guvernul îți dă bani sau prin tăieri de cheltuieli. Aici nu am ajuns pentru că există foarte multe instituții care nu își justifică existența în condițiile în care Bucureștiul este în pragul falimentului. Aici este ce PNL va face, vom face comasări, restructurări și să ne asumăm o măsură nepopulară, trebuie să tăiem din voucherele date de Gabriela Firea. De ce? Gabriela Firea a preluat o Direcție de Asistență Socială cu 60 de milioane de lei buget și a dus-o undeva la 600 de milioane de lei. Sunt bani de care ai nevoie anul viitor pentru investiții în termoficare. Nu ne mai permitem”, a mai explicat Ciucu.







Președintele PNL București mai spune că nu te poți duce cu mâna întinsă la Guvern, să ceri un miliard de lei, fără să tai din cheltuieli.







”Ca să avem legitimitatea morală să mergem să cerem bani de la Guvern, trebuie să venim cu un plan de reformă a primăriei și de reducere a cheltuielilor. Cum să îți dea ție Guvernul 1 miliard fără ca tu să îți asumi că tai cheltuielile care nu se justifică. Dacă Nicușor Dan vrea ca președintele PNL București Ciprian Ciucu și Vlad Voiculescu să vină la Guvern, să îl susțină în fața ministrului Ciucă, nu poți să te duci nepregătit, cu mâna întinsă la Guvern, fără ca în cealaltă mână să ai un plan de reformă. Nu e vina lui că administrația din București se află în acest hal, dar a trecut un an și noi cei din PNL încă nu am văzut un plan clar de acțiuni”, a mai spus Ciprian Ciucu.







Acesta a spus că PNL va veni cu propriile reforme dacă Nicușor Dan nu face nimic.







Cătălin Deaconescu, prim vicepreședinte PNL și consilier general, a prezentat câteva dintre reformele propuse.







”În acest an și un pic, din păcate, la nivelul executivului municipiului București nu s-a întâmplat acest lucru. Noi am fost votați pe un program reformist, de stopare a risipei vechii administrații, și constatăm la 14 luni de la preluarea mandatului că acest lucru nu se întâmplă. Celebra caracatiță din primărie este acolo, crește și e liniștită. La proiectul de optimizare a cheltuielilor lucrurile nu vor fi plăcute pentru toată lumea”, a declarat Deaconescu.







Prima vizează concedierea a 25% din angajații Primăriei.







Ciprian Ciucu spune că dacă nu iau măsurile necesare, în aprilie, Primăria Capitalei intră în incapacitate de plată.”Ce a prezentat ieri primarul general este adevărat, sau parțial adevărat. De ce? Prin aprilie, dacă nu se va face ceva, Bucureștiul va intra în incapacitate de plată. Cauza este clară. Subvențiile erau pe vremea Gabrielei o treime, acum au ajuns la două treimi din buget, sau mai mult. Dacă rămân așa, vorba lui Cătălin Deaconescu, transformăm primăria în agenție de plăți și plecăm acasă. În esență, ceea ce a prezentat Nicușor Dan ieri e corect, a crescut atât de mult prețul la energie astfel încât subvenția pe termoficare a crescut de la 1,4 miliarde la 2,7 miliarde. Banii care îi rămân pentru funcționare sunt insuficienți. Aici are dreptate. Unde nu are dreptate este atunci când a spus că au început reformele în PMB. Colegii de la PNL și USR au închis câteva companii și o să continuăm să le închidem, dar reforma în PMB nu a început”, a explicat Ciucu.”Noi o să venim cu propria viziune pe reformă, o să o discutăm cu USR - PLUS să vedem dacă doresc să achieseze. Ne-am dori ca acest plan să se întâmple împreună cu primarul general, va fi mai ușor pentru toată lumea”, a mai spus Ciucu.”Pentru anumiți funcționari care s-au obișnuit să nu aibă un obiect clar al activității, lucrurile nu vor fi deloc plăcute. Pe structura aparatului de specialitate al primarului general, noi, consilierii generali, nu avem drept de inițiativă. De aceea, pe acest segment, îl somăm, îl rugăm pe primarul general să vină cât mai curând cu proiectul de restructurare. Ținta pe care am stabilit-o în urma analizei pentru această restructurare este tăierea cu cel puțin 25% a funcțiilor publice generale și tăierea cu cel puțin 35% a funcțiilor publice de conducere din PMB. Avem o armată întreagă de funcționari care la orice fel de analiză nu-și justifică existența. Sunt și profesioniști acolo, dar sunt și suficienți alții care trăiesc de pe urma celor care muncesc. Credem că o astfel de reformă, de restructurare a aparatului, aducându-l la 800 – 850 de persoane de la 1.270 câte are acum e ușor de realizat în câteva luni. Și așteptăm propunerea primarului general. Restructurarea trebuie făcută până primarul va propune bugetul pe 2022. În acest moment se cheltuiesc peste 150 de milioane de lei pe salariile acestor funcționari. Credem că 50 de milioane de lei pot fi economisite după restructurare”, a explicat Deaconescu.Acesta propunere și reducerea cu 25% a aparatului din instituțiile din subordinea Consiliului General.”Până decide primarul general să vină cu proiectul, noi propunem un alt proiect de comasare a subordonatelor CGMB. Aici avem noi, Consiliul, drept de reorganizare. Între aceste instituții, sunt unele înființate în mandatul trecut doar pentru a satisface anumite interese și de a crea sinecuri. Sunt centre culturale, centre pentru seniori și centre pentru tineret. Vorbim aici despre activități care se desfășoară și la nivelul sectoarelor și pe care nu mai are sens să le dublezi la nivelul PMB. Poți păstra la nivelul acesta partea de strategie, dar fără să dublezi atribuții. Pierdem în fiecare zi bani din această dublare de atribuții”, a spus Deaconescu.Acesta spune că după aceste măsuri se vor face economii de 200 milioane lei/an.”În maxim 3 luni putem face această reformă și ne propunem să economisim în primă fază, 70 de milioane de lei anual, iar după implementarea totală a reformelor propuse de noi, economia va fi de 200 de milioane de lei pe an”, a mai spus Deaconescu.