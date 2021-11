Primăria Sectorului 6 a primit aprobare de la Consiliul General sa își facă firmă de salubrizare / Violeta Alexandru: În campania electorală am militat pentru desființarea companiilor municipale

”Eu sunt mirată de abordarea unui liberal, care este primarul de la Sectorul 6. Reamintesc consilierilor generali PNL că noi în campania electorală am militat pentru desființarea companiilor, nu pentru înființarea altora noi. (...) Nu am să accept niciodată ca acolo unde există ofertă în piață, și unde există competiție care generează un preț corect, e cazul să intervină statul să își facă propriile companii. Le reamintesc consilierilor generali PNL că în campania electorală am vorbit despre înființarea companiilor. Îi mințim pe oameni, una le-am spus în campanie și acum avem altă abordare. Nu se justifică în documentația pe care a prezentat-o primarul Sectorului 6 că ar fi vorba de preț mai mic. Prețul de la Sectorul 6, când contractul era în vigoare, fiindcă este expirat de 1 an, nu știu de ce nu s-a făcut licitație, dar când era în vigoare, avea cel mai mic preț, spre deosebire de firmele firmele înființate de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. În acest moment pare o înțelegere între PNL și PSD. O să fiu foarte atentă și nu mă las impresionată de declarațiile publice de refacere a coaliției la București.”, a declarat Violeta Alexandru.







Inițial, pe ordinea de zi propusă la una din cele două ședinte de Consiliu General de vineri, care s-au transformat în una, s-a aflat și un proiect de hotărârea care viza înființarea unei companii municipale și la Sectorul 4, pentru operarea unei stații de sortare și gestionarea parcărilor, dar proiectul nu a mai fost menținut.







Primarul Ciprian Ciucu, prezent la ședință, a spus nu a declarat că este împotriva companiilor municipale în general, ci a fost împotriva faptului că Gabriela Firea a înființat 20 de companii, nu una-două.”Am avut de a face cu o declarație politică și nu cu una tehnică a doamnei Violeta Alexandru care nu avea ceva mai bun de făcut decât să folosească Consiliul General pentru a puncta politic. Noi propunem o firmă care să se ocupe exclusiv de zona unde avem mari probleme. În acest moment avem al doilea preț după Sectorul 1 în ceea ce privește curățenia stradală, iar rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Pe baza propriei analize făcute de experți independenți, o firmă proprie va livra un serviciu la calitate mult-mult mai bună, făcând o economie anuală de 20 milioane lei. Atunci când vorbesc despre companii municipale, ele nu sunt un rău în sine, aceste companii municipale pot foarte bine să funcționeze dacă sunt conduse de oameni competenți și nepolitizate. Nimeni nu poate să facă 22 de companii municipale acolo unde nu ai un eșec al pieței, să le capitalizeze, să angajeze mii de oameni. În zona de deșeuri, salubriștii sunt împărțiți teritorial, firma care asigură acest serviciu la S6 este în insolvență. Nu cred că piața asa cum se prezintă ea nu este una viciată, să putem apela la ea”, a explicat Ciucu.Ciucu a acuzat că e posibil ca Violeta Alexandru să aibă ”alte interese”.”Ce pot să promit consilierilor generali este că această firmă va avea un management profesionist, nu voi face rabat de la acest deziderat. Demersul este legitim, eu nu știu dacă mai sunt alte interese care o împing pe doamna Alexandru, venite din nu știu ce zone, ca să se perpetueze situația de fapt și mi-aș dori să nu fie așa”, a mai spus Ciucu.Pe 21 octombrie 2021, primarul Ciprian Ciucu a anunțat că vrea să împartă în două activitatea de salubrizare din Sector, potrivit unui studiu de oportunitate realizat de instituție. Astfel, de ridicatul, transportul și sortarea deșeurilor se va ocupa un operator privat, iar pentru salubrizarea stradală și deszăpezire Primăria vrea să-și înființeze propria firmă.”Am analizat temeinic, avem două studii bine fundamentate, cum să facem pe mai departe cu managementul deșeurilor. În urma acestor studii, pe baza analizelor pe care le-am făcut (eficiență economică, impact etc.) am ajuns la concluzia că vom delega serviciul de ridicare și transportul deșeurilor + sortare unui operator, pe bază de licitație publică, pentru 10 ani, cu obligația ca salubristul să vină cu investiții, inclusiv cu lucrări de amenajare a 130 de puncte de colectare selectivă. Caietul de sarcini este gata, conține trasee, suprafețe, operațiuni, tipuri de utilaje și tot ce trebuie să conțină un astfel de caiet de sarcini. În paralel am crescut capacitatea primăriei de a monitoriza prestarea acestui serviciu”, a explicat Ciucu.Potrivit datelor din studiul de oportunitate, valoarea estimată a contractului pe 10 ani este de circa 920 milioane lei, circa 92 milioane lei/an.Pentru restul, respectiv curățenie stradală și deszăpezire, primarul vrea să înființeze o companie proprie.”În acest moment Sectorul 6 are costuri mari cu salubritatea stradală, suntem pe locul 2 după Sectorul 1. Pentru a înțelege, costul cu salubritatea stradală + deszăpezire este în jur de 100 milioane de lei pe an. Am făcut un studiu comparativ cu ceea ce ar presupune operarea acestei componente a serviciului de salubritate de către un operator propriu. Costurile cu investiția + costurile de operare sunt scad de la 87 de milioane pe an (în 2022) la 78,5 milioane (în 2006, peste patru ani). Acest operator va avea 4 principale obiective de activitate: (1) salubritate stradală, (2) deszăpezire, (3) ridicarea și transportul deșeurilor vegetale provenite în urma activităților ADP și, (4), foarte important, managementul unei stații proprii de sortare”, a mai spus Ciucu.Stația de sortare ar urma să fie construită cu fonduri europene.”Avem în lucru un proiect pentru a fi finanțat din POIM, pentru a avea propria noastră stație de sortare. O astfel de stație ne va permite recuperarea unor costuri (în esență stația este profitabilă) și ne va ajuta să deviem o mare cantitate de gunoi de la groapă. Avem terenul primit de la PMB, azi cerem acordul Consiliului General pentru a-i da această destinație. În acest moment funcționăm cu un contract din 1999, amendat și răsamaendat de-a lungul timpului. Ceea ce trebuie să facem este să punem pe baze corecte (și economice si pe indicatori clari de calitate) serviciul de management al deșeurilor”, a explicat Ciucu.