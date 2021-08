​​PROIECT Pista de biciclete din Parcul IOR ar putea fi transformată în pistă de alergare / Accesul bicicliștilor, permis doar în anumite zone

”În cursul acestui an am avut mai multe discuții în comisiile de specialitate, dar și cu domnul primar, legat de situația juridică a acelei piste, nu avem o certitudine dacă a fost desființată sau nu, sunt declarații că s-a dat o dispoziție a primarului că s-a interzis circulația bicicletelor pe acolo și sunt semne cu interzis, dar Poliția Locală acționează neuniform pe diverse zone ale parcului. Adică în anumite zone bicicliștii sunt notificați că nu au voie, în alte zone sunt total absenți. Dar ce am considerat relevant, din cauza accidentelor din ultimii ani, este că zona respectivă este dezirabilă pentru acces pietonal, nu pentru acces cu bicicleta și prin urmare când s-a aprobat bugetul, unul dintre amendamentele USR-PLUS și PNL a fost să transformăm pista de biciclete din jurul lacului în pistă de alergare cu tartan, la standarde internaționale. În buget am pus pentru acest proiect circa 500.000 lei, dar după ce s-a făcut o analiză, prețul este un pic mai mare, iar la rectificarea bugetară vom aloca diferența, circa 100.000 lei”, a declarat pentru HotNews.ro Eugen Matei, consilier local Sector 3.







În 2018, Primăria Sectorului 3 a amenajat o pistă de biciclete în jurul Parcului IOR, și chiar a luat mici bucăți din parc pentru a avea loc și pentru trotuar, în ideea de a desființa pista de biciclete de pe malul lacului, unde sunt conflicte frecvente între pietoni și bicicliști. De peste 1 an chiar au fost montate indicatoare cu accesul bicicliștilor interzis pe pista de pe malul lacului, însă ea este folosită în continuare de bicicliști, cu acordul tacit al Poliției Locale.





Acesta spune că pista de alergare nu va respecta întocmai traseul actualei piste de biciclete, ci va suferi mici modificări, iar la pachet cu acest proiect trebuie adoptat și un regulament care să reglementeze circulația bicicletelor în parcurile administrate de Primărie.