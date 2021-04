Primăria Capitalei mai face un pas pentru acordarea unui ajutor de 3 milioane lei pentru sectorul cultural independent

”Am mai făcut un pas în ceea ce ne propunem încă de la sfârşitul anului trecut, să dăm un ajutor entităţilor independente de cultură. Din păcate, procedura este foarte anevoioasă. A trebuit mai întâi să trecem de Consiliul Concurenţei, un pas pe care l-am făcut. Am trecut azi, şi de asta avem informarea, de primul pas de la Comisia Europeană şi urmează ultimul pas, aprobarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană, care cred că se va întâmpla mai devreme de o lună de acum”, a declarat primarul general, Nicușor Dan.”Finanțarea în cadrul prezentei Scheme de ajutor de stat se va asigura de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul alocat Direcției Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București. Valoarea totală estimată a bugetului schemei de ajutor de stat este de 3.000.000 lei, respectiv valoarea estimată de 609,224 Euro la cursul BNR 4.9243 lei/euro din 16.04.2021. Sprijinul financiar nerambursabil se acordă sub formă de grant, o singură dată. Ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este limitat la maxim 75.000 lei/beneficiar (15.231 euro/ beneficiar, la cursul BNR de 4,9243 lei/euro din 16.04.2021), suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente scheme de ajutor de stat”, se arată în proiectul discutat.