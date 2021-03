​​FOTOGALERIE Primăria Capitalei a montat anul trecut 500 de stații STB noi, de aproape 10.000 de euro bucata. Deși nu le-a plătit încă, o parte au fost deja vandalizate

Primăria Capitalei a încheiat un acord-cadru de până la 81.632.920 lei - circa 18 milioane de euro - cu firma Euromedia Grup pentru a achiziționa între 500 și 2.000 de adăposturi pentru stațiile de troleibuz și autobuz, cu montaj inclus. Licitația pentru atribuirea acordului- cadru a fost lansată pe 3 octombrie 2019, iar contractul a fost încheiat pe 30 martie 2020.







suprafața ocupată (amprenta la sol) pentru adăpostul modular trebuie să fie de minim 4,5 mp și maxim 5 mp.

din punct de vedere arhitectural și al fabricaţiei adăposturile modulare pentru stațiile publice de autobuz și troleibuz vor fi identice, cu elemente interschimbabile.

ofertantul va prezenta minim trei variante de design cu un aspect modern cu forme rotunjite și cu elemente din materiale rezistente la coroziune (inox, oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic, aluminiu eloxat vopsit în câmp electrostatic) cu proprietăți antivandalism și antigraffiti.

adăposturile modulare pentru stații vor include echipament de afişaj reclame şi informații utilitare și vor permite montajul, ulterior instalării, cu modificări minore, de echipamente specifice cum ar fi: automat de vânzare titluri de călătorie, aparatură video şi audio, sisteme supraveghere video, sistem informare călători, etc. Acestea nu fac parte din construcţia adăposturilor modulare pentru stații, raportat la structura de rezistenţă, nefiind incluse în preț, dar, în cazul în care va fi necesar, conectarea acestora la panoul electric al stației/adăpostului modular să poată fi permisă.

durata maximă a procesului de demontare-montare al unui adăpost modular pentru stații va fi de 72 de ore. Modulele trebuie să fie proiectate şi fabricate pentru a asigura costuri de întreţinere şi exploatare foarte reduse pe toată durata de utilizare normală.

Mai mult, panourile destinate afișajului publicitar aferent stațiilor stau goale, ceea ce înseamă că municipalitatea pierde bani. În plus, domeniul public este sufocat de reclame prost puse, care împiedică circulația călătorilor, în loc să fie folosit acest mijloc civilizat de afișaj, care aduce și bani Primăriei Capitalei.Stațiile modulare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, potrivit caietului de sarcini:”Adăposturile modulare pentru stații vor asigura pasagerilor, prin amenajările de bază (protejarea față de intemperii, soare, etc.), condiții sigure, confortabile și convenabile pe perioada de aşteptare a vehiculului public de transport. Adăposturile modulare pentru stații vor înlocui construcțiile actuale aflate în stațiile de troleibuz şi de autobuz şi vor ţine cont de lățimea şi dimensiunile trotuarelor în dreptul stațiilor existente. Staţiile publice în care se vor monta adăposturile modulare se vor stabili până la dată semnării contractului subsecvent”, se arată în caietul de sarcini.Termenul de garanție pentru construcția metalică, precum și pentru mobilier și restul dotărilor va fi de minim 24 de luni de la recepție, furnizorul garantând calitatea produselor pentru această perioadă.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Euromedia Group SA are următorii acționari: firma STALEX PR & MEDIA EVENTS SRL (circa 75%), cu sediul în Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, și pe George Nicolaie (circa 25%). STALEX PR & MEDIA EVENTS SRL îl are ca acționar unic pe Nanu Ștefan Alexandru. Acesta este fiul primarului din Cornu, fost vicepreședinte la TSD Prahova, apropiat de Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, după cum a relatat presa de-a lungul timpului.Nanu Ștefan Alexandru este și unul dintre patronii clubului de fițe Nuba.