„Recensământul bugetarilor”. Liviu Mălureanu, președinte ANFP: Prin proiectul bugetar vrem să mapăm toți bugetarii, câți sunt, ce salariu au și ce fac / Concursuri naționale pentru posturile din administrație INTERVIU

Agenția Națională a Funcționarilor Publici pregătește un proiect pe fonduri europene prin care concursurile pentru posturile din administrația centrală și locală să fie ocupate prin concurs național, organizat de agenție prin intermediul unor centre naționale de testare, a declarat Liviu Mălureanu, noul președinte al ANFP, într-un interviu acordat HotNews.ro. Aceste centre vor funcționa ca un departament de resurse umane pentru funcționarii publici, iar menirea lor este să elimine concursurile măsluite, cu pile sau pe șpagă din administrație. Un alt proiect aflat în derulare este crearea unei platforme electronice, un recensământ al celor peste 1,2 milioane de bugetari din țara noastră, cu date unde lucrează fiecare, ce competențe are și ce salariu. În acest moment aceste date nu sunt centralizate și nu există o evidență clară. Liviu Mălureanu dorește și evaluarea competențelor tuturor funcționarilor publici.







Informația pe scurt





În România sunt 1,22 milioane de bugetari din care circa 175.000 funcționari publici;

ANFP nu deține date unde lucrează fiecare, ce salariu are, ce competențe;

Instituția dorește ”inventarierea bugetarilor” și adăugarea acestor informații într-o platformă electronică, un proiect aflat în desfășurare pe bani europeni;

Un alt proiect vizează evaluarea competențelor funcționarilor publici;

Noul președinte al ANFP dorește introducerea concursului național și înființarea unor centre de testare, la care instituțiile care angajează să vină pentru selectarea personalului;

Până la inființarea acestor centre de selecție, toate concursurile cu documentele aferente vor fi publicate pe site-ul ANFP și pe o pagină de Facebook dedicată.



Liviu Mălureanu: ANFP-ul are un rol foarte important în administrarea resurselor umane din administrația publică. A fost creat de la început ca o instituție cu rol central pe partea aceasta de resurse umane. Face lucruri frumoase și vrea să facă lucruri și mai frumoase. Momentan, ca atribuții ANFP-ul gestionează tot ce înseamnă resursele umane, din păcate mai mult pe partea de administrație centrală deoarece pe partea de administrație locală noul cod administrativ ne-a restricționat destul de mult aria de competențe, de exemplu pe partea de concursuri, ANFP-ul doar ia la cunoștință de concursurile care se desfășoară în primării și de multe ori sunt probleme, apar în presă, le vedem, dar nu avem atribuții de a preveni, doar să trimitem corpul de control să vedem ce s-a întâmplat acolo.







Câți funcționari publici și câți bugetari sunt în România?





Este o discuție foarte amplă aici. Trebuie să facem o diferențiere între bugetari, persoane care primesc bani de la stat și funcționari publici care sunt o categorie aparte. Avem undeva la 1,22 milioane de bugetari, însă funcționarii publici sunt mult mai puțini, undeva la 300.000 de angajați în administrație între care circa 175.000 funcționari publici, iar restul personal contractual. Percepția publică este că sunt mult mai mulți, dar nu e chiar așa. Restul de 918.000 bugetari sunt profesori, medici, personal militar, magistrați.







Cât la sută din PIB merge pe salariile celor 1,2 milioane de bugetari?





Nu avem aceste informații din păcate. Este una dintre atribuțiile ANFP care a fost luată. Nu mai avem această privire de ansamblu asupra salariilor, chiar ne-am întâlnit zilele trecute cu cei de la INS care ne cereau aceste informații și am explicat că nu mai avem datele, tot din cauza modificărilor din Codul administrativ.







Ce aveți de gând să faceți pe partea aceasta, fiindcă nu e normal să nu știți câți funcționari aveți și câți bani merg pe salarii?





Ce date va conține această platformă?





În România este tot mai împământenită ideea că funcționarul public este incompetent, că altfel ar fi mers în privat, că este angajat pe pile, relații sau pe bază de amantlâc. Ce veți face cu cei care nu au competențele necesare să ocupe postul respectiv?

Urmează să vedem. În primul și în primul rând vom avea programe de instruire pentru aceștia, pentru a le îmbunătăți capacitatea administrativă și să-i aducem la standardul necesar. Ulterior urmează să vedem dacă mai sunt persoane care nu reușesc să ajungă la un anumit nivel, care sunt opțiunile, dacă pot fi alocați în alte poziții, fiindcă avem nevoie de oameni, dar fiecare să fie pe locul potrivit.







Așa cum spuneam, a devenit aproape de necontestat pentru mulți că trebuie să ai pile sau să oferi anumite favoruri ca să te angajezi la stat. Principala problemă este că instituțiile care angajează nu țin acele concursuri așa cum trebuie și astfel oamenii competenți nu reușesc să ajungă în administrație din cauza acestui sistem de pile și relații. Ce faceți pe partea asta?





Puteți să explicați un pic mai bine, vă rog? Dacă eu, Primăria Buftea să zic, am nevoie de X funcționari publici, vin la d-voastră și spun că am nevoie de acești oameni și d-voastră îi căutați pentru mine, practic?







Ei vor fi inițial preselectați prin această primă fază, sunt evaluați pe aceste abilități generale, urmând apoi să se publice concursul și să participe cine dorește foarte transparent în etapa de angajare.







Cine va face acest concurs? Primăria sau ANFP sau altcineva?





Noi dorim să avem niște centre naționale de testare unde să facem aceste testări, adică instituția să vină către acest centru de testare care să-i găsească resursele umane. Este un proiect ambițios de care România are nevoie pentru că vedem că fără resurse umane bine pregătite, competente, nu reușim, rămânem mereu blocați, nu reușim la nivel de primării să facem proiecte. Este un proiect de care România are nevoie și eu sper să existe voința politică să facem acest lucru posibil.







În ce stadiu este acest proiect?





Momentan avem pilotarea concursului pentru care avem deja fonduri europene, este în curs de implementare pentru debutanți și înalți funcționari și ne dorim scalarea la nivel național să fie prinsă în PNRR. La nivel național am depus proiect pe PNRR. În perioada imediat următoare sunt dezbateri pe PNRR și sperăm să rămână prinsă acest proiect în PNRR, ceea ce înseamnă că până la finalul anului vom depune deja proiect pentru a face această scalare. Ne ajută și pilotarea concursului pe debutanți și înalți funcționari pentru a vedea unde apar eventuale probleme pentru a le rezolva.

Știm foarte bine că frica păzește bostănăria. Ce se întâmplă cu cei prinși că au aranjat un astfel de concurs? Ce sancțiuni există?





Mergem inclusiv în instanță. Noi ne autosesizăm. De exemplu a fost cazul de la Iași care a fost popularizat în presă, am trimis corpul de control, au verificat și ne-au anunțat că au anulat concursul.







Adică pierd ce nu li se cuvenea, dar mai departe?







Ce se întâmplă cu funcționarii care au probleme cu legea, de multe ori începe cercetarea penală, urmărirea penală și oamenii respectivi își văd mai departe de treabă, de multe ori chiar la locul faptei?





Dar considerați că este necesară modificarea legii?





Sunt necesare multe modificări în lege și în Codul Administrativ și în perioada următoare una dintre direcțiile pe care le voi urma va fi să facem o largă consultare publică pe Codul Administrativ să vedem ce poate fi îmbunătățit. Chiar am discutat și cu colegii mei în acest sens, să începem să pregătim materiale, pornind în special de la problemele care ajung acum la noi din teritoriu. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite.







Care sunt acestea din punctul d-voastră de vedere?





Premierul Cîțu propunea o perioadă limitată de angajare a funcționarului public. Ce părere aveți?





Este o dezbatere foarte bună. Trebuie să asigurăm o mobilitate și o dezvoltare a carierei funcționarului. Părerea mea este că în momentul în care stai foarte mult timp pe o anumită poziție deja nu mai aceste provocări să performezi, să te dezvolți și atunci este o discuție care trebuie avută, când stai 6 ani pe aceeași poziție, ce se întâmplă. Practic prinzi rădăcini foarte puternice acolo, nu mai ai provocări să te dezvolți în carieră și dezvolți și relații prea intime cu anumite structuri, organizații, care trec de nivelul acesta profesional.







Discuția nu a fost să-i dăm afară, nici domnul Cîțu nu a spus asta, nici eu nu cred asta, ci să meargă și în alte instituții, tocmai pentru a beneficia și alte instituții de experiența lor. Eu cel puțin așa văd, nu trebuie să-i dăm afară mai ales după ce au acumulat atâtea informații și atâtea cunoștințe, ci să se meargă în altă instituție și acest schimb de experiență este mai mult decât util. Să fie această dezvoltarea a carierei, dar nu în interiorul unei singure instituții.







Liviu Mălureanu, vicepreședinte al USR, a fost numit pe 16 februarie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Liviu Mălureanu s-a născut la Focșani, iar în anul 2005 a absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Econimice Bucureşti. A intrat în politică în anul 2016, când a candidat pe listele Uniunii Salvați Bucureștiul (USB) și a devenit consilier local în Sectorul 3. Înainte de a intra în politică, Mălureanu lucra la World Vision România, la audit intern.





Avem un proiect foarte ambițios pe fonduri europene. Se numește ebugetar. A început în decembrie anul trecut și va continua până în 2022 prin care vrem să mapăm toți bugetarii din România, să avem în sfârșit o situație completă cum stăm la nivel de țară. Vom da drumul luna aceasta la procedurile de achiziție pentru crearea acestei platforme electronice - se numește SNOSP, o platformă care va gestiona întreg aparatul bugetar din România.Vom avea inclusiv partea de salarizare, ce salariu are fiecare bugetar - bine, aceste date vor fi disponibile doar pentru ANFP din cauza GDPR, dar vom avea practic un inventar, câți bugetari sunt, la ce instituții, ce face fiecare. Pe partea de competențe, în perioada următoare vrem să includem în PNRR, am vorbit și cu Ministerul nostru și cu Ministerul Fondurilor Europene, suntem foarte ambițioși, vrem să introducem un proiect de mapare a competențelor, să evaluăm competențele din sistem și să vedem cum putem să facem să îmbunătățim calitatea resursei umane din sistem.Și aici Agenția este foarte ambițioasă. Tot cu acest proiect ebugetar avem în pilotare concursul național pentru debutanți și înalți funcționari publici. Urmează luna aceasta să derulăm procedura de achiziție și vom merge pe modelul epso din Uniunea Europeană cu testări prin care să vedem competențele generale ale celor care urmează să intre în sistem, abilități lingvistice, de numere, urmând ca apoi să trecem în etapa 2 de interviu și de evaluare. Este un proiect ambițios prin care vrem să-l scalăm prin PNRR să mergem la nivel național.Aici deja ANFP a luat măsuri concrete și avem o transparență sută la sută. Este pentru prima dată în România când se întâmplă așa ceva. Mai exact, pe site-ul ANFP, toate concursurile privind funcționarii publici sunt publicate în mod complet, inclusiv bibliografia. Ieri am semnat acest ordin și suntem în implementare. Zilele următoare, când or să înceapă să vină din țară concursurile, fiindcă noi ANFP-ul suntem informați despre desfășurarea lor, urmează să le încărcăm în format complet. Ba mai mult, vom face o pagină de Facebook, pentru a le populariza, tocmai în ideea de a nu mai avea aceste concursuri despre care știu doar anumite persoane, iar informațiile necesare pentru a participa la concurs nu sunt disponibile sau sunt ascunse prin vreun cotlon din site-urile primăriilor. Deci aici avem măsuri reale.Mergem în instanță și putem să intrăm și pe penal. Suntem foarte activi pe partea asta de a merge în instanță și avem o rată foarte bună de a câștiga procesele. Una dintre direcțiile mele este să întăresc corpul de control și în perioada următoare vom derula tot mai multe controale, inclusiv controale tematice prin care să verificăm anumite probleme care apar cu regularitate, urmează să discut cu șeful corpului de control, să facem o metodologie și să facem controale surpriză, să mergem prin țară și să verificăm genul acesta de probleme care apar în mod recurent. Dacă ni s-au luat aceste atribuții pe partea de local, măcar să mergem să verificăm, vom merge în primăriile de la comune, și de la orașele mici.Aici ANFP-ul își oferă tot suportul pentru a discuta cu primarii și să-i instruiască să implementeze corect procedeul de a evalua și ce trebuie să facă Comisia de Disciplină. Din ce cunosc eu, de multe ori procedurile nu sunt respectate și funcționarul câștigă în instanță. Sunt instrumente: comisia de disciplină, acum a fost o problemă pe partea de legislație, dar va fi reglată, momentan nu avem comisie de disciplină, suntem într-un vid legislativ, iar evaluarea funcționarilor în funcție de competențe ne va ajuta să vedem dacă avem oamenii potriviți la locul potrivit. Este un proces de durată, nu se vor schimba lucrurile peste noapte. Am avut o situație în Dâmbovița, unde ni s-a sesizat de conducătorul instituției un conflict între niște angajați, am trimis corpul de control să verifice situația, Agenția încearcă pe cât posibil să vină în ajutorul autorităților pentru a rezolva aceste probleme.Până nu sunt trimiși în judecată nu se poate face nimic. Atât timp cât legea le permite, noi nu prea avem pârghii. Există prezumția de nevinovăție.Cum spuneam pe partea de local, ANFP-ul și-a pierdut această putere de a fi gardianul funcționarilor publici. Nu mai știm ce se întâmplă, Primăriile au o autonomie foarte largă pe partea de funcționari și noi doar suntem informați, Agenția nu mai are pârghii să intervină. Doar dacă identificăm ceva probleme putem să trimitem corpul de control, dar nu mai dăm acel aviz în prealabil. Modul cum sunt organizate concursurile este o altă problemă, dar aici am intervenit și încercăm să le transparentizăm pe cât posibil. Agenția nu are atribuții pe partea de personal contractual, sunt într-un teritoriu nereglementat, un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm pentru că avem situații în care personalul contractual îndeplinește atribuțiile funcționarilor publici, dar nu are și răspunderea unui funcționar public.