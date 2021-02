Nicușor Dan despre suspendarea PUZ-urilor de Sector: Nu urmează apocalipsa! Pentru proiectele rezonabile vom da aprobări punctuale / Urbanismul din ultimii ani, o „golănie”

”S-a spus în spațiul public că urmează un fel de apocalipsă dacă aceste documentații de urbanism sunt suspendate și nu mai produc efecte juridice. Nu! Bucureștiul are o documentație de urbanism, Planul Urbanistic General, care este în vigoare. După suspendare PUZ-urilor de sector revenim la PUG peste tot. Nu suntem absurzi. Adică, dacă în baza PUZ-urilor de Sector s-a prevăzut extinderea unei școli, a unei grădinițe, un pasaj rutier, o mare lucrare de infrastructură de care Primăria are nevoie, pentru că există deja toate avizele pentru PUZ-ul de Sector, Consiliul General poate să dea punctual un PUZ pentru respectiva investiție. Deci aceste investiții nu vor fi în niciun caz blocate. De pe o lună pe altă CGMB poate să dea un PUZ pentru fiecare dintre aceste investiții pe care le considerăm necesare”, a declarat Nicușor Dan.







”Tot ce înseamnă autorizație de construire emisă înainte de această suspendare rămâne în vigoare pentru că suspendarea produce efecte numai pentru viitor. De asemenea, pentru certificatele de urbanism deja emise în baza PUZ-urilor de sector, și care prevăd dezvoltări rezonabile, de exemplu o funcțiune care era prevăzută în PUG ca industrială și care nu se mai potrivește în 2021 ca industrială în mijlocul unui cartier de locuințe, pentru că ea să devină funcțiune de locuire, evident, la fel, de la o lună la alta putem să dăm un PUZ punctual ca să rezolvăm această chestiune. Însă dacă cineva avea în PUG un teren cu funcțiunea spațiu verde și acel teren a devenit construibil printr-un PUZ de Sector, îmi pare rău, nu vom încălca legea și nu vom da PUZ pentru autorizație de construire pentru respectivul spațiu verde”, a mai explicat primarul.







”Urbanismul din ultimi ani din București a fost o golănie și cele 5 puz-uri de Sector sunt doar apogeul acestui tip de urbanism. Am speranța că CGMB, în ședința de vineri, o să dea un semnal și o să pună capăt acestui tip de dezvoltare și va orienta orașul către o dezvoltare sustenabilă. Din cauza acestui tip de urbanism bucureștenii stau azi și au stat ani de zile în trafic, avem cartiere întregi care nu au școli, un oraș care are un potențial uriaș turistic este prezentat în revistele europene de turism drept cea mai urâtă capitală, din cauza acestui tip de urbanism sunt zeci de oameni care și-au pus agoniseala de o viață într-un apartament sau într-o casă și s-au trezit cu un bloc la ferestrele casei lor (...) Am spus încă din campania electorală că orașul acesta are nevoie de dezvoltare și eu sunt un adept al dezvoltării și am vorbit de metrou de suprafață, extinderea rețelei de tramvai, de Șoseaua de Centură, mari parcări la intrarea în oraș, electrificarea transportului public, săli de conferințe. Toate astea înseamnă dezvoltare, dar dezvoltare înseamnă să te duci în același timp cu infrastructură pe lângă ce înseamnă locuire și imobile de birouri. Noi prin dezvoltarea asta din ultimii ani am distrus o piață. Dezvoltare înseamnă că un privat alege arhitectul care îi face proiectul mai bun, nu pe arhitectul care are o relație în primărie și ia un etaj sau două în plus”, a mai explicat primarul.







Acesta a dat câteva exemple de aprobări nocive din PUZ-urile de Sector pentru care cere suspendarea.







Un alt exemplu este distrugerea spațiilor verzi de pe malul lacurilor.







Acesta spune că autorizațiile emise rămân în vigoare, iar pentru proiectele rezonabile Consiliul General va aproba punctual PUZ-uri.Nicușor Dan a declarat că urbanismul din ultimii ani a fost o „golănie” și nu înseamnă dezvoltare urbană.”Este absolut scandalos, este absolut scandalos că în situația în care avem o poluare a aerului, în situația în care avem zeci de mii de copii care suferă de boli respiratorii, zeci de mii de vârstnici care suferă de boli cardio-vasculare din cauza poluării, sute de hectare de spațiu verde, repet, sute de hectare de spațiu verde, nu este o metaforă, prin aceste PUZ-uri de Sector urmează să-și piardă statul de spațiu verde și să devină spații construibile. Este inadmisibil. Am prezentat un proiect de metrou ușor care are acordul MT. Există zone în București care nu sunt conectate. Una din punctele importante din acest proiect este zona Giurgiului - Ferentari - vorbim de 200.000 de oameni care pot fi conectați direct cu Pipera, Garda de Nord, Aeroportul Otopeni. Prin acest PUZ Sector 5, pe această linie de tren care există fizic, Primăria Sector 5 vrea să pună alte blocuri”, a explicat Nicușor Dan.”În fiecare weekend avem sute de mii de bucureșteni care încearcă să fugă din orașul ăsta, se duc la mare, la munte pentru că din păcate suntem într-un oraș în care nu ai ce să faci cu copiii și noi avem 30 km de mal de lac care poate să devină și pentru familii mai sărace și mai bogate un loc în care să te duci weekend de weekend cu copilul, în care să găsești terenuri de sport, în care să găsești bazine de înot, piste de biciclete, zone de promenadă și ce fac PUZ-urile de sector, pe aceste terenuri acre au regim de spațiu verde în Planul Urbanistic General, prevăd construcții de blocuri de 14 etaje până în malul apei. Cum e posibil într-un oraș care este deja aglomerat de trafic să ai străzi de 7 m și să prevezi pe ele blocuri de 14 etaje? Cum e posibil că într-un oraș în care simțim cu toții că s-a construit prea dens încă din epoca comunistă să se spună în aceste PUZ-uri de Sector că obiectivul este densificarea orașului? Cum e posibil să apară o firmă privată care să se ducă la Primăria de Sector și să spună facem noi PUZ-ul de Sector și găsim noi și banii și așa s-a întâmplat. Nu cumva firma aceea s-a dus apoi pe la dezvoltatori și le-a spus atenție, eu fac PUZ-ul?”, a mai spus primarul.