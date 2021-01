Clotilde Armand, dispută cu consilierii PSD și PNL care au mărit bursele de merit și sociale ale elevilor: USL trăiește

Proiectul a fost votat de consilierii PSD și PNL cu cele două amendamente.







Primarul Clotilde Armand a declarat că propunerea sa nu viza micșorarea burselor ci o repartizare mai justă a banilor. În ceea ce privește bursele sociale, primarul a declarat că nu este corect ca un copil care provine din altă localitate să primească 300 de lei dacă nu are probleme financiare, măsura fiind nedreaptă pentru copiii din Sectorul 1. În ceea ce privește bursele de merit, primarul a explicat că dorește repartizarea corectă a banilor, fiind licee foarte bune, unde toată lumea primește bursă și școli mai puțin bune, unde mai puțin de 10% dintre elevi primesc acești bani.





”Acest sistem încalcă grav principiul echității, nu voi fi niciodată de acord să micșorați bursele, vor fi copiii care vor avea burse mai mici la aceeași medie pe care o au acum sau pe aceeași medie unii copii nu vor primi burse. Pe noi ne doare punctul cu bursele sociale, propunem mărirea lor, fără discriminare, la 350 lei”, a declarat unul dintre consilierii PSD.







Oliver Păiuși, consilier USR și viceprimar a declarat că sistemul propus de executiv este corect.











Potrivit amendamentului propus de PNL și aprobat de majoritatea consilierilor, valoarea burselor de performanță pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, este următoarea:

Valoarea burselor propuse de primarul Clotilde Armand era următoarea:







Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris pe pagina de Facebook că Sectorul 1, înainte de ședința de Consiliu Local că propune cel mai generos și just sistem de burse din România.







”Este un proiect care respectă întocmai legea și repartizarea justă a acestor bani, ne propunem să menținem nivelul burselor, dar să le repartizăm mai just. Avem unități unde copii învață mai bine și unele unde copiii învață mai puțin bine, încercăm să găsim un echilibru, ca toți copiii să beneficieze echilibrat de banii atribuiți.Primarul Clotilde Armand a declarat că propunerile PSD și PNL sunt ”O nouă dovadă de analfabetism economic ca în trecut! USL trăiește”.a1) burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/lună;a2) burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 800 lei/olimpic/lună;a3) burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 600 lei/olimpic/lună;b) bursă de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru competitiile internationale; bursă în cuantum de 600 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c1) burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 700 lei/lună/elev/ pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c2)burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 650 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c3) burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 600 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice”.Cuantumul burselor de merit pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, este următorul:a1) burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 – 8,99 la învățământ pe anul școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;a2) burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.00 – 9,49 la învățământ pe anul școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 300 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;a3) burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 – 09.99 la învățământ pe anul școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 400 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;a4) burse de merit pentru elevii care au obținut media 10.00 la învățământ pe anul școlar 2019 – 2020, bursă în cuantum de 500 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;b1) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 400 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;b2) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 350 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;b3) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 300 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor colare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c1) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 400 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c2) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 350 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a alificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;c3) burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor culturl-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 300 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.”Prin amendamentul PSD aprobat, toate bursele sociale au fost majorate la 350 lei.Consilierii nu au prezentat impactul bugetal al modificărilor făcute, însă spun că Sectorul 1 își permite să aloce acești bani. ”Este a doua cea mai bogată primărie din țară și vrem să reducem de la bursele copiilor, hai să ne uităm la alte cheltuieli, la contracte, la achiziții. Nu este o problemă bugetară”, a explicat unul dintre consilieri.Primarul Clotilde Armand, în propunerea înaintă Consiliului Local, dorea alocarea pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, 19.723 burse: bursă de performanță - 600 lei/lună/elev, burse de merit între 150 și 400 lei și burse sociale între 150 și 350 lei. Impactul bugetar era de 21 de milioane de lei.- bursă de performanţă pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, în sumă de 600 lei/lună/elev.- burse de merit pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, diferenţiată astfel:a) 400 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, între primii 10% din anul de studiu din unitatea de învățământ;b) 400 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de MECTSc) 300 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.d) 350 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, sub primii 10% dar intre primii 20% din anul de studiu din unitatea de învățământ;e) 300 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, sub primii 20% dar intre primii 30% din anul de studiu din unitatea de învățământf) 250 lei / elev/ lună - bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare, sub primii 30% dar intre primii 40% din anul de studiu din unitatea de învăţământg) 200 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puţin 8,50 și nota 10 la purtare, sub primii 40% dar intre primii 50% din anul de studiu din unitatea de învăţământh) 150 lei / elev/ lună – bursa de merit pentru elevii care au obținut media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, sub primii 50% din anul de studiu din unitatea de învățământ- bursă de studiu, pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, în sumă de 300 lei/lună/elev.- burse sociale diferențiate astfel:a) 300 lei/lună/elev, bursa acordată în temeiul art. 13 lit. a) şi lit c) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare,b) 150 lei/lună/elev, bursa acordată în temeiul art. 13 lit. b) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare,c) 300 lei / elev - bursa de ajutor social ocazional, acordată în temeiul art. 16 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”Aducem un sistem nou de burse, care păstrează aceleași sume de bani, dar le repartizează mai corect. Noi vom da bursă maximă celor mai buni elevi din fiecare școală și bursă mai mică celor de la coada clasamentului. Este un sistem care avantajează liceele defavorizate și descurajează inflația notelor. Propunem să păstrăm nivelul burselor, dar să le repartizăm mai just. Primii 10% din elevii fiecărei unități de învățământ vor primi bursă de merit maximă de 400 de lei. În liceele “defavorizate”, vom permite astfel elevilor mai buni să primească bursa cea mai mare. Bursele să se acorde degresiv în cadrul fiecărei serii de elevi din fiecare unitate de învățământ, astfel că bursele elevilor clasați în a doua jumătate a clasamentului să fie de numai 150 de lei. În total, acordăm 14.000 de burse de merit între 400 și 150 de lei. Peste 70% din elevii Sectorului 1 primesc burse de merit. Bine-înțeles, recompensăm performanța: câte 600 de lei elevilor cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale. În sfârșit, acordăm 3000 de burse sociale de câte 300 de lei elevilor din familii cu venituri scăzute. Toți copiii, din București sau de la țară care studiează în Sectorul 1 și au venituri scăzute primesc această bursă. Legea identifică încă o categorie: burse sociale pentru copiii din afara Bucureștiului. Desigur, aceia dintre ei care se încadrează la venituri scăzute beneficiază de bursă de 300 de lei, însă cei care locuiesc în cartiere rezidențiale de lux nu sunt de regulă în această categorie și nu ar fi rezonabil să primească burse sociale de 300 de lei”, a explicat primarul Clotilde Armand pe pagina de Facebook.