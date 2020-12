Clotilde Armand despre criza gunoiului din Sectorul 1: Facturile transmise şi neachitate sunt de 94 de milioane de lei / Nu pot să dispun plata în situația în care știu că nu sunt întocmite corect

”Sunt într-o situație dificilă deoarece nu pot să dispun plata facturilor Romprest în situația în care știu că facturile nu sunt întocmite corect. Chiar dacă aș avea fondurile financiare necesare, chiar dacă aș avea banii, chiar dacă aș vrea să plătesc măcar o mică parte din aceste facturi ca ei să își plătească angajații, ca ei să plătească mai departe gropile unde ajung deșeurile, nu pot să folosesc bani publici pentru a achita niște facturi știind că nu sunt întocmite corect”, a declarat Clotilde Armand.Aceasta a spus că Primăria mai are facturi neachitate către Romprest în valoare de 94 milioane lei, deși Primăria a plătit de la începutul anului către companie 189 milioane lei. "Facturile achitate până în ziua de astăzi sunt de 189 de milioane de lei. Puteţi să comparaţi această cifră cu ce a fost achitat în 2019 - 196 de milioane de lei au fost achitate către Romprest în 2019. La ora actuală suntem doar la 189 de milioane de lei. Facturile transmise şi neachitate sunt de 94 de milioane de lei. Estimarea serviciilor până la 31 decembrie ne spune că putem să ne aşteptăm la 41 de milioane de lei. În total, dacă luăm ce a fost achitat, ce a fost transmis şi estimarea serviciilor până la sfârşitul anului suntem la 323 de milioane de lei. În buget și în toate rectificările votate de vechea administrație, acest buget uriaș nu este prevăzut, sunt prevăzute doar 210 milioane lei. 320 milioane de lei pentru salubrizare faţă de un buget de venituri care va fi în jur la 1 miliard două sute este o proporţie enormă, adică o mare parte din bugetul nostru, dacă menţinem situaţia actuală, s-ar duce către Romprest. Sunt bani de care nu dispunem să plătim facturile pe care deja le-am primit, nu toate facturile. Avem 300 milioane de lei pe care nu știm cum îi vom achita. După lege, cu aceste arierate, înseamnă că la 1 ianuarie 2020, ar trebui să nu depindem decât de veniturile noastre, nu mai primim veniturile de la stat, fiindcă ar trebui să fie folosite pentru plata arieratelor. Primăria aceasta cu structura costurilor pe care o avem nu se poate susține cu veniturile sale", a declarat Clotilde Armand în timpul ședinței de Consiliu Local.Primarul Clotilde Armand a mai anunţat că va pune în dezbatere publică un proiect privind preţul salubrizării pentru agenţi economici."Ridicarea gunoiului menajer este un serviciu de două-trei ori mai ieftin, în comparaţie cu ridicarea gunoiului din depozite necontrolate. Ce vedeţi la ora actuală pe străzile sectorului 1 nu este gunoiul menajer (...), sunt depozite necontrolate. Această situaţie se datorează şi faptului că Romprest are nişte tarife stabilite unilateral de ei pentru agenţi economici. Zilele acestea o să pun în dezbatere publică un proiect ca voi, Consiliul Local, că aşa trebuie, voi să stabiliţi preţul serviciului de salubrizare pentru agenţi economici, ca să fie un preţ corect. Probabil că va fi de două ori mai ieftin, e o estimare a mea. E important ca voi să stabiliţi acest cost, pentru că este un serviciu, de fapt delegat, monopol şi nu e normal ca cel care prestează serviciile şi are monopol să stabilească costurile acestui serviciu", a spus Clotilde Armand, la şedinţa Consiliului Local.