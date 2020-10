Sute de blocuri din Sectoarele 1 și 6 din Capitală nu primesc de câteva săptămâni apă caldă în parametri / Care este explicația și când se rezolvă problema

Acesta mai spune și faptul că o parte dintre probleme sunt generate de presiunea scăzută furnizată de ELCEN.





Contactat de HotNews.ro, administratorul special al ELCEN, Claudiu Crețu, a declarat că revizia la CET Grivița trebuia făcută în august, când era cald afară, nu după alegeri, iar dacă ar da presiune mai mare, țevile ar crăpa.





”ELCEN nu are nicio problemă. Este oprit CET Grivița al Consiliului Local Sector 1, care a intrat în revizie. De ce nu au făcut revizia în august? Noi suntem pe regim de vară, ceea ce însemnă două CET-uri. Dacă este cazul să furnizăm căldură, atunci intrăm cu toate cele 4 CET-uri. Dacă la momentul de față pornim 4 CET-uri, trebuie să intre presiunea în calorifere, că altfel debitul este prea mare și sar țevile. Tehnic nu este posibil. Este adevărat, și noi lucrăm și ne pregătim toate CET-urile de iarnă fiindcă nu s-a putut în perioada septembrie, fiindcă ei nu au vrut să miște nimic, că este campanie, că influențăm alegerile, sunt niște lucrări pe ultimele zile. Dar comanda Termoenergetica este onorată de ELCEN în parametri, adică CET SUD și CET Vest livrează presiune și temperatură în parametri. Planul meu de revizii este semnat și aprobat de anul trecut, când nu se știa de pandemie și când se știa că alegerile vor fi în iunie, nu în septembrie. ”, a explicat Claudiu Crețu.





”Avem probleme pe zona Sectoarelor 1 și 6 pentru că CET Grivița a intrat în revizie pe data de 28 sau 29 septembrie și lipsa unui CET generează probleme. Problemele se vor rezolva săptămâna viitoare, luni-marți, când CET-ul va fi repus în funcțiune. Este același lucru care s-a întâmplat în primăvară, când a fost defect. Lumea crede că poți să bagi apă caldă dintr-un singur punct și să alimentezi tot Bucureștiul, dar nu se poate, în anumite zone ajunge rece”, a declarat Alexandru Burghiu.”Acum primim apă caldă de la CET Sud și CET Vest, Progresu și Grozăveștiul nu merg. În condiții normale Bucureștiul trebuie să funcționeze cu două dintre cele 4 CET-uri mari, două mici pe stânga Vest Energo și Grivița și două pe dreapta - Titanul și Pipera. Titanul și Pipera au dispărut și practic zona aceea este mereu deficitară. De asta sunt și problemele cu apa caldă vara fiindcă neavând aceste două CET-uri, trebuie să suplinească din celelalte, distanțele sunt foarte-foarte mari și asta înseamnă că a anumite zone nu sunt alimentate așa cum trebuie-Pantelimon, Titan. Este vorba de debit, respectiv debitul de la CET Vest. În condiții normale, vara funcționa cu 2500, acum ne dau 800 de două luni. Au probleme la un cazan, așa spun. Nu crapă rețeaua. La Grozăvești îmi dau 2500 și rezistă sistemul, dar la CET Sud nu rezistă, cum vine asta? Pe sezonul de iarnă ne dau 2.700. De ce rezistă iarna rețeaua și vara nu rezistă?”, a mai explicat Burghiu.Administratorul ELCEN spune că interesul să este să livreze cât mai mult, ca să încaseze cât mai mulți bani.”Eu, CET Vest vreau să dau debit mai mare. Chemăm presa și începem să dăm presiune mai mare să vedem ce se întâmplă. Nu că nu vreau eu, nu poate rețeaua să preia. Iarna pot să dau debit mai mare pentru că se deschide sistemul de încălzire. ELCEN nu se joacă cu cetățenii din orașul ăsta. Nu există că putem să dăm și nu vrem. Pentru cei care cred în această teorie, acum a câștigat Nicușor Dan, ce interes am mai avea să nu dăm presiune mai mare, dacă gândim logic? Dacă măresc presiunea, crapă sistemul, crapă țevile orașului. Noi suntem o companie care vrea să vândă cât mai mult, să facă profit, nu avem de ce să dăm mai mult”, a mai explicat Claudiu Crețu.În ceea ce privește lucrările programate, Termoenergetica mai are deschise 19 șantiere, dar care se vor închide în mare parte până la venirea iernii. ”Sunt șantiere pe termen lung, care funcționează cu provizorat, nu este afectată furnizoare, fiindcă livrăm prin alte conducte. Se închid aproape toate acum, unde ne permite mai lucrăm, dar fără afectarea locuitorilor. Pentru la iarnă, o previziune exactă nu poate fi făcută, cu siguranță vor exista avarii, cum există în fiecare an, noi suntem pregătiți din punct de vedere al stocurilor, avem țeavă, piese de schimb, materiale”, a mai spus Burghiu. Termoenergetica are facturi neplătite către RADET de 325 milioane lei, potrivit sursei citate.Claudiu Crețu, administratorul special al ELCEN, este de părere că pentru viabilizarea sistemului de termoficare este nevoie de investiții și de fuziunea Termoenergetica cu ELCEN.”Cât timp sistemul este separat, este acest circ. De 7 ani statul român încearcă să facă fuziunea sistemului, dacă nu o face, acesta se va prăbuși, stăm și ne certăm. Situația de acum este de la sistemul de furnizare a energiei termice. . În 2016 se pierdeau 800.000 l/oră. Pierderile din rețeaua de termoficare aproape s-au dublat în ultimul an, circa 2,2 milioane de litri/oră de apă fierbinte ajungând în pământ”, a mai spus Claudiu Crețu.Nicușor Dan, noul primar general al Capitalei, a declarat joi, într-un interviu acordat HotNews.ro, că bucureștenii nu vor mai avea probleme cu furnizarea apei calde și a căldurii în aproximativ 2 ani.” În trei ani o să facem 300 de km de rețea. Trebuie să lucrezi în casetă. Scoți bucată cu bucată. Nu trebuie să sapi tot bulevardul. Pentru următorii 3 ani avem 500 de milioane de euro să investim. În opinia mea în doi ani nu vor fi mari probleme cu apa caldă”, a declarat Nicușor Dan.