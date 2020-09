Alegeri locale 2020 - Eu cu cine votez? Ce soluții au pentru București Gabriela Firea, Nicușor Dan și Traian Băsescu

Gabriela Firea, Nicușor Dan și Traian Băsescu sunt candidații cu cele mai mari șanse de a ocupa fotoliul de primar general al Capitalei, din cei 18 care și-au depus candidaturile. Gabriela Firea, pornind cu avantajul primarului în funcție, și-a centrat campania electorală pe proiectele realizate în 4 ani, cu inaugurări, repartiții de locuințe sociale, deschiderea Pasajului Ciurel, autobuze noi etc. Aceasta nu a prezentat un program electoral, ca în 2016, dar a declarat că va continua ce a început, cu companiile municipale, modernizarea sistemului de termoficare, a transportului public, stimulentele și ajutoarele acordate în primul mandat.





Nicușor Dan și-a făcut campanie pornind de la ce nu a făcut Gabriela Firea, a arătat un București în paragină, prost gospodărit după 4 ani de administrație PSD, a arătat ”jaful„ din companiile municipale și angajările făcute la acestea (foști angajați ai Primăriei Voluntari, apropiați ai primarului, fini etc) - ”caracatița Firea”. Cele mai importante puncte din programul electoral sunt: înființarea unei linii de metrou de suprafață pe actuala infrastrucură CFR, construirea a 15 parcări park&ride la principalele intrări în oraș, Centura Verde a Bucureștiului și o pădure urbană de 20 ha în spatele stadionului Ghencea, înlocuirea a 300 km de conductă din rețeaua principală de termoficare. Pe social, cele mai importante promisiuni sunt: menținerea ajutorului social pentru persoanele cu handicap și acordarea unui ajutor pentru părinții care nu prind loc la grădinițele de stat ca să-și dea copiii la privat. Sloganul de campanie: ”Împreună construim noul București”.





Ce promite Gabriela Firea (PSD)





Gabriela Firea nu a prezentat un program electoral, ca în campania din 2016, însă promite că va fi ”primarul oamenilor” și va continua proiectele începute, va continua cu companiile municipale și va ajutoarele date în primul mandat.













În urmă cu câteva zile a prezentat ce proiecte de infrastructură va face în următorii ani pentru reducerea traficului și a poluării:

Penetrația Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada A1, etapa II, între Podul Ciurel și bd. Uverturii.

Un Pasaj pe Șos. Petricani, peste calea ferată.

Un pasaj cu două benzi pentru fiecare sens de circulaţie, trotuare, iluminat public modern pe Șoseaua Andronache.

Supralărgire Bd. Prelungirea Ghencea - se lucrează pe tronsonul strada Brașov - Râul Doamnei - întregul tronson va fi finalizat până la sfârșitul anului. În etapa următoare vor fi realizate exproprierile și demolările între Strada Râul Doamnei și Valea Oltului. Se va realiza o arteră modernă, lungă de aproape 6 kilometri, cu linie dublă de tramvai, 2 benzi de circulatie pe sens, piste pentru bicicliști, trotuare și spații verzi. Lângă Șoseaua de Centură va construi o parcare cu 300 de locuri și stație pentru tramvai.

Străpungere Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, etapa II ce presupune lărgirea la trei benzi pe sens a străzii Iuliu Hațieganu, între pasaj și Calea Vitan. Noua arteră va avea o lungime de 1,3 kilometri, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa aproape 15 milioane de euro.

Străpungere Drumul Săbăreni – Centura București - proiectul presupune construirea unei noi legături spre Șoseaua de Centură, prin prelungirea arterei Drumul Săbăreni. Practic, șoferii vor putea ieși din Capitală prin Calea Giulești. Această nouă ieșire din București va ajuta la decongestionarea celorlalte trei, care există în prezent în zonă: Șoseaua București-Târgoviște, Șoseaua Chitilei și Bulevardul Iuliu Maniu.

Lărgire Șoseaua București – Măgurele - Proiectul prevede lărgirea la două benzi pe sens, cu piste pentru bicicliști și trotuare generoase, a străzii care face legătura între Capitală și orașul Măgurele.

Străpungere Valea Cascadelor – Prelungirea Ghencea - Proiectul presupune realizarea unei noi legături între trei artere importante din Vestul Capitalei. Practic șoferii vor putea ajunge direct din Bulevardul Iuliu Maniu în Bulevardul Prelugirea Ghencea. Legătura propusă va pleca de la intersecția străzii Valea Cascadelor cu Bulevardul Timișoara, pe lângă cartierul ANL Brâncuși, și se va opri în Bulevardul Prelungirea Ghencea. În acest moment, șoferii pot ajunge din Prelungirea Ghencea în cartierul Militari doar tranzitând o parte din cartierul Drumul Taberei, aglomerând strada Valea Oltului.

Modernizare Bd. Dimitrie Pompeiu - Primăria Capitalei a semnat deja un contract cu Trustul de Clădiri Metropolitane București pentru realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea modernizării bulevardului Dimitrie Pompeiu. Planul este de a reorganiza și reabilita artera și de a realiza o legătură directă în strada Barbu Văcărescu, care va beneficia de trotuare largi și piste pentru bicicliști.

Nod Avionului - Proiectul reprezintă soluția de infrastructură care închide inelul median de circulație din Nordul Capitalei. A fost revizuit studiul de fezabilitate, iar Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici. Proiectul presupune realizarea unui nod rutier lung de 1,7 km, din care aproape 500 de metri reprezintă un pasaj suprateran. Costurile sunt estimate la peste 90 de milioane de euro, din care aproape jumătate înseamnă exproprierile necesare în zonă.

Prelungire Strada Brașov - Șoseaua Alexandriei - Proiectul reprezintă o legătură directă între sectoarele 5 și 6 ale Capitalei și o închidere a inelului median de circulație în această zonă a orașului. Practic, șoferii vor putea ajunge din Bulevardul Prelungirea Ghencea direct în Șoseaua Alexandriei și de acolo în Șoseaua de Centură. Tema de proiectare a fost deja aprobată și a fost dat în lucru studiul de fezabilitate, care va stabili exact culoarul acestei străpungeri.

Lărgire strada Biharia - acces cartier Henri Coandă

Soluții pentru trafic













Pentru modernizarea transportului public, Nicușor Dan promite că:

va moderniza și extinde linii de tramvai și troleibuz, astfel încât să fie conectate mai bine cu punctele de intrare în oraș, unde vor exista stațiile metroului de suprafață și cele 15 mari parcări. Traseele vor fi reorganizate, extinse și optimizate.

un program special pentru tramvaie, făcând în paralel modernizarea liniilor de tramvai, eficientizarea traseelor pentru reducerea timpilor de rulare și achiziția de noi tramvaie (de mare capacitate, mai bune).

va lărgi și moderniza / ecologiza / electrifica flota de autobuze a STB cu alternative electrice sau hibride (reale, nu doar cu numele, precum cele cumpărate de actuala conducere a primăriei)

va transforma autobuze vechi ale STB în troleibuze dotate cu mici baterii electrice, pentru a avea o anumită autonomie de deplasare dincolo de liniile de troleibuz.

va crea benzi unice pe marile bulevarde pentru transportul public și vom reconfigura trasee de transport pentru a acoperi cererea bucureștenilor la orele de vârf.

va lansa aplicații mobile care să ghideze bucureștenii în alegerea traseului de transport în comun și să estimeze durata călătoriilor.

va demara un program rapid și unitar de modernizare a stațiilor și refugiilor STB, pentru un transport public civilizat, european.

va introduce tarifarea integrată pentru transportul de suprafață și transportul cu metroul.

Pentru creșterea fluidității traficului, vom realiza un sistem de semafoare, conectate la un server, care iau decizii în timp real în funcție de fluxurile din intersecții, micșorând la maxim timpii de așteptare în trafic și dând prioritate transportului în comun.

Va introduce un program eficient de spălare periodică a străzilor.

Va implementa obligativitatea eliminării dispersiei prafului și pulberilor provenite din activitățile de construcții și demolări, prin procedee precum udarea. În paralel, va responsabiliza și eficientiza Poliția Locală pentru monitorizare și intervenție în privința respectării standardelor de lucru în șantiere.

Va lărgi rețeaua de senzori și de stații de monitorizare a aerului.

Va elimina, prin Poliția locală, locurile în care se depozitează ilegal gunoaie.

Vom verifica respectarea de către gropile de gunoi din proximitatea Capitalei a reglementărilor în privința captării gazelor și limitarea emanațiilor de dioxid de sulf.

Va identifica terenurile și imobilele degradate (care sunt un factor major în generarea de praf și pulberi) și vom impune proprietarilor, oricare ar fi ei, luarea de măsuri active pentru limitarea impactului negativ de mediu.

Va debloca și va finaliza Registrul Spațiilor Verzi.

Va demara proiectul Centura Verde a Bucureștiului

Va crea o pădure urbană în spatele stadionului Ghencea, pe cele 20 de hectare din zonă care aparțin primăriei.

Va introduce colectarea selectivă a deșeurilor utilizând fonduri europene.

Va realiza un sistem adevărat de piste de biciclete în Capitală, cu ajutorul fondurilor europene.

Accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de termoficare.

Înlocuirea a 300 km de conductă din rețeaua principală, cu alocări financiare prioritare .

Automatizarea completă a punctelor termice.

Continuarea, în paralel cu modernizarea rețelei de termoficare, a investițiilor pentru eficientizarea energetică a clădirilor private și publice.

Atragerea de noi clienți în sistem (noile cartiere rezidențiale, consumatori industriali, centre comerciale).

Reeșalonarea datoriilor sistemului de termoficare pe baza unei negocieri.

Va construi sau amenaja, în colaborare cu primăriile de sector, cel puțin 30 de creșe și grădinițe.

Vom demara, în colaborare cu Guvernul României, construcția de școli.

Va organiza noi programe after-school (școală după școală) în școlile bucureștene, cu obiectivul ca la finalul mandatului să existe un astfel de program în cel puțin 150 de școli din Capitală.

În contextul unui deficit de locuri în grădinițe va susține familiile care doresc să folosească învățământul preșcolar privat prin acordarea de bonuri valorice pentru grădiniță.





Realizarea, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a unei strategii comune pentru spitalele din București.

Digitalizarea rețelei sanitare.

Dotarea instituțiilor medicale cu echipamente moderne prin achiziții centralizate, care să eficientizeze cheltuirea banilor publici.

Crearea unor centre medico-sociale de sector, care să poată trata urgențele ușoare chiar în cartier și să degreveze astfel marile spitale de urgență.

Demararea unui program special de monitorizare și reducere a infecțiilor intra-spitalicești

Va realiza un inventar corect al locuințelor sociale, asigurând accesul familiilor care au cu adevărat nevoie de astfel de locuințe și, în paralel, va începe un program de achiziție / construcție a locuințelor sociale.

Va crea servicii de suport școlar pentru copiii din familii defavorizate, cu risc de abandon școlar, precum și programe de tip „a doua șansă” pentru copiii care, din diverse motive, au abandonat școala și trebuie reintegrați în sistemul educațional.

Va înființa funcția de „avocat al bucureștenilor”.

Va realiza o rețea municipală de îngrijire și de asistență medicală la domiciliu a persoanelor de vârsta a treia cu mobilitate redusă.

Cu ajutorul marilor magazine, va crea o bancă de alimente la nivelul Capitalei, prin care va ajuta cu alimente pensionarii cu venituri foarte reduse.

Va crea centre pentru seniori în marile cartiere ale Bucureștiului și va organiza activități culturale speciale pentru vârsta a treia în bibliotecile aparținând administrației locale.

Va emite abonamente municipale gratuite pentru seniori, care să le ofere acces la facilități culturale și sportive (teatre, operă, săli de sport, stadioane).

Va menține, în colaborare cu primăriile de sector, ajutorul pentru persoanele cu dizabilități. Va accesibiliza transportul public, instalând rampe electrice. Va demara un program de semnalizare a intersecțiilor pentru persoanele cu deficiențe de văz și de auz.

Va crea centre de zi care să permită însoțitorilor persoanelor cu dizabilități momente de respiro pentru rezolvarea diverselor probleme personale. l Înființarea unor centre speciale pentru tratarea diferitelor dizabilități la copii.

Deblocarea / refacerea Planului Urbanistic General (PUG), într-un mod absolut transparent și bazat pe colaborarea dintre Primăria Generală și primăriile de sector.

Deblocarea / actualizarea (finanțărilor) Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) - portofoliul de proiecte pentru spațiul public din zona centrală.

Conectarea și sincronizarea datelor, planurilor și informațiilor (cadastru, patrimoniu, lucrări publice, trafic) folosind soluții GIS.l Sincronizarea PUG și PIDU cu: Planul Integrat de Calitate a Aerului, Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030, Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026.





Ce promite Traian Băsescu (PMP)

Acesta mai propune construirea a două centrale termice în cogenerare cu randament de 70-80% în nordul Bucureștiului - Aviației și în Titan și demararea unui program prin care bucureștenii să-și pună panouri solare pe balcon și să devină independenți de rețeaua centralizată de încălzire.





”Izolarea locuințelor este prioritară. În capitală s-au izolat 10% din blocuri” a mai spus Băsescu.





”Nu va rămâne decât ce este strict în lege. Se întâmplă un fenomen, eu tipul ăsta de a arunca cu bani pentru ajutoare sociale și pentru cine are nevoie și pentru cine nu are nevoie și pentru priorități și pentru nepriorități, de fapt înseamnă un proces de cumpărare de voturi. În mod categoric voi închide toate aceste programe. Este însă unul singur pe care îl voi menține și îl voi finanța mai mult decât a făcut-o doamna Firea, cel cu FIV-ul”, a mai spus Traian Băsescu.





Ca proiecte de infrastructură, Firea promite că va face Penetrația spre A1, Străpungerea Nicolae Grigorescu, străpungerea Drumul Săbăreni-Centura București, Străpungere Valea Cascadelor-Prelungirea Ghencea, pasaje pe Șoseaua Andronache și Petricani, lărgire Șos. București Măgurele. Sloganul de campanie ”Firea oamenilor”.Pilonul principal al campaniei lui Traian Băsescu a fost experiența pe care acesta o are ca fost primar general, președinte și europarlamentar. Acesta a declarat la lansarea candidaturii că în 16 ani de când a plecat de la Primăria Capitalei lucrurile au rămas unde le-a lăsat. Pe partea de infrastructură, Băsescu propune făcute 4 pasaje, la Răzoare, la Banu Manta, Arcul de Triumf și Piața Romană, două mari parcări la Gara de Nord și la Piața Constituției, parcări subterane între blocuri, parcări la cele 6 mari intrări în București și conectarea acestora cu transport în comun electrificat. Pentru sistemul de termoficare, ca să limiteze pierderile, acesta vrea să construiască o conductă uriașă prin caseta Dâmboviței, ca să conecteze CET SUD cu CET Grozăvești și două centrale noi în Titan și Aviației. Băsescu mai vrea să lanseze un program prin care bucureștenii să-și pună panouri solare pe balcon, ca să aibă apă caldă vara.Cel mai important proiect din programul electoral al lui Nicușor Dan, pentru fluidizarea traficului, este înființarea unei linii de metroul de suprafață pe infrastructura CFR existentă, cu bani europeni. Acesta va funcționa pe șase rute care se vor conecta la cele șase gări principale din oraș. Stațiile metroului de suprafață vor corespunde cu intrările în oraș și vor fi interconectate cu cele ale STB și Metrorex. l Cele 6 rute propuse pentru metroul de suprafață sunt: Gara de Nord – Pipera – Rahova, Gara de Nord – Chiajna – Rahova, Gara de Nord – Otopeni, Otopeni – Pipera – Obor, AFI – Pipera – Obor și AFI – Jilava – Obor. Frecvența metroului de suprafață va fi de două-trei trenuri pe oră, fiecare dintre ele cu o capacitate de circa 200 de locuri și cu o viteză operațională medie de 40 kilometri pe oră, iar între stații cu viteză maximă de 80-90 km/h.Acesta mai propune construirea a 15 parcări park&ride la intrările principale în oraș: 1 Străulești (aparținând Metrorex și finalizat, dar ineficient exploatat), P2 Pantelimon (aflat în construcție), P3 Prelungirea Ghencea / Domnești, P4 Berceni, P5 Pantelimon 2, P6 Cățelu, P7 Titan, P8 Popești-Leordeni, P9 Jilava, P10 Bragadiru, P11 Militari, P12 Chitila, P13 Băneasa, P14 Colentina și P15 Otopeni Aeroport. Cele 15 mari parcări vor fi finanțate din fonduri europene și vor avea în medie câte 1.000 de locuri de parcare fiecare. Într-o primă fază, ele vor fi amenajate ca parcări la sol, iar imediat ce proiectele vor fi gata, vor fi ridicate construcții moderne, supraetajate. Utilizatorii sistemului „park & ride” vor fi stimulați să folosească marile parcări printr-un sistem de abonamente avantajoase, care va include accesul gratuit la transportul public de suprafață și subteran.Soluții pentru reducerea poluării:Soluții pentru sistemul de termoficare:EducațieSănătateSocialUrbanism”Companiile municipale au acum 6-7000 de angajați. Salariații mulți sunt la transportul public, la Termoenergetica. Am spus că soluția e desființarea cu mutarea oamenilor în administrațiilor din care provin. Mai puțin Termoenergetica”, a declarat acesta într-un interviu acordat HotNews.ro, recent.”Eu vreau să fiu un primar și pentru bucureștenii care spun că nu vor bani la biserici, și pentru ceilalți. E nevoie de o dezbatere publică reală a bugetului atunci când îl aprobăm”, a declarat Nicușor Dan la HotNews.ro.”Voi analiza de la caz la caz. O parte importantă sunt ajutoarele pentru handicap, care sunt binevenite, dar o să încerc o negociere cu primăriile de Sector”, a declarat Nicușor Dan la HotNews.ro.Pentru fluidizarea traficului în București trebuie făcute 4 pasaje, la Răzoare, la Banu Manta, Arcul de Triumf și Piața Romană, a declarat Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei, la interviurile HotNews LIVE. Acesta mai propune construirea a două mari parcări la Gara de Nord și la Piața Constituției, parcări subterane între blocuri, parcări la cele 6 mari intrări în București și conectarea acestora cu transport în comun electrificat.”Traficul are câteva mari probleme, în primul rând fluiditatea, în al doilea rând locurile de parcare. Fluidizarea traficului nu se poate face decât construind parcaje subterane. Primele două care se vor construi vor fi pasajul de la Răzoare ca să descarci traficul de pe Pasajul Basarab, care merge către Drumul Taberei și către bd. Timișoara și dincoace, pasajul coboară în Banu Manta și mai are 100 de metri pe Banu Manta cu două semafoare, de se adună mașinile până în vârful pasajului. Trebuie făcut pasaj ori pe Mihalache, ca să intre de pe Banu Manta traficul de pe pasaj, pe deasupra, sau pasaj subteran la ieșirea de pe pasajul Basarab cu care să te ramifici, o ramificație către Piața Victoriei și una către Arcul de Triumf. Nu există altă soluție să pui în valoare pasajul Basarab. Pasaj la Arcul de Triumf ca să dai traficul dinspre Casa Presei către Charles de Gaulle pe o bretea pe sub parcul Herăstrău sau la dreapta către bd. Turda și Mărăști. Astea sunt trei pasaje cheie”, a declarat Traian Băsescu.Candidatul propune și un pasaj subteran la Piața Romană.”Avem o problemă la Piața Romană. Acolo se întâlnește cu metroul pe aliniamentul bulevardului și atunci trebuie făcut ceva, un pasaj subteran, dar trebuie văzut care este conflictul cu metroul”, a declarat Băsescu.Întrebat dacă este o soluție bună, în condițiile în care acest pasaj va aduce traficul în centrul orașului, ideea fiind contestată de urbaniști și ONG-iști, Băsescu spune că și atunci când a demarat lucrările la Basarab, oamenii s-au opus.”Când s-a făcut pasajul Basarab îmi veneau toți locatarii cu preoți, cu crucea, și spuneau că o să le treacă mașina prin dormitor. Întotdeauna lucrările de acest tip generează nemulțumirea celor care locuiesc în apropiere și poate nemulțumirea estetică a unor arhitecți. Dar Bucureștiul nu poate să moară. În Italia dacă ar fi stat să zică uite, nu e estetic, mă deranjează autostrada asta, tot teritoriul Italiei este un muzeu al Imperiului Roman. Ce făceau italienii? Nu mai construiau autostrăzi, pasaje, stăteau și se rugau la relicve. Ne rugăm la ele, dar soluții de trafic trebuie să găsim, că trăim în lumea modernă”, a declarat Traian Băsescu.Băsescu mai propune construirea unor parcări subterane între blocuri, dar și parcări park&ride la principalele întrări în oraș.Traficul este blocat consistent de mașinile parcate pe prima bandă sau acolo unde străzile sunt înguste, pe o parte și pe alta și abia se circulă printre ele. Aici soluția sunt parcările. Trebuie să avem două mari la Gara de Nord și la Piața Constituției. Marea provocare este dacă avem curaj să facem parcări subterane între blocuri. Nu este confortabil pentru locatari timp de un an cât va dura construirea parcării, dar nu văd ală soluție pentru București, decât parcări subterane între blocuri, lăsăm spațiu verde între blocuri, pomișori. Asta este soluția pentru reducerea poluării prin eliberarea traficului și eliberarea spațiului public de mașini parcate pentru că oamenii nu au unde parca.”Trebuie construite parcări la cele șase mari intrări în București. Parcări între 5000 și 10.000 de locuri. Și dus transportul electric, tramvai sau troleibuz până la aceste parcări”, a mai spus Traian Băsescu.Fostul primar general susține că problema cea mai mare a Bucureștiului este gunoiul. Acesta propune construirea unui incinerator care să ardă gunoi și să producă apă caldă și energie electrică. ”Când bate vântul dinspre Glina, în București pute. Acea groapă ecologică ne îmbâcsește aerul. Trebuie investit într-o uzină de procesare a gunoiului menajer. E o uzină care produce energie electrică. Va fi o uzină care se întinde pe hectare. Modelul este suedez. Costă cca 300 de milioane de euro”, a declarat Băsescu.Pentru a rezolva problema sistemului de încălzire centralizată, Băsescu propune construirea unei țevi cu diametrul de 1000 de mm, prin caseta Dâmboviței, ca să conecteze CET Grozăvești cu CET Sud și să limiteze pierderile rețelei de termoficare.Dacă va fi ales primar general, Traian Băsescu promite că va face un audit la companiile municipale înființate de Gabriela Firea, pentru a vedea unde au ajuns banii publici, apoi le va desființa. În ceea ce privește stimulentele financiare acordate de Gabriela Firea, Traian Băsescu spune că le va desființa pe toate, mai puțin programul FIV, fiindcă sunt un proces de cumpărare de voturi. În ceea ce privește alocările către Catedrala Mântuirii Neamului, Traian Băsescu este convins că ”Patriarhul Daniel are suficiente resurse de finanțare ca să nu mai aibă nevoie de bani de la Primărie”.”Cu companiile municipale trebuie să înțelegem un lucru. Firea (...) a făcut procesul invers pe care eu l-am făcut când am fost primar. Eu am scos companiile municipale și le-am făcut companii autonome care au început să lucreze pe piața liberă, în competiție cu companiile private și când au câștigat, când au pierdut, când au dispărut. Firea fiind cu mentalitate profund de stânga dar și pentru a-și aduce clientela politică pe funcții de directori a reînființat aceste companii. Primul lucru care trebuie făcut, înainte de a ne repezi la a le desființa, este un audit financiar și abia pe urmă desființate”, a declarat Traian Băsescu la Interviurile HotNews LIVE.În ceea ce privește stimulentele financiare acordate de Gabriela Firea, Traian Băsescu spune că le va desființa pe toate, mai puțin programul FIV, fiindcă sunt un proces de cumpărare de voturi.