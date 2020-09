Simona Spătaru, candidata alianței PNL-USR PLUS la Primăria Sectorului 4, despre terasele din Orășelul Copiilor: Dacă sunt construite ilegal le voi îndepărta

Simona Spătaru, candidata alianței PNL-USR PLUS la Primăria Sectorului 4, promite într-un interviu acordat HotNews.ro că după ce va fi aleasă primar va demola terasele din Parcul Orășelul Copiilor dacă acestea sunt construite ilegal. Candidata dreptei spune că dacă va fi aleasă primar va analiza cum a fost ridicată fiecare terasă și va acționa în consecință.







Trebuie să vedem care este regimul lor juridic, de care proprietate, chirie, concesiune: în campanie am fost întrebată de cel puțin două persoane care spun că au acolo o astfel de construcție, că sunt în litigii de mulți ani cu Primăria de sector sau primăria generală și practic trebuie să rezolvi corect și legal situația. Văzând cum an de an terasele au fost tot mai întinse în spațiul verde sau au apărut chioșcuri care au fost transformate apoi în clădiri, nu poți să spui că acolo este o construcție provizorie, nu știu ce autorizație au luat. Trebuie analizat fiecare dosar ce s-a dat și ce s-a implementat în parc. Acolo mai este un pic și rămâne o zonă comercială cu totul”, a declarat Simona Spătaru.