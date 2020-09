Gabriela Firea îi face plângere penală lui Nicușor Dan: Primarul general îl acuză pe candidatul dreptei că diseminează informații false și cere daune de 100.000 Euro

Nicusor Dan vs Gabriela Firea

"Am depus plângere penală împotriva domnului Nicușor Dan pentru afirmațiile false și calomnioase pe care le-a făcut în legătură cu Parcul Verdi: afirmații pentru care va trebui să răspundă în față justiției! Așa-zisele dezvăluiri bombă sunt doar minciuni și va dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirma că ar fi avut beneficii personale în urma achiziției Parcului Verdi este în prezent subsecretar de Stat la MDRAP, deci în Guvernul PNL! În plus, la momentul achiziției de către Primăria Municipiului București a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta NU mai lucra la Primăria Capitalei!", a declarat Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei.Gabriela Firea îi cere lui Nicușor Dan daune morale în cuantum de 100.000 Euro, sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale și obligarea de a publica scuze publice prin intermediul mijloacelor mass media – presă scrisă şi televiziune, susține aceasta."Acest parc a fost achiziționat la cererea bucureștenilor, au existat nenumărate proteste și cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenajarea parcului Verdi ca zona de agrement și spații de joacă! Achiziția s-a făcut în conformitate cu prevederile legii, în deplină transparență cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public și cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL și USR! Hotărârile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat și de faptul că instanța a respins acțiunea prefectului municipiului București care atacase una dintre hotărâri. Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB. De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimată și solicitată inițial de proprietari, adică 87,475 milioane euro”, a mai spus aceasta.Gabriela Firea a mai declarat că tranzacția a fost oportună deoarece proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dăduseră în judecată Primăria Capitalei, în anul 2015, pentru lipsa de folosință a proprietăților, iar instanța a decis că aceștia trebuie despăgubiți, deci Primăria Capitalei trebuia să plătească. ”Prin achizitia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contra, s-a rezolvat o situaţie litigioasa cu costuri mai mici", mai spune Firea.