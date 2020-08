Proiect: Primăria Capitalei i-ar putea testa gratuit pentru COVID-19 pe profesorii și elevii din București

Primăria Capitalei ar putea testa gratuit de COVID 19, înainte de începerea școlii, profesorii din București dacă doresc acest lucru, a anunțat primarul general, Gabriela Firea, la un comandament organizat de municipalitate, luni. După începerea anului școlar și elevii care dimineața, la triajul epidemiologic, au febră, tuse, roșu în gât, o stare fizică rea, se vor putea și ei testa gratuit în spitalele Primăriei Capitalei, dacă doresc acest lucru. Cele două proiecte au impact bugetar de 15 milioane de euro și se vor aplica dacă vor fi aprobate de Consiliul General al Municipiului București.







Primăria Capitaleiva pune la dispoziție 17.000 de teste pentru profesori și 250.000 de teste pentru elevi.







Aceasta spune că rezultatul testului va fi dat în câteva ore, cel târziu a doua zi.







”Va afla rezultatul testului până seara, cel târziu dimineața, dacă are COVID sau o simplă răceală sau gripă. Vrem să nu se creeze panică și acea stare în care toată lumea fuge de școală, trebuie să testăm. Lunea viitoare la ședința CGMBși vom supune la vot cele două proiecte. Totul este pregătit”, a declarat Firea.





Primarul Gabriela Firea spune că proiectul nu afectează testarea pentru definițiile de caz, Bucureștiul având o capacitate de testare de 5000 de teste/zi.



”Este nevoie ca elevii să se întoarcă pe băncile școlii, dar în anumite condiții. Vreau să vă anunț că PMB prin ASSMB demarează cel mai amplu program de testare în mediul școlar, unic în țară, care corespunde programelor similare din întreaga Europă. Concret, toate cadrele didactice din București, dacă doresc, se pot testa gratuit prin ASSMB. Am pregătit teste pentru 17.000 de persoane pentru profesori, inclusiv personal auxiliar. Ca să fie valabil, testul trebuie realizat în ultima saptămână de vacanță. În București avem o capacitate de testare de 5.000 de teste pe zi. Am pregătit o capacitate extinsă de testare pentru cei 250.000 de elevi din București, la cerere. Nu este necesar să fie testați înainte de începerea școlii, dar dimineața, la triaj, dacă se observă febră, copilul nu are o stare fizică bună, tușește, are roșu în gât, acele situații vor fi transmise de cabinetul de școlar la ASSMB și la cerere se face testul. Nu suntem de acord cu formula DSP, ca elevul dacă dacă are febră să fie izolat, dus în spital, apoi să i se facă testul, practiv va fi internat 2-3 zile în spital chiar dacă nu a fost testat pozitiv. Va sta 2-3 zile în spital pentru o simplă răceală. (...) Niciun copil nu va fi scos din școală cu forța fără să fie înștiințati părinții și fără să fie însoțit de părinte sau un bunic. Testul se face imediat, nu după internare”, a declarat Firea.