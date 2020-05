Primăria Capitalei va deconta 200 de lei pentru circa 11.000 de bucureșteni asimptomatici care doresc să se testeze de COVID 19

Înscrierea în program se va face printr-o platformă onlie.





”Această testare ne va da imaginea infectării din acest moment și împreună cu autoritățile centrale să lumăm cele mai bune măsuri pentru relaxare. Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor va realiza parteneriate cu toate spitalele de stat și clinicile private care vor dori să intre în acest proiect și care dețin aparate de testare PCR, acreditate de Ministerul Sănătății și avizate de DSP. După realizarea parteneriatului vom realiza platforma unde se pot înscrie online, voluntar, bucureștenii care doresc să fie testați cu teste PCR, folosite în întreaga lume pentru depistarea noului coronavirus”, a explicat Gabriela Firea.





Aceasta spune că banii nu vor fi dați direct cetățenilor, ci vor fi decontați spitalelor înscrise în program.





În ceea ce privește criteriile de testare, primarul Gabriela Firea a declarat că nu vor fi criterii, pentru a nu fi discriminați bucureștenii. Primarul general a declarat că acesta este proiectul pilot, iar după efectuarea acestor teste, după o pauză recomandată de specialiști, testarea va fi reluată, un al doilea lot.







În ceea ce privește cele peste 10.000 de teste rapide pentru COVID 19, pe care Primăria Capitalei vrea să le facă împreună cu primăriile de Sector, primarul Gabriela Firea a anunțat că nu renunță la proiect.







”Mă veți întreba ce se întâmplă cu testele pentru anticorpi, cele care ne spun cum a circulat virusul în municipiul București, care sunt persoanele care au trecut deja prin această infecție și neavând simptome deja s-au tratat sau imunizat. Acel proiect este unul separat și care cu siguranță va fi realizat. Primăria Capitalei și cele șase primării de sector și-au îndeplinit toate obligațiile derivate din protocolul pe care l-am încheiat cu Institutul Matei Balș, am achiziționat testele, am pregătit cadrele medicale, am pregătit întreaga infrastructură, avem la dispoziție cabinetele de medicină școlară care pot să realizeze acele testări anticorpi în condiții de siguranță pentru pacienți, avem eșantioanele de la INSP pe fiecare sector în patrte, cetățenii vor primi din partea Primăriilor de Sector, cei aleși prin eșantionare, o scrisoare de invitare în urma căreia trebuie să sune la call center-ul pus la dispoziție de către PMB și i se va transmite ziua, locul și ora unde să se prezinte pentru testare”, a declarat Gabriela Firea.



La ultimaș ședință de Consiliu General, Gabriela Firea a declarat că municipalitatea mai așteaptă doar avizul DSP pentru a putea face testarea rapidă.





”Proiectul va da start practic testării în Municipiul București, o testare care nu poate fi continuată de nicio autoritate sau persoană, o testare absolut necesară pe principiul aplicat în toate marile capitale din Europa. A venit timpul să fim și alături de bucureștenii care nu sunt în carantină, nu au nici simptome și nici nu sunt persoane contacte ale bolnavilor de COVID 19.Dacă acum o lună s-a spus că nu este momentul potrivit, că trebuie să mai lăsăm câteva săptămâni, iată că acestea au trecut, iar dacă mai amânăm, va fi prea târziu și vom avea prea multe persoane infectate și fără simptome, care reprezintă vectori de transmitere. În acest moment nu mai sunt atât de multe persoane în carantină, de la 2.000 am ajuns la 300-400, care pot fi testate lejer. În București capacitatea de testare este de peste 3.500 de teste pe zi în spitalele de stat și private și zilnic nu se fac decât câteva sute de teste, prin urmare nu vom aglomera cu proiectul nostru aparatele existente, nu îi vom pune pe hold pe cei din carantină, cei simptomatici sau persoanele contacte. Este momentul propice”, a declarat primarul Gabriela Firea, inițiatoarea proiectului, în timpul ședinței de Consiliu General.”Banii nu vor fi oferiți cetățenilor, suma se decontează spitalului de stat sau privat care fac testele și decontăm exact suma decontată de Ministerul Sănătății, 200 lei. Cetățenii se înscriu voluntar, la fel ca la programele de fertilizare in vitro, pe o platformă, totul este transparent. Am venit cu acest proiect la insistențele cetățenilor. Dacă nu ești în carantină, nu ai febră 40 și nu stai cu un bolnav de COVID în casă, nu te bagă nimeni în seamă, sau te bagă pe ușa din dos. Dacă testul este pozitiv, dăm datele la DSP, iar ei fac mai departe ancheta epidemiologică și iau măsurile care se impun”, a declarat primarul Gabriela Firea.