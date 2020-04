Firea: Sub nicio formă nu aș fi de acord cu reînceperea cursurilor după 15 mai /Va fi o nenorocire / Vor fi mii de îmbolnăviri

Primarul general, Gabriela Firea, nu este de acord cu deschiderea școlilor și grădinițelor după 15 mai. Aceasta a scris pe pagina de Facebook că elevii nu vor putea purta mască, iar virusul este printre noi, din ce în ce mai agresiv. Chiar dacă elevii și copiii mici vor face forme ușoare, vor transmite coronavirusul cadrelor didactice, părinților, bunicilor și va fi o nenorocire, mii de îmbolnăviri, este de părere Gabriela Firea.





”Copii cu masca de protecție la școală mi se pare o imagine dureroasă. Sfâșietoare. Iar pentru elevii din clasele mici, aproape imposibil. Sunt foarte activi, nerăbdători, aleargă, se mișcă...e normal! De aceea sunt copii! Am spus și ieri, și aseară, la TV, că nu văd ca pe o soluție bună redeschiderea grădinițelor și a școlilor după 15 mai. Este, încă, foarte periculos! Virusul e printre noi! Din ce în ce mai agresiv! Copiii, prin natura lor, nu vor putea respecta cu strictele măsurile sanitare și de distanțare socială. Se vor contamina, vor face forme ușoare (Slavă Domnului!) dar vor transmite coronavirusul cadrelor didactice și părinților, bunicilor. Va fi o nenorocire! Vor fi mii de îmbolnăviri. Statistica noastră relativ sub control, pentru că se testează infim, va fi dată peste cap. Atunci să vedem cum va fi gestionată o criză majoră! Ne-a ferit Cerul până acum! Și nu e vorba de statistici! Ci de viața oamenilor! Haideți să nu stricăm tot ce am obținut cu eforturi imense până acum ”, a scris Gabriela Firea pe pagină de Facebook.





Aceasta spune că una este ca un copil să poarte o ora-două masca de protecție, supravegheat de părinți, pentru a se putea deplasa în siguranță și este cu totul diferit să fie nevoit să o poarte 4-5 ore, chiar mai mult, la cursuri.Primarul spune că se pot găsi soluții pentru încheierea anului școlar, inclusiv pentru clasele terminale.”Am fost prima care a cerut închiderea școlilor pentru protejarea copiilor, a cadrelor didactice, a familiilor! Și ce-am mai fost certată și pusă la zid în public! Sunt ultima care voi cere redeschiderea școlilor pe 15 mai. Dar, cu toată tăria, cred că ne trebuie urgent un plan serios pentru relansarea treptată a economiei. Nu vom mai putea rezista mult timp cu motoarele economiei încetinite. Aici să ne concentrăm mai bine și să privim cu respect spre țările civilizate, de unde putem prelua modele de bune practici”, a mai scris Gabriela Firea.