O casă construită în urmă cu peste 100 de ani, pe strada Maria Rosetti nr.4, este demolată parțial / Nicușor Dan: Speculatorii imobiliari își continuă netulburați acțiunile

”Situația este dramatică și oamenii se mobilizează ca să ajute, într-o luptă contracronometru. În acest timp, speculatorii imobiliari își continuă netulburați acțiunile. În aceste zile se demolează clădirea din str. Maria Rosetti nr. 4. Vor rămâne doi pereți, au fost distruse sobele, stucaturile, lustrele. Clădirea a fost construită în 1903 și a fost locuința lui Ștefan Nenițescu, unul din cei mai importanți critici și istorici de artă români. A fost condamnat pe viață de regimul comunist și a fost eliberat abia în 1964. Va fi construit un bloc de 5 etaje, între cele două blocuri de 6 respectiv 8 etaje din imagine. PUZ-ul a fost propus de Firea și votat de Consiliul General în decembrie 2016, autorizația a fost emisă de Firea în noiembrie 2019. Merită menționați arhitecții care au proiectat PUZ-ul: Alexandra Nicolau, Cristina Ana, Andrei Panaitescu, Vadim Patriciu, Liviu Zagan”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.Consiliul General al Municipiului București a aprobat în decembrie 2016, cu aviz de la Primăria Capitalei, un Plan Urbanistic Zonal care permite demolarea partiala a unei case construite in 1903 si construirea in interior a unui bloc de 5 etaje.Functiuni avizate:- la nivelul parterului + etajul 1: comert, alimentatie publica, cultura, servicii si/sau locuinte- la nivelurile peste etajul 1: servicii si/sau locuinteINDICATORI URBANISTICI AVIZATI:- POTpropus=max. 75%,- CUTpropus=max. 4 mpADC/mpteren,- Hmax.=22,00m pentru RHmax.= S+P+5Er, cu respectarea Codului Civil;- desfiintarea partiala a constructiei existente Sp+P+Mp, rezultand un imobilcu regim de inaltime RHmax.= S+P+5Er;Terenul are o suprafata de 320 mp, iar acum pe teren se afla o casa cu o amprenta la sol de 158 mp, cu subsol, parter si pod.Casa a fost construita in 1903 si de atunci nu a suferit mari modificari, insa nu a fost clasata pe lista monumentelor istorice.