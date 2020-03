Două companii municipale înființate de Gabriela Firea, achiziții directe de circa 2,5 milioane lei, în câteva zile, către două firme de apartament

Ce achiziții a făcut Compania Municipală Consolidări în luna martie:















Ce achiziții a făcut Trustul de Clădiri Metropolitane:

















Compania Expert Master Trading a fost înființată pe 8 noiembrie 2011 și are sediul într-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 2, stradă Poiana cu Aluni, la etajul 4. Firma are un singur asociat, Iulian Bascău.

”În data de 19 martie 2020 au fost achiziționate, respectând legislația în vigoare, lucrări de renovare, tencuire, finisare și reparații generale. Procedura s-a realizat prin achiziție directă offline, ofertele fiind primite în perioada 2 – 17 martie 2020. Menționăm că s-a ales această metodă de achiziție având în vedere valoarea estimată a fiecărui contract în parte. Potrivit Legii nr. 98/2016, valoarea nu trebuie să depășească 450.200 de lei fără TVA, în cazul lucrărilor. Achiziția offline, de la orice operator economic de pe piață, se realizează doar când nu se identifică în catalogul electronic din SEAP lucrarea sau serviciul căutat. Procedura trebuie, însă, publicată în SEAP la final.







Și aici apare întrebarea de ce compania, dacă știa că are nevoie de acest serviciu, nu a făcut licitație pentru a încheia un acord-cadru, procedură mult mai transparentă, și a preferat să dea contracte în valoare de peste 2 milioane lei, unei singure firme, prin achiziție directă.Willkommen Technik este preferată și de o altă companie municipală - Trustul de Clădiri Metropolitane București, în luna martie 2020 atribuind 3 contracte în valoare de circa 230.000 lei către aceasta. Toate pentru furnizare de materiale de construcții.- a atribuit un contract de 448,800 lei către firma Willkommen Technik, pentru lucrări de tencuire. Dată atribuirii: 19-martie-2020, ora 11:23:29- a atribuit un contract de 365,072 lei către firma Willkommen Technik pentru lucrări de reparații generale. Dată atribuirii: 19-martie-2020, 11:23:07- a atribuit un contract de 322,596 lei către firma Willkommen Technik pentru lucrări de finisare construcții. Dată atribuirii: 19-martie-2020, ora 11:23:15- a atribuit un contract de 313,306 lei către Willkommen Technik pentru lucrări de renovare. Dată atribuirii: 19-martie-2020, ora 11:23:23- a atribuit un contract de 416,527 lei către Expert Master Trading pentru lucrări de excavare de fundații. Dată: 10-martie-2020, ora 15:58:09- a atribuit un contract de 413,941 lei către Expert Master Trading pentru lucrări de excavare și terasament. Dată atribuirii 10-martie-2020, ora 15:58:01.- a atribuit un contract de 205,155 lei către Willkommen Technik pentru furnizarea de beton C30/37. Dată atribuirii: 19-martie-2020, ora 11:36:16- a atribuit un contract de 17,250 lei către Willkommen Technik pentru furnizarea de beton BSC. Dată atribuirii: 20-martie-2020, ora 16:49:31- a atribuit un contract de 7,275 lei către Willkommen Technik pentru furnizarea de beton C30/37. Dată atribuirii: 25-martie-2020, ora 20:23:05Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, societatea Willkommen Technik a fost înființată în august 2018 și are sediul într-un bloc de pe stradă Dristorului, la etajul 1. Firma îl are că acționar unic pe GOLCEA FLORIN - IONUŢ.Hotnews.ro a solicitat Primăriei Capitalei explicații pentru aceste achiziții, iar Compania Municipală Consolidari ne-a transmis că are foarte multe contracte în derulare și lipsă de personal calificat pentru finisaje. Reprezentanții companiei spun că respectă legea.La începutul anului, în urma unei analize a stadiilor proiectelor s-a constatat că numărul de muncitori cu calificare în lucrări de renovare, reparații generale, lucrări de tencuire și lucrări de finisare este mai mic decât necesarul. Astfel, s-a decis achiziția acestor tipuri de lucrări. Facem precizarea că avem angajați în special fierari betoniști, dulgheri, zidari. Majoritatea lucrărilor au ajuns acum la nivelul finisajelor și aveam nevoie de angajați calificați în aceste domenii. De asemenea, este de precizat faptul că domeniul construcțiilor duce lipsă de forță de muncă, acesta fiind motivul pentru care am apelat la alți operatori economici pentru aceste lucrări”, se arată în răspunsul transmis de Compania Municipală Consolidări.În ce privește contractele încheiate cu Expert Master Trading, reprezentanții Companiei Municipale spun că sunt pentru depozitarea, sortarea și transportul în locuri special amenjate a deșeurilor, municipale și din construcții, rezultate în urma lucrărilor de punere în siguranță.”Și această procedură s-a derulat respectând legislația în vigoare. Evacuările de deșeuri rezultate atât din construcții, cât și cele municipale, care necesită depozitare, sortare și transport în locuri special amenajate, s-au efectuat și în perioada de sistare a lucrărilor, deoarece aceste lucrări fac parte din lucrările de punere în siguranță a imobilelor și de conservare a șantierelor. De la începutul activității noastre și până în prezent au fost excavate peste 30.000 de tone de astfel de deșeuri, de la toate șantierele unde suntem prezenți”, se mai arată în răspunsul transmis.Compania Municipală Consolidări este condusă de Adrian CORBU – un apropiat al Gabrielei Firea.Trustul de Clădiri Metropolitane este condusă de Corbu Mihai Robert.