Negoiță despre achizițiile făcute de firmele Primăriei Sector 3: Am găsit niște nenorociri pe acolo. Facem un audit, am făcut și plângeri penale

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că ”știe că sunt anumite lucruri în neregulă” cu achizițiile făcute de companiile instituției, a trimis deja o misiune de audit acolo și chiar a făcut plângeri penale unor șefi. Declarația a venit în urma unui articol publicat de HotNews.ro care arăta cum primăria împuternicește firmele să facă achiziții în numele ei, iar mai departe acestea cheltuie netransparent banul public.





Robert Negoiță a mai spus că va înainta un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care contractele încheiate între firme și terți să intre în vigoare doar după ce sunt publicate pe site-ul Primăriei și să fie semnate și de un responsabil din Primărie.





”Este o problemă în sensul că am găsit niște nenorociri pe acolo. Directorii companiilor nu sunt puși de mine, sunt puși de Consiliu, au susținut un examen, s-au angajat după o procedură, cine i-a angajat să răspundă de ce i-a angajat. Eu chiar am făcut niște plângeri penale pe partea asta. Consilierii au propus niște oameni care sunt infractori de-a dreptul, ca altfel nu făceam plângere penală, am făcut de exemplu plângere penală la fostul președinte al consiliului de Administrație AS3, pe care l-am și pus să-și dea demisia. Smart City Invest este una dintre societățile cu probleme. Eu sunt foarte interesat să văd cum se soluționează. Am audit la toate societățile primăriei tocmai pentru că vreau să mă asigur că este în regulă, iar cine nu, să plătească”, a declarat Robert Negoiță pentru HotNews.ro.





”Ar trebui să facem achiziții pe Legea achizițiilor publice, cu condiția să fie corectă, nu prostia asta. Durează foarte mult. În toate țările există lista societăților comerciale pe domenii de activitate și pe plafoane, iar eu ma duc și știu din lista respectivă cu cine stau de vorbă, că sunt listați și autorizați de cineva. Nicăieri nu se întâmplă prostia asta că ai calificare la fiecare procedură. Atunci procedura de achiziție publică scade la un sfert, fiindcă cele mai multe lupte se dau pe calificare. Dar în mod intenționat Dragnea nu a vrut să normalizeze situația și să facă o lege corectă. În situația asta noi suntem nevoiți să ne descurcăm cum putem ca să nu ne blocăm. Am încercat să găsim soluții”, a explicat Negoiță.









În iulie 2018, Consiliul Local Sector 3, la propunerea primarului Robert Negoiță, a aprobat



În 2019, potrivit documentelor consultate de HotNews.ro, companiile la care acționar este Sectorul 3 au primit 11 contracte prin care au fost mandatate să facă achiziții pentru primărie. Valoarea acestora este de circa 11,7 milioane lei. Companiile care au primit contractele sunt: SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (2 contracte); Smart City Invest S3 SRL (2 contracte); AS3 Administrare Străzi S3 SRL (4 contracte); OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL (1); Algorithm Residential S3 SRL (1 contract); Investiții Spații Verzi S3 S.R.L (1 contract).

Primăria Sectorului 3, cu votul Consiliului Local, a însărcinat în 2019 companiile municipale să cumpere bunuri de circa 11,7 milioane lei, de la utilaje mari până la unelte și mobilier. Companiile nu fac achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice în majoritatea situațiilor, iar site-urile acestora fie nu funcționează, fie nu au datele complete, în ciuda promisiunilor făcute de primarul Robert Negoiță, de „transparență totală”. Astfel, este aproape imposibil de urmărit unde ajung banii publici. În majoritatea cazurilor, atribuirea contractelor se face prin negociere directă sau se cer trei oferte.În iulie 2018, Consiliul Local Sector 3, la propunerea primarului Robert Negoiță, a aprobat o hotărâre prin care dă prioritate companiilor instituției la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.În 2019, potrivit documentelor consultate de HotNews.ro, companiile la care acționar este Sectorul 3 au primit 11 contracte prin care au fost mandatate să facă achiziții pentru primărie. Valoarea acestora este de circa 11,7 milioane lei. Companiile care au primit contractele sunt: SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (2 contracte); Smart City Invest S3 SRL (2 contracte); AS3 Administrare Străzi S3 SRL (4 contracte); OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL (1); Algorithm Residential S3 SRL (1 contract); Investiții Spații Verzi S3 S.R.L (1 contract).





Mai departe, companiile nu au făcut achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice, iar pe siturile acestora datele nu există. De exemplu, site-ul AS3 - Administrare Străzi S3 SRL nu funcționează deloc, Smart City Invest S3 SRL nu are site deloc, pe site-ul Algorithm Residential S3 SRL nu apare vreo achiziție care să corespundă descrierii din contract, la fel și la OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL. Pe site-urile funcționale sunt încărcate sute de facturi plătite de către firme, dar este extrem de complicat să deschizi zeci de pagini ca să vezi pe ce s-au cheltuit banii, acestea fiind puse într-un format neprietenos pentru cetățean, astfel că este greu de luat urma banilor publici. Singura societate care a urcat achiziții in SICAP este Smart City Invest S3 SRL. Mai sunt achiziții făcute în sistemul electronic și de AS3 Administrare Străzi S3 SRL.



Acesta spune că va propune consilierilor locali un nou regulament, prin care contractele încheiate de firmele Primăriei să intre în vigoare abia după ce sunt publicate pe site-ul administrației locale. Negoiță spune că nu ar fi o problemă dacă firmele ar încheia contracte fără să respecte Legea achizițiilor publice, dacă ar exista transparență.”Eu le-am cerut companiilor transparență totală pentru că atunci când este transparență totală probabilitatea să furi este foarte mică, fiindcă te vede toată lumea. Nu asta este problema că nu se fac achiziții pe Legea achizițiilor publice, fiindcă legea este foarte proastă. Principala problemă este că nu sunt transparenți și asta din cauza faptului că nu sunt corecți, dar fiecare răspunde pentru ce face, iar eu sunt primul care le fac plângere pentru ticăloșeniile pe care le fac. Și o să dau toate informațiile ca să-i infund pe ticăloși. Am ședință de Consiliu în această săptămână, sper să reușesc să trec un regulament pe care să-l înregistrez la bănci, astfel încât ei să nu poată face nicio plată fără să respecte procedura. Eu nu am nicio vină. Nu pun eu directorii”, a mai spus primarul.Acesta spune că Legea achizițiilor publice în actuala formă le îngreunează/blochează activitatea.