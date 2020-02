Scandal la audierea lui Ion Ștefan pe ordonanța de descentralizare a fondurilor europene / Ministrul Dezvoltării a scris într-un memoriu că „nu este exclusă oportunitatea UDMR de a cere autonomia Ținutului Secuiesc”

”Vă asumați punctul de vedere trimis domnului Orban în legătură cu OUG privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional propusă de ministrul Fondurilor Europene? E un memoriu prin care desființați ordonanța colegului dumneavoastră, domnul Boloș. Citez: „Pentru modificările legislative trebuie și susținere parlamentară. Nu este exclusă oportunitatea UDMR de a cere autonomia Ținutului Secuiesc pe care o pot cere din nou și pot pune presiune pe noul guvern, dincolo de motivele de constituționalitate. Propunerea ministerului fondurilor europene nu are o abordare coerentă. Implementarea propunerii, insuficient pregătită și într-un timp foarte scurt poate compromite gestionarea fondurilor europene”. Vreau să îmi explicați câți secretari de stat are ministerul? Eu știu că aveți 6 secretari de stat, 6 secretari de stat am avut și noi”, a acuzat Daniel Suciu (PSD), fost ministru al Dezvoltării.







Deputatul PNL, Florin Roman, l-a acuzat pe fostul ministru Daniel Suciu că politizează un subiect important, precum cel al fondurilor europene. ”E foarte bine ca sunteți nervoși, înseamnă că vă doare”, a spus acesta.







În ceea ce privește drumul care va lega Câmpina de Brasov prin Valea Doftanei - Sacele, practic o alternativă la DN1, Ion Ștefan a declarat că autoritățile locale (CJ Prahova și CJ Brașov) au depus cererile de preluare la Compania Națională de Investiții, acesta urmând să fie construit de companie. Acum jumatate din acest drum este judetean, partial asfaltat, iar cealalta jumatate este un drum forestier. Soseaua ar putea prelua pana la 15% din traficul sufocant de pe Valea Prahovei.







Ion Ștefan a declarat că de când a venit în minister a început implementarea registrului electronic, cu date deschise, actualizate periodic, unde se poate urmări parcursul documentelor. Acesta a mai spus că a dotat fiecare funcționar cu semnătură electronică, ca să nu mai meargă angajații cu sacoșele de rafie și cărucioarele de documente pe hol. Acesta a promis că va continua programul de transparentizare și digitalizale la instituțiile din subordine.







Ion Ștefan a declarat că ia în considerare inclusiv montarea de camere de supraveghere pentru monitorizarea angajaților.







În ceea ce privește PNDL, Ion Ștefan a declarat că toate plățile făcute până acum au fost verificate de corpul de control și ISC, iar unde au fost găsite nereguli s-au oprit plățile și au fost sesizate organele de anchetă. Acesta spune că a dat ordin pentru realizarea unui audit pe PNDL 1 și 2.







În ceea ce privește programul care vizează cadastru gratuit pentru 600 de localități din mediul rural, acesta va continua.







Ion Ștefan a declarat că, până la finalul săptămânii va fi depusă o inițiativă legislativă în Parlament, astfel încât să poată fi amendată dacă sunt probleme. Proiectul va propune în linii mari descentralizarea pe cele 8 regiuni de dezvoltare.Ca promisiuni, Ion Ștefan a spus că va reorganiza ministerul și va reduce cu 30% funcțiile politice și de conducere și cu 25% funcțiile de execuție. Acesta a mai spus că, în cele câteva luni cât a fost ministrul Dezvoltării a oprit risipa din bani publici pe PNDL și a plătit doar lucrările executate.”Proiectul a fost în moarte clinică. S-a făcut cadastrul pentru 3 localități în 5 ani din cele 660 cuprinse in program. Gradul de implementare era de 0,3%. Va fi o prioritate în 2020”, a declarat Ion Ștefan.În ceea ce privește fondurile europene , acesta a declarat că la preluarea mandatului a găsit 330 milioane euro risc de dezangajare și acesta a fost evitat.