Propunerea Gabrielei Firea de tăiere a 50 milioane lei alocați la începutul anului pentru biserici, aprobat miercuri

În 2018, Primăria Capitalei a dat 121 milioane de lei la biserici, dintre care 45 milioane lei la Catedrala Mântuirii Neamului.Pentru biserici mai rămâne alocat 1 milion de lei, pentru continuarea lucrărilor la 3 lăcașuri de cult.Proiectul de rectificare aprobat miercuri prevede tăierea de la învățământ a 13 milioane lei, 73 milioane lei de la protecția mediului și 64 milioane de la stația de epurare de la Glina.Pentru majorarea capitalului companiei municipale Termoenergetica se dau 22 milioane lei, iar subvenția pentru transportul public este majorată cu 100 milioane lei, dar se taie 224 milioane lei din banii rezervați pentru cele 100 de tramvaie, fiindcă procedurile de achiziție publică nu au fost finalizate, iar fondurile europene nu au fost încasate.În ceea ce privește proiectele mari de infrastructură, se taie 8 milioane lei de la lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, iar proiectul rămâne cu 19 milioane lei în acest an, se taie 4,4 milioane lei de la străpungerea Nicolae Grigorescu, rămân 8,8 milioane lei, se dau 8,6 milioane lei în plus la parcarea park&ride de la capătul Șoselei Pantelimon si se ajunge la 27 milioane lei.Societatea de Transport București primește în plus 13 milioane lei.Bugetul total general aprobat la începutul acestui an a fost de 8,7 miliarde lei.Primăria Sectorului 5, condusă de primarul PSD Daniel Florea, a alocat în noiembrie 4 milioane lei pentru catedrala Mântuirii Neamului.Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită în 25 noiembrie, deși lucrările nu au fost finalizate.Patriarhia Română spunea că până la acel moment pentru Catedrala Mântuirii Neamului a fost cheltuită suma de 110 milioane de euro, cu tot cu TVA."Din această sumă, un procent de aproximativ 25% provine din donații, restul reprezentând sprijinul financiar oferit de autoritățile administrației publice centrale și locale în baza prevederilor unor acte normative”, au transmis reprezentanții Patriarhiei Române.În ceea ce privește costurile viitoare, Patriarhia spunea că nu se poate estima o sumă, întrucât nu există încă proiectele finalizate. "Cu banii existenți (104 milioane lei primiți la începutul lunii octombrie de la Guvern) se va termina structura de rezistență a «catedralei la roșu», ferestrele și ușile montate, acoperișul (inclusiv învelitoarea din cupru), crucile, subsolurile adiacente din vest, spațiul liturgic exterior și dependințele asimilate”, mai spuneau reprezentanții BOR.Suma totală acordată de statul român în ultimul deceniu Bisericii Ortodoxe pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului depășește însă pragul de 121 de milioane de euro, au scris jurnaliștii Vlad Stoicescu și Ovidiu Vanghele într-o investigație publicată pe portalul Să fie lumină. Potrivit acestora, Guvernul a contribuit cu peste 82 de milioane de euro. Primăria Capitalei cu mai bine de 18 milioane, tot euro. Sectoarele 1, 2 și 5 cu peste 6 milioane de euro fiecare, tot pentru sprijinul acordat Bisericii".Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului au început in februarie 2011.