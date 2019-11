Mai multe ONG-uri o acuză pe Gabriela Firea de rea voință și indolență: 2800 de persoane vulnerabile nu vor mai beneficia de servicii sociale

Mai multe ONG-uri acuză conducerea Primăriei Capitalei că 2800 de persoane vulnerabile nu vor mai beneficia de servicii sociale după ce primarul Gabriela Firea nu a pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General proiectul alocării finanțărilor pentru proiectele selectate chiar de municipalitate pentru a primi bani, în cadrul competiției anuale. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat ONG-urile că proiectele nu mai pot fi implementate deoarece trebuiau finalizate până la jumătatea lunii decembrie, deci nu ar mai fi timp.





”Primăria Municipiului București, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, a lansat o competiție pentru finanțarea nerambursabilă, de la bugetul Primăriei Capitalei, a proiectelor unor organizații non guvernamentale cu activitate în zona protecției sociale. În luna iulie au fost anunțate cele 19 proiecte câștigătoare, iar Primarul General al Municipiului București a comunicat că pentru alocarea fondurilor către cele 19 organizații non guvernamentale care urmau să implementeze proiectele mai este nevoie de votul Consiliului General. Pentru realizarea acestor proiecte de care ar fi beneficiat mai multe categorii vulnerabile – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice – ONG-urile au cheltuit resurse importante. Din păcate, Primăria Capitalei s-a dovedit total nepăsătoare la nevoile celor ce urmau să fie susținuți prin aceste proiecte, deși acordarea de servicii sociale este responsabilitatea autorității locale. În ciuda eforturilor organizațiilor non-guvernamentale de a convinge primarul să pună proiectul alocării finanțărilor pe ordinea de zi a Consiliului General (scrisori, solicitări de audiențe), în acest moment nu mai există nicio șansă pentru implementarea acestor proiecte.”, se arată în comunicatul transmis de ONG-uri (ActiveWatch, Asociația Dexonline, Asociația MozaiQ, APADOR-CH, Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Federația Organizațiilor Naționale pentru Servicii Sociale).”Cele 19 proiecte trebuiau să fie finalizate până la jumătatea lunii decembrie. DGASMB a precizat că motivul pentru care nu au fost semnate contractele de finanțare este pentru că „proiectele nu au fost incluse pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului General”. Având în vedere că ordinea de zi este constituită de Primarul General al Municipiului București, este corect să afirmăm că proiectele nu au fost posibile din cauza lipsei de voință a Primarului Gabriela Firea. Organizațiile semnatare condamnă lipsa de interes a Primăriei Municipiului București pentru persoanele vulnerabile ale Bucureștiului, precum și lipsa de seriozitate cu privire la relația de parteneriat dintre Primărie și organizațiile non-guvernamentale. Având în vedere efortul organizațiilor non-guvernamentale de a participa la procesul de selecție, precum și programarea activităților în funcție de o finanțare promisă de o instituție publică, deci asumată a fi un finanțator serios, considerăm că lipsa de seriozitate a instituției este o sfidare la adresa întregului sector non guvernamental. Mai grav, retragerea finanțărilor pentru proiecte care ar fi oferit servicii sociale pentru persoane aflate în nevoie critică de sprijin face, în opinia noastră, din Primăria Municipiului București o instituție pentru care nevoile sociale ale comunității nu reprezintă o prioritate”, se mai arată în comunicat.ONG-urile atrag atenția bucureștenilor că încercarea primarului general de a-și construi notorietate prin campania media pe care o desfășoară în această perioadă este ” pură demagogie”.”Primarul General continuă să ofere diverse vouchere persoanelor vulnerabile, menținându-le dependența de asistență socială, în loc să susțină accesul la serviciile sociale care să-i scoată din situația de criză. Nici la capitolul consultare și transparență în luarea deciziei publice primarul Gabriela Firea nu se dovedește mai responsabilă fiind cunoscut faptul ca în ultimii trei ani mai puțin de 4% dintre proiectele votate de Consiliul General au fost supuse procesului de dezbatere publică”, se mai arată în comunicat.