VIDEO Lucrările de extindere a stației de epurare de la Glina au ajuns la 22%. Când nu va mai arunca Bucureștiul apă murdară în Dâmbovița

Lucrările de extindere a stației de epurare de la Glina au ajuns la 22%, a anunțat luni primarul general al capitalei, Gabriela Firea, într-o vizită pe șantier. Valoarea proiectului este de 550 milioane lei și după finalizarea lucrărilor, în martie 2021, Bucureștiul va epura în proporție de 100% apele uzate. În prezent, apa din canalizare este epurată mecanic 100%, dar biologic doar 50%, iar orașul practic mai deversează apă murdară în Dâmbovița. Lucrările de extindere a stației de la Glina presupun construirea unor noi linii de epurare, astfel încât epurarea biologică să ajungă la 100%, dar și a unui incinerator de nămol.







Proiectul de extindere a stației de epurare de la Glina face parte dintr-un contract uriaș de 360 milioane de euro, cu finanțare din fonduri europene prin POIM, și vizează reabilitarea casetei Dâboviței, dar și unor colectoare principale.





















”Este cel mai mare proiect din România cu finanţare europeană nerambursabilă în valoare de 360 de milioane de euro, din care contribuţia municipiului Bucureşti este de 155 de milioane de euro. Este un proiect pe care l-am găsit blocat acum trei ani când am devenit primar general. Era un proces în instanţă care a durat mai bine de patru ani. Chiar dacă stadiul fizic este deocamdată de 22% (n.r. pentru extinderea stației de epurare), este normal având în vedere faptul că am semnat ordinul de începere al lucrărilor abia în septembrie 2017”, a declarat primarul Gabriela Firea. Lucrările au început pe 31 ianuarie, când șantierul a fost predat către constructor, și au termen e finalizare martie 2021.









Pe lângă extinderea stației de epurare de la Glina, proiectul de 360 milioane de euro vizează și reabilitarea principalelor colectoare din oraș. Este vorba despre trei contracte mari.



Primul vizează reabilitarea casetei Dâmboviței pe un tronson de 10 km, sectoarele Ciurel – Unirii și a fost semnat la începutul acestui an. Licitația a fost câștigată de asocierea Construcții Erbașu SA - GEMITE RO SRL, valoarea contractului fiind de 83,5 milioane lei fără TVA , iar termenul de execuție 24 de luni. Banii vin în principal din fonduri europene nerambursabile prin programul POIM.Al doilea vizează reabilitarea casetei între Unirii și Vitan, acesta fiind câștigat de Asocierea Construcții Erbașu SA - GEMITE RO SRL. Valoarea contractului este de 106.140.549,80 lei (fără TVA).Prin realizarea lucrărilor pe cele două loturi se asigură reabilitarea Casetei pe o lungime de circa 10,3 km, a unora din racordurile colectoarelor principale la Casetă, reconformarea a 4 accese tehnologice de vizitare existente și construirea a 19 accese noi, reabilitarea sau reconstruirea stațiilor de pompare a apei din dren de la Eroilor, Operetă și Mihai Bravu.Al treilea contract vizează reabilitarea colectoarelor principale de canalizare a Capitalei( A0 si B0) pe o lungime de 10,5 km. Valoarea acestuia este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, el fiind atribuit în urma procedurii de achiziţie publică Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. – Triada Prod Impex SRl, lider al asocierii fiind Tahal Consulting Engineers Ltd. Lucrările au început în primăvara anului 2017 și se vor finaliza până la finalul acestui an, spun reprezentanții municipalității.Valoarea totală a proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II” este de 1.738.198.440 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 1.448.498.700 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, între 03.01.2014 și 31.10.2020.