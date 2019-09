Primăria Capitalei a emis autorizația de construire pentru pasajul de la Doamna Ghica /Gabriela Firea: Urmează devierea și modernizarea tuturor rețelelor edilitare din zonă

”Lucrările la Pasajul suprateran Doamna Ghica intră în linie dreapta. Am semnat autorizația de construire. Urmează devierea și modernizarea tuturor rețelelor edilitare din zona - apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, electrice, iluminat public, telecomunicații și sistematizare drumuri, conform proiectului. Este un proiect esențial pentru fluidizarea traficului din București. Pentru că zona Doamna Ghica este una foarte aglomerată, la propunerea mea, la începutul anului, au fost aprobați de către CGMB indicatorii tehnico-economici. În primăvară am semnat contractul pentru proiectare și execuție cu Trustul de Clădiri Metropolitane iar acum am semnat autorizația de construire. Proiectarea a durat trei luni, așa cum am promis și, conform contractului, lucrările se vor finaliza în 12 luni. Costul estimat al lucrărilor este de 28 de milioane de euro”, a anunțat Gabriela Firea pe pagină de Facebook.







Pasajul va avea două benzi de circulație pe sens, cu spațiu rezervat pentru linie de tramvai, în cazul în care va fi nevoie.







”Pasajul va începe din zona intersecției străzii Doamna Ghica cu Bulevardul Lacul Tei. Accesul spre pasaj va fi reconfigurat, iar partea carosabilă va fi extinsă de la 4 benzi la 6 benzi. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate țînând cont de noua configurație stradală, pentru asigurarea unei circulații fluente. De asemenea, în conformitate cu discuțiile avute cu membrii Comisiei Tehnice de Circulație, s-au păstrat numărul și poziția celor trei stații de autobuz. Trotuarele se vor proiecta pe ambele părți ale arterei și vor avea o lățime de minimum 1.5 metri”, a explicat primarul Gabriela Firea, în mai, la semnarea contractului cu constructorul.