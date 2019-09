Majoritatea PSD din Consiliul General a aprobat mai multe proiecte imobiliare controversate: blocuri de 35 de etaje la Răzoare, cartier rezidențial în Pădurea Băneasa, imobil de 6 etaje lângă Piața Rosetti, în locul unei case de 160 de ani

Consilierii USR nu au votat planurile urbanistice zonale.







Proiectele imobiliare aprobate marți de Consiliul General:







1. Blocuri de 35 de etaje în zona intersecției Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Progresului















2. Cartier rezidențial în Pădurea Băneasa





În faza de dezbatere publică, câțiva cetățeni au cerut Primăriei Capitalei să nu aprobe proiectul.







Dragoș Dobre: ”Dvs ați văzut această stradă Gheorghe Țițeica cât de îngustă este, deși aceasta trebuie să suporte tot traficul după bulevardul Barbu Văcărescu care scurtează și o iau pe această străduță ? Dacă va uitați la celelalte case vechi de acolo, această zona era făcută doar pentru case, nu pentru blocuri de 12 etaje care vor aglomera și mai mult această zona. Chiar nu mai avem arhitecți în orașul asta, specialiști care să spună cum și unde se mai poate construi ? Această stradă trebuie folosită doar o ruta ocolitoare a bulevardului Barbu Văcărescu, nu pentru a o aglomera și mai mult !!!!”

Claudia Pamfil: ”Propun respingerea acestui proiect de hotărâre și refacerea PUZ și regulament de urbanism aferent astfel încât:







a) să fie permisă autorizarea construcțiilor numai după realizarea circulațiilor propuse de această documentație sau de altele anterioare – stradă ce limitează terenul pe latura de vest-sud-vest, accesele din această stradă spre Bd. Barbu Văcărescu, lărgirea străzii Gh. Țițeica; nu este prima dată când propunerile se bazează pe circulații propuse și nerealizate (vezi prelungirea străzii Caroteni spre nord, care nu s-a realizat, dar în schimb ansamblul de blocuri de locuințe înalte din stradă Dâmbovicioarei s-a realizat fără să aibă aceste accese și posibilitatea unor circulații aferente);





5. Bloc de șase etaje lângă Piața Rosetti, în locul unei case de 160 de ani vechime









În centrul orașului, lângă Piața CA Rosetti, zonă protejată, se dorește construirea unui bloc cu înălțimea maximă de 6 etaje. Pe teren se afla o casă în stil neo-clasic, cu o vechime de 160 de ani, demolată în 2010 pentru a face loc blocului. La vremea respectivă, Primăria Capitalei a anunțat că a dat autorizație de demolare doar pentru anexe, nu și pentru casă, deci demolarea s-ar fi făcut fără actele necesare. Pe teren a mai rămas o casă construită în anii 1930-1950. Beneficiar este Centrum Bucharest Development, iar proiectant Urbe 2000.

6. Bloc de 4 etaje pe strada Matei Basarab, lângă două monumente istorice









Toate sunt derogări de la Planul Urbanistic General, iar o parte au stârnit numeroase controverse sau furia vecinilor.”Actuala administrație continuă aprobarea planurilor urbanistice zonale care distrug Bucureștiul din punct de vedere urbanistic și condamnă bucureștenii la haos, poluare, spații urbane care agresează și la o calitate scăzută a vieții. Pe ordinea de zi a ședinței din 17 septembrie au fost aprobate proiecte imobiliare a căror singură 'calitate' este exploatarea intensivă a terenului și profitul investitorului. În rest, aceste proiecte nu prevăd aliniamente stradale sau adevărate zone verzi pe teren permeabil, spații publice de calitate, infrastructură edilitară adecvată pentru densitatea de locuire propusă. Niciunul din proiectele aprobate nu oferă o calitate a locuirii pe măsură unei capitale europene. Au fost aprobate, de asemenea, planuri urbanistice zonale în zone construite protejate, Tudor Arghezi 4 și Matei Basarab 6. Se continuă astfel distrugerea zonelor istorice ale Bucureștiului. Urbanismul practicat de actuală administrație este în totală contradicție cu principiile europene ale urbanismului pentru oameni promovat de Carta de la Leipzig. Administrația PSD practică un urbanism împotriva oamenilor. Rezultatul va fi mai mult trafic, mai multă poluare, mai mult disconfort urban, o dezvoltare haotică și nesustenabilă”, a declarat Roxana Wrig, consilier general USR, pentru HotNews.ro.Firma fostului primar Adriean Videanu, Titan Mar, a primit undă verde de la Consiliul General să construiască un ansamblu de blocuri cu până la 35 de etaje pe terenul aflat în zona intersecției Calea 13 Septembrie cu Şos. Progresului. Unul dintre vecini reclamă că proiectul îi afectează proprietatea și cere municipalității să nu-l aprobe în această formă.Potrivit Planului Urbanistic aprobat, proiectul inițiat de Titan Mar propune 5 clădiri cu înălțimea de până la 35 de etaje , 4 de 20 de etaje, una de 18 etaje și mai multe clădiri mici între ele. Terenul are o suprafață de 45.000 mp. Clădirile propuse vor avea funcțiunea de locuințe, birouri, spații comerciale. Pentru construirea blocurilor este nevoie de autorizație de construire.Pe strada Jandarmeriei nr. 2D, pe terenul fostelor sere, o enclavă în pădure, Consiliul General a aprobat construirea unui ansamblu rezidențial cu blocuri de 4 și 6 etaje. Inițiator este Sis Events &Fun SRL, iar proiectant Dacra Studio.Proiectul propune construirea pe Calea Șerban Vodă, nr. 233 – 235 – 237, lângă cimitirul Bellu, a unor clădiri cu înălțimea maximă de 40 de metri, fie blocuri de locuințe cu 12 etaje, fie birouri cu înălțimea maximă de 9 etaje. Cimitirul și biserica Eroii Neamului sunt monumente istorice. Beneficiarul proiectului este Talia Developments Two, iar proiectant KXL.Proiectul propune construirea a trei blocuri cu 7 etaje și două blocuri cu 12 etaje pe str. Gheorghe Țițeica nr. 109-119, în spatele bulevardului Barbu Văcărescu, vizavi de Parcul Verdi. Blocurile vor adăposti locuințe și spații comerciale. Zona este una de case cu parter, parter și etaj, iar mai îndepărtat blocuri de 4 etaje.Inițiatorul proiectului este Alexandra Turism SA, iar proiectant Metropolitan International Architects.b) indiferent de condiționarea menționată la pct a), indicatorii urbanistici propuși sunt mult prea mari pentru zonă și vor induce terenului și întregii zone adiacente, chiar și cu circulațiile propuse, o densitate mult prea mare și, respectiv, disfuncționalități și o calitate scăzută a locuirii – zone verzi prea puține, trafic intens, lipsa serviciilor și dotărilor, etc; o înălțime maximă aferentă P+5, POT max 60% și un CUT max 2,5 va respecta interesul general și condițiile zonei”.Proiectul propune construirea unui bloc de 5 etaje în spatele unei clădiri monument istoric de pe strada Matei Basarab 61, lângă fosta casă de casătorii a Sectorului 3, și ea monument istoric. Beneficiar este o persoană fizică, iar proiectant Urbe 2000.