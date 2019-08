Primăria Capitalei va demola și va reconstrui două clădiri de pe strada Lipscani, aflate în stare avansată de degradare

Roxana Wring, consilier general USR, a declarat că demolarea celor două clădiri trebuia decisă în baza unui studiu istoric, ca să fie stabilit dacă sunt valoroase sau nu, iar banii, o suma foarte mare, ar putea fi folosiți pentru consolidarea unor clădiri locuite.







Pentru clădirea de pe Lipscani nr. 70, valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA) este de 3.883.960 lei, iar lucrările vor dura 14 luni, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de CGMB.















"Clădirea expertizată se află într-o stare avansată de degradare şi reprezintă un real pericol, zona fiind intens circulată", se arată în proiectul de hotărâre adoptat. Imobilul, alcătuit din teren în suprafaţă de 224 mp şi construcţie Sp+P+1E, este proprietatea statului român.





În cazul imobilului de pe str. Lipscani nr. 75, valoarea totală a investiţiei este de 989.549 lei, durata de execuţie fiind estimată la 14 luni. Imobilul, alcătuit din teren cu suprafaţă de 110 mp şi construcţie compusă din trei corpuri (unul P+1E şi două cu regim de înălţime P), este proprietatea statului român. Imobilul a fost ridicat în anul 1900, și se află alipit la calcan cu o clădire monument istoric "Magazinul Voaleta".











"Imobilul existent se află într-un stadiu avansat de degradare, deteriorare la pereţii de zidărie, la planşeele de lemn, grupurile sanitare sunt dezafectate. Nu există obiecte sanitare, conducte de alimentare cu apă şi conducte de canalizare", se arată în raportul de specialitate.





Consilierii generali au mai aprobat consolidarea imobilului de pe str. Bărăţiei nr. 50 (valoarea investiţiei fiind de 2 milioane de lei) şi a celui de pe str. Mătăsari nr.44 (valoarea investiţiei fiind de 2,1 milioane de lei). Pentru ambele imobile, lucrările au termen de finalizare 14 luni.











Marius Coaje, consilierul personal al Gabrielei Firea, a declarat că imobilele stau să cadă peste cetățeni, nu sunt monumente istorice, iar legea prevede că la acest moment nu este nevoie de studiu istoric. ”Noi am făcut expertiză tehnică, am depus documentele și am obținut aprobare de la Ministerul Culturii pentru demolare”, a explicat Marius Coaje.Imobilul are subsol, parter, etaj şi pod necirculabil, funcţiunile fiind de comerţ şi locuire. Conform unei expertize din 2019, este încadrat în clasa I de risc seismic. Imobilul are pe una dintre laturi deschidere şi spre str. Gabroveni, aceasta având statut de monument istoric la fel ca str. Lipscani.