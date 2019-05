​FOTOGALERIE Cum arată mijloacele de transport public din principalele orașe din România

Mijloacele de transport în comun sunt cartea de vizită a unui oraș și arată gradul de civilizație. Cel mai important, transportul public joacă un rol extrem de important în reducerea poluării și fluidizarea traficului. Cu alte cuvinte, dacă un oraș are un transport în comun bine pus la punct, cu autovehicule moderne, curate, care vin la timp, oamenii renunță la mașina personală, ceea ce se traduce într-un trafic mai puțin aglomerat și un aer mai curat. Vă prezentăm cum arată transportul public din marile orașe din România și cât de mult au investit primarii în acest segment vital.







În ceea ce privește prețul pe călătorie, Bucureștiul are cel mai mic tarif.









București



Societatea de Transport București are 139 linii de autobuz ( din care 38 regionale; 5 expres, 26 linii de noapte, 1 linie City Tour), 26 de tramvai și 17 de troleibuz. Ca număr de autovehicule, parcul este compus din 1237 autobuze, 192 troleibuze și 288 tramvaie.





Din păcate, aproape tot parcul este vechi și depășit, cu excepția celor 400 de autobuze Otokar achiziționate recent. Interioarele sunt ponosite, nu sunt dotate cu aer condiționat, iar de multe ori se strică în mijlocul străzii. Din 2007 până în 2018 nu s-a mai cumpărat niciun autobuz, în funcțiune fiind în continuare peste 800 de autobuze Mercedes din cele 1000 achiziționate în 2007. Restul sunt nefuncționale, fiind folosite de-a lungul timpului pentru piese de schimb.



















La tramvaie și troleibuze situația este tragică, durata de funcționare a acestora fiind cu mult depășită. Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004, durata normală de funcționare la tramvaie este de 14 ani, iar la troleibuze și autobuze de 8 ani. La data de 31.12.2016, parcul din dotarea R.A.T.B. avea o vechime medie după cum urmează: 19,4 ani la tramvaie, 13,9 ani la troleibuze și 9,4 ani la autobuze, potrivit raportului de activitate al RATB pe anul 2016.



































Abia în ultimii doi ani, municipalitatea a început să facă pași pentru modernizarea transportului public.

Primăria Capitalei a semnat în iunie 2018 contractul pentru achiziția a 400 de autobuze Euro 6 cu asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S, câștigătoarea licitației. Valoarea contractului este de 458.100.826 lei fără TVA. Primele autobuze au ajuns în octombrie 2018, până acum fiind livrate 370 unități. Din păcate, în loc să fie un moment important pentru București, acesta a fost umbrit de zecile de defecțiuni apărute imediat după punerea în circulație a mașinilor.

























În 2018 au fost dotate cu aer condiționat 150 autobuze și 76 troleibuze.







În plus, în anul 2019, în cadrul Uzinei de Reparaţii vor fi modernizate şase tramvaie V3A, aflate în parcul depourilor Colentina şi Titan şi vor circula pe liniile deservite de depourile respective.

Primăria Capitalei are în desfășurare licitațiile pentru achiziția a 100 de tramvaie, 100 autobuze electrice, 130 autobuze hibrid, 100 troleibuze.



În 11 decembrie 2018, a fost publicat anunţul pentru achiziţia a 100 de tramvaie noi, din gama de 36 m. Valoarea estimată a achiziţiei este de 845.687.394 lei fără TVA. În cadrul procedurii au depus oferte doi operatori economici, respectiv asocierea dintre Astra Vagoane Călători S.A. şi CRRC Qingdao Sifang CO., LTD, şi DURMAZLAR MAKINE SAN. VE TIC A.S. Documentația depusă se află în analiza comisiei de evaluare constituită la nivelul autorităţii contractante. Pentru achiziția tramvaielor s-a solicitat finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Pentru două proiecte au fost semnate contractele de finanţare, iar celelalte șase proiecte au fost aprobate și se află în perioada de contractare a finanțării.

În 15 martie 2019, Primăria Capitalei a lansat în sistemul electronic de achiziții publice licitația pentru cumpărarea a 100 de autobuze electrice și a unei rețele de stații de încărcare lentă și rapidă.

Valoarea estimată a contractului pentru cele 100 de autobuze electrice este de 219.571.200 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 27 mai 2019. Municipalitatea a solicitat finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru achiziția autobuzelore electrice.

Tot în martie, Primăria Capitalei a început procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 de autobuze hibride noi, din gama de 12 m, valoarea estimată a achiziției fiind de 195.487.890 lei fără TVA. În 7 mai 2019, s-au deschis ofertele, singurul ofertant fiind Mercedes – Benz România. Finanțarea provine din fonduri nerambursabile, Municipiul București având încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, în acest scop, contractul de finanțare nr. 39/28.12.2018, care vizează achiziționarea a 100 de troleibuze și a 130 de autobuze hibride.



Valoarea totală a investiției în noile mijloace de transport public (100 de troleibuze și a 130 de autobuze hibride) se ridică la aproximativ 488 de milioane de lei, din care fonduri nerambursabile primite din partea Administrației Fondului de Mediu reprezintă 340 de milioane de lei.

În data de 5 februarie 2019, a fost publicat anunţul pentru achiziția a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m. Valoarea estimată a achiziției este de 214.488.800 lei fără TVA. În cadrul procedurii a depus ofertă un singur operator economic, respectiv asocierea dintre Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. (Turcia) și SILEO GmbH (Germania). Documentația depusă se află în analiza comisiei de evaluare constituită la nivelul autorităţii contractante.



Prețul unei călătorii pe liniile urbane este de 1,3 lei, iar a unui abonament nominal pe toate liniile de 50 lei/lună.







Iași





Orașul Iași are 23 de linii de autobuz, care deservesc și trei localități din vecinătate, și 8 linii de tramvai.

Parcul Companiei de Transport Public Iași este compus din 1.000 de autobuze ISUZU, toate achiziționate recent, și 200 de tramvaie, cumpărate SH din Germania și recondiționate.

































Ultimul lot de tramvaie SH, cumpărate din Germania, a ajuns la Iași în aprilie 2018. Este vorba despre vagoanele de tip M8C dublu articulate, achiziționate de la operatorul de transport public din Essen. La sfârșitul anului 2017, Compania de Transport Public Iasi a cumpărat din Germania 11 tramvaie, plătind aproximativ 308.000 de euro. ”Parcul de autobuze este nou. Am achiziționat 100 de autobuze Euro 6 în anul 2016-2017, de la Anadolu Isuzu, costurile, inclusiv pentru stațiile de verificare, fiind 15 milioane de euro fără TVA. Parcul de tramvaie se compune din circa 200 de unități, din care zilnic folosim 136 unități. Celelalte sunt rezerve. Nu avem tramvaie noi. Am retras tramvaiele Tatra, iar acum avem unități fabricate în Germania, cumpărate de la orașe din Germania și recondiționate. Parte din ele sunt modernizate pe șasiurile fabricate prin anii 80, prin anii 2002-2009 și funcționează foarte bine. Tot parcul este dotat cu wi-fi gratuit”, a explicat primarul Mihai Chirica pentru HotNews.ro.Ultimul lot de tramvaie SH, cumpărate din Germania, a ajuns la Iași în aprilie 2018. Este vorba despre vagoanele de tip M8C dublu articulate, achiziționate de la operatorul de transport public din Essen. La sfârșitul anului 2017, Compania de Transport Public Iasi a cumpărat din Germania 11 tramvaie, plătind aproximativ 308.000 de euro.

Primăria Iași are în plan să achiziționeze tramvaie și autobuze electrice noi, procedurile de licitație fiind în derulare.







”Avem o procedură pentru cumpărarea a 16 tramvaie noi pe fonduri europene, cu o valoare estimată de 142 milioane lei fără TVA care are data de deschidere 21 iunie. O altă procedură tot pentru 16 tramvaie noi, inițiată de Ministerul Dezvoltării, care are deschidere pe 6 iunie, valoarea fiind similară. O procedură de cumpărare de autobuze electrice, inițiată de Ministerul Dezvoltării, cu o valoare estimată de 70 milioane euro, prin fonduri europene. Sunt 44 autobuze electrice”, a mai explicat Mihai Chirica.





Prețul unei călătorii este de 2,5 lei. Biletul este valabil 120 de minute, într-o singură zonă. Și abonamentele lunare sunt diferențiate în funcție de zonă, prețul fiind între 30 și 110 lei.



Cluj



Orașul Cluj are 48 linii de autobuz în interiorul localității și 27 linii pentru zona metropolitană, 7 linii de troleibuz și 3 linii de tramvai.



Ca număr de mijloace de transport, sunt 256 de autobuze, 22 de autobuze electrice, 81 troleibuze, 27 tramvaie și 9 microbuze. Majoritatea mijloacelor de transport ce alcătuiesc parcul auto sunt noi.



”La autobuze, peste 85% sunt noi, la troleibuze 100% sunt noi, iar la tramvaie 30% noi și 70% vechi. Cele mai vechi autobuze sunt din 2005 și cele noi - Solaris, Mercedes și Iveco - au fost cumpărate în perioada 2016-2019. Troleibuzele noi au fost cumpărate în ultimii 3 ani, sunt de la Astra Arad. Tramvaiele noi sunt cumpărate în urmă cu 5-6 ani de la Pesa. Cele vechi sunt achiziționate în urmă cu 10-15 ani din Germania. Din 2012 până în prezent am investit circa 250 milioane lei pentru achiziția de mijloace noi de transport”, a declarat pentru HotNews.ro Liviu Neag, directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.





























De exemplu, în 2012, Primăria Cluj a achiziționat 12 tramvaie noi de la Pesa, valoarea unei granituri fiind de 6,4 milioane de lei fără TVA. În 2015, Compania de Transport Public Cluj-Napoca a încheiat cu Astra Bus un contract de 12 milioane de euro, pentru achiziţia a 20 de troleibuze, adică 600.000 de euro/bucata, primele unități fiind livrate în 2016.















În 2017, Compania de Transport Public (CTP) a organizat o licitație pentru cumpărarea a 50 de autobuze, procedura fiind câștigată de Mercedes. Valoarea contractului a fost de aproape 11 milioane de euro. Autobuzele au fost livrate în decembrie 2017-ianuarie 2018.



























În următoarea perioadă, parcul CTP Cluj se va îmbogăți cu 50 de troleibuze noi și 24 de tramvaie.







Anul trecut, producătorul polonez Solaris a semnat cu Primăria Cluj un contract de circa 123 milioane lei pentru livrarea a 50 de troleibuze articulate, de 18 metri. Investiţia este realizată în procent de 85% din fonduri europene.

În august 2018, Primăria Cluj-Napoca a atribuit companiei Astra Vagoane Călători un acord-cadru pentru livrarea a maxim 22 de tramvaie noi. Valoarea contractului este de 170,17 milioane lei fără TVA (36,6 milioane euro), iar tramvaiele vor fi livrate în termen de 48 de luni de la semnarea contractului. Prețul pe tramvai este de circa 1,66 milioane de euro.







Clujul este primul oraș din România care a introdus autobuzele electrice.



În august 2017, Primaria Cluj-Napoca a semnat cu furnizorul SOLARIS Bus&Coach un acord cadru pentru livrarea a 41 de autobuze electrice. Primele autobuze au ajuns în iunie 2018, până în prezent fiind livrate 22 unități. Modelul cumpărat este Solaris Urbino 12. Prețul unui autobuz este de 2.374.725 lei+TVA. Până în luma august vor sosi încă 19 unități.



















Prețul uni bilet cu două călătorii este 5 lei, iar prețul unui abonament nominal, valabil pe toate liniile, este 138 lei/lună.







Constanța



Orașul Constanța are 18 linii de autobuz.



Municipiul Constanța a renunțat la transportul electric în 2004, 43 de km de șină de tramvai fiind desființate, iar troleibuzele DAC, produse în România de ROCAR, au fost scoase din uz.

Pentru suplinirea acestora, în perioada 2001 – 2008, Primăria Constanța a achiziționat 183 de autobuze MAZ, fabricate în Belarus, pentru care s-au cheltuit aproximativ 50 de milioane EUR.



La finalul anului 2018, Regia avea 183 de autobuze din care folosea 165.

















• Acces facil prin sistemul cu podea coborâtă;

• Rampe pentru persoanele cu dizabilități;

• Sisteme de climatizare și dispersie odorizant;

• 8 camere de luat vederi-6 la interior și 2 la exterior;

• Sistem 3D cu camere video pentru numărarea pasagerilor;

• Sistem audio-video pentru informarea pasagerilor: panouri cu led exterioare față/ lateral/ spate/, panou interior, 2 monitoare de 21.5;

• Sistem destinat încărcării dispozitivelor mobile USB Charge 5V-1A;

• Capabilitate Fleet Management.



Achiziția a fost făcută în baza unui împrumut în valoare de 100 de milioane de lei, contractat de municipalitate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.











41 de autobuze electrice vor ajunge la Constanța cel mai probabil în 2020, două licitații în acest sens fiind derulate de Ministerul Dezvoltării.

Pe 28 ianuarie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat licitația pentru achizitionarea de 68 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m operabile în condiții de șes, 68 de staţii de încărcare lentă si 18 de staţii de încărcare rapidă. Valoarea contractului este estimată la 153.500.000 milioane lei fără TVA. Autobuzele vor ajunge în orașele Brăila (11 autobuze), Constanța (21), Focșani (20), Lugoj (9), Slobozia (7).



În 18 decembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat licitația pentru achizitionarea a 51 autobuze electrice de cca. 12m destinate transportului public urban de călători, 15 de staţii de încărcare rapidă 51 de staţii de încărcare lentă. Valoarea contractului este estimată la 141.375.000 milioane lei fără TVA. Autobuzele vor ajunge la Alba Iulia(13), Constanța(20), Buzău(9), Ploiești(9).