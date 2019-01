Brașov: Cei care locuiesc în clădiri de patrimoniu și nu le repară vor fi impozitați cu 500% în plus

Notificarea de anul trecut a fost primul pas pentru impozitarea majorată, iar în perioada următoare urmează să fie constitută o comisie care va propune Consiliului Local Brașov o primă listă cu proprietarii clădirilor cu fațade degradate, în special din centrul istoric al municipiului.Proprietarii vor primi somații, iar dacă nu iau măsuri, vor plăti supraimpozit.„Din comisie vor face parte arhitectul şef al Braşovului, specialişti de la Urbanism şi de la Direcţia Fiscală Braşov, precum și Poliția Locală Brașov. (...) Comisia, pe baza inventarului care există în momentul de față, va propune Consiliului Local un prim calup de asemenea imobile”, a declarat primarul Brașovului, George Scripcaru.Mare parte din centrul istoric este deținut în proprietate de diferite culte, dar și de societăți comerciale, iar unele clădiri au o valoare de impozitare foarte mică.„Sunt aceste active, proprietăți ale unor culte, entități, care dețin clădiri de patrimoniu, în general care sunt folosite sub diferite funcțiuni, unele generează profit, dar au o valoare de impozitare zero sau foarte mică, de 1 sau 2 lei, nu putem să mai stăm în această situație”, a precizat edilul.Potrivit acestuia, reevaluarea acestor clădiri ar fi un plus și pentru bugetul local.„Municipiul Brașov sigur ar avea de câștigat pentru că o evaluare a unei clădiri cu o anumită valoare de impozitare, care găzduiește o anumită locație economică sau comercială care generează profit, trebuie adusă la zi, așa cum un cetățean care are o locuință, un apartament, o casă, cu clădire, curte sau alte anexe, plătește impozit la valoarea actualizată”, a explicat Scripcaru.Pentru clădirile publice, municipalitatea a început deja lucrări de reabilitare.