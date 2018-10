"Joi am avut un atac cibernetic. În toată primăria, toate calculatoarele sunt blocate. Am anunţat DIICOT, am anunţat SRI. În momentul de faţă verifică toate calculatoarele. Tot sistemul nostru de date în momentul acesta e blocat. Important e să rezolvăm cât mai repede", a spus primarul, în debutul şedinţei Consiliului local, potrivit Agerpres.