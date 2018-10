Ploieștiul devine unul dintre orașele cu cel mai scump transport public din țară. În oraș circulă și autobuze mai vechi de 40 de ani

Tramvaie si autobuze in Ploiesti

Consiliul Local Ploieşti a aprobat joi proiectul de hotărâre pentru modificarea prețurilor, cu 14 voturi favorabile. Consilierii PMP au votat împotriva, în vreme ce liberalii s-au abţinut la vot, scrie publicația Telegrama.Conform deciziei forului legislativ, un bilet va costa 2,5 lei, iar un abonament de o zi s-a majorat de la 4 la 6 lei. Preşedintele Consiliului de Administraţie al TCE, Alexandru Vârlan, a argumentat că această modificare va reprezenta unul dintre paşii necesari pentru redresarea societăţii, estimând că, după încheierea lui 2017 cu o pierdere de 12 milioane de lei, în acest an e posibilă o pierdere de 3 milioane, iar din 2019 sunt speranţe ca bugetul să se încheie pe plus sau măcar pe zero, scrie publicația Telegrama.Prima măsură promisă de TCE este instalarea de automate de cumpărare bilete în autobuze.Ploieștiul ajunge să fie printre orașele mari din țară cu cel mai scump transport în comun. În Oradea este 3 lei o călătorie. În Alba Iulia costă 2,5 lei un bilet valabil o oră, iar în cele mai multe prașe costul unei călători este de 2 lei, cu mențiunea că sunt orașe unde un bilet poate fi folosit pe mai multe trasee, într-o limită de timp (de exemplu, în Brașov biletul este valabil 50 de minute pe orice traseu).Bucureștiul rămâne orașul cu cel mai mic preț la transportul în comun: 1,3 lei/ călătoria, neschimbat de peste un deceniu.În Ploiești cele mai vechi autobuze sunt produse în 1975, iar flota de tramvaie a fost adusă acum 17 ani de la Potsdam, anii fabricației fiind cuprinși între 1977 și 1985.Cele mai noi autobuze din flota sunt 50 de unitati BMC aduse acum 13 ani. Nici la troleibuze lucrurile nu stau bine: în 2009 s-au cumpărat 24 de unități marca Neoplan cu 150.000 euro/bucata, însă a fost un imens scandal, fiindcă două troleibuze luasera foc în Elveția și fuseseră refuzate și la Budapesta.O mare problemă este și că destul de rar este iarna caldură în vreun mijloc de transport în comun, aerul condiționat este și mai rar pe vreme caldă, iar pe unele linii importante timpii de așteptare pot fi de 15-20 minute după ora 19.00, un exemplu fiind linia 2 care circulă între cele două mari gări ale orașului (Vest - Sud).O veste bună pentru călători este că în oraș vor circula 50 de autobuze noi Euro Bus Diamond, produse de compania BMC Trucks&Bus, cu sediul în Ilfov.Prețul unui autobuz este 765.646,50 lei fără TVA, valoarea totală pentru cele 50 de autobuze este de 38.282.325 lei fără TVA. Termenul de furnizare a autobuzelor este de maxim 125 de zile, iar durata acordului-cadru este de 2 ani.Primele 10 autobuze ar trebui să ajungă anul acesta și apoi trimestrial vor intra în circulație între 5 și 1 autobuze,