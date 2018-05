VIDEO Bilanț Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: Lucrările de lărgire a Șos. Berceni și a străzilor Luică și Turnu Măgurele se vor finaliza în acest an / Vom suspenda lucrările la parcarea din Tineretului când ni se comunică decizia instanței

​Doi ani de la alegerile locale din 2016

Lucrările de lărgire a Șoselei Berceni și a străzilor Luică și Turnu Măgurele se vor finaliza în acest an, până pe 15 noiembrie, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în interviul acordat HotNews.ro. Lucrările sunt executate în prezent în proporție de 15-20%. În ceea ce privește Parcarea din Parcul Tineretului, unde instanța a suspendat actele administrative în baza cărora se fac lucrările, Primăria va suspenda lucrările imediat ce i se vor comunica deciziile, a spus Băluță.







Referitor la taxa de salubrizare, primarul spune că aceasta nu este doar pentru ridicarea gunoiului, este pentru tot ce ține de curățenie și deszăpezire, iar cetățenii beneficiează de mai multe reduceri. De exemplu, pentru PFA-uri reducerea este de 60% și 40% pentru SRL și SA.







În ceea ce priveste reabilitarea termică a blocurilor, Primăria Sector 4 a depus proiecte de 50 milioane de euro pentru finanțare europeană, primele proiecte urmând să fie semnate în această săptâmână.







Primăria va construi grădinițe, respectiv after school-uri modulare, din containere. Costul pentru 270 – 300 mp este de 90 000 de euro fără dotări. ”Se pot realiza repede și veți vedea până la sfârșitul acestui an o grădiniță, lângă școala 100, o extindere și va avea aproximativ 300 de metri pătrați, vom avea 2 after-school-uri la Școala 165 și la Scoala Emil Racoviță”, a mai spus edilul.















Despre promisiunile din campania electorală





Despre programul de reabilitare termică





În mandatul meu mă apropii, cu cele pe care le am în lucru în acest moment, de 170 de blocuri reabilitate. În acest program de reabilitare termică s-au înscris 1300 de blocuri. Noi avem în acest moment bani de la bugetul local, am avut de-a lungul timpului două împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, de câte 20 de milioane de euro fiecare și, în premieră, obținem și bani europeni, unde, într-adevăr avem și o cotă de cofinanțare de 50%. Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru acest proiect nu am primit, ci vom primi prin Programul Operațional Regional – Creșterea eficienței energetice. De asemenea, mai avem încă o sursă care ne sprijină în aces demers, și anume, Primăria Municipiului București, care ne-a aprobat un număr de 156 de blocuri.





Daniel Băluță: ”În 8 ani, între 2008 și 2016, au fost reabilitate termic in sectorul IV, 144 de blocuri. Până la sfârșitul acestui an, în 2016-2018, ne vom apropia, împreună cu blocurile pe care le face Primăria Municipiului București, de 200 de blocuri. Banii pentru cealaltă fracție de blocuri, celelalte 200 de blocuri, sunt prezenți. Nevoia sectorului 4 este uriașă și din acest motiv am încercat să conștientizez toți factorii responsabili și am încercat să iau măsuri administrative menite să crească bugetul sectorului 4. In total, în Sectorul 4 sunt 1680 de blocuri. Dintre acestea, 1300 sunt înscrise în programul de reabilitare termică. În acest mandat mi-am propus să fac 400 de unități locative, daca număram 400 de blocuri până în 2020, împreună cu 144 care s-au făcut până în 2016, ajungem la un număr de 544 de blocuri pe care, în mod realist, le putem face. De ce vă spun acest lucru, pentru că noi chiar dacă luăm bani europeni, chiar dacă ne împrumutăm la bancă, avem nevoie de cofinanțare pentru bani europeni, oamenii trebuie să înțeleagă că pentru orice ban pe care-l primim de la UE, mai trebuie să cofinanțăm și noi, un imprumut trebuie să se situeze la nivelul bugetului global într-o anumită anvelopă, nu putem să depășim un grad de îndatorare de 30%. Nu poți să-ți permiți să ajungi la 30%, dar la nivel teoretic, la 25% poți. Nu ai cum în structura acestui buget să reușești să anvelopezi mai mult. Dar, măsurile pe care le luăm și o să le discutam au legătură cu dezvoltarea Sectorului 4. Singura șansă de a crește bugetul este aceea de a dezvolta Sectorul 4, de a crea infrastructura necesară menită să atragă agenții economici astfel încât să putem avea venituri mai mari din taxe și impozite”.











Daniel Băluță: ”Anul trecut ne-am aflat în situația deosebită să relocăm 7 grădinițe din cauza condițiilor precare în care își desfășurau activitatea, pe de o parte, și, pe de altă parte, datorită faptului că 8 dintre ele sunt în situația de a fi consolidate. Am depus proiecte și am obținut bani pentru consolidări, respectiv pentru aducerea la standardul necesar obținerii avizului și autorizației pentru siguranță la incendiu pentru toate grădinițele din sectorul 4. Am semnat contractele de execuție pentru ele, astfel încât în 2018 și 2019 toate grădinițele din sect 4 vor fi reabilitate, cele care au nevoie de consolidare, vor fi consolidate si vor obține toate autorizația de siguranță la incendiu.

Despre reabilitarea școlilor și autorizații de securitate la incendiu





Despre lărgirea Șoselei Berceni, a străzilor Turnu Măgurele și Luică





Daniel Băluță: ”Am început efectiv operațiunile la data de 15 martie, când legea ne permite să facem acest lucru. Am început ordonat cu relocarea utilităților, pe tronsoane. Ne găsim în normalitate. Lucrarea trebuie să se termine, pentru că e riscul mare să pierdem finanțarea, până la sfârșitul anului. Toate aceste lărgiri și toate lucrările care au legătură cu străzile trebuie să se încheie până la sfârșitul anului, însemnând 15 noiembrie, când din punct de vedere oficial toate lucrările edilitare trebuie să înceteze. E vorba atât de străzi, căt și de blocuri și orice alte tipuri de lucrări pe care le executăm. Sunt lucrări dificile, complexe, necesare, asta e deadline-ul pe care il avem pentru ele.





La str. Turnu Măgurele și Luică suntem undeva la 20%. Mai mult, vă anunț că am încheiat o operațiune dificlă, mai ales pe Luică, aceea de a putea să demolăm anumite construcții, n-am făcut exproprieri, am reușit să avem un dialog. Au cedat bucăți, unele le-am cumpărat în urma unei evaluări, ca să nu stăm 20 de ani până când facem o procedură completă de expropriere.





Despre parcările de pe bd. Tineretului





Daniel Băluță: ”Bd. Tineretului l-am reabilitat complet, în privința trotuarelor: ca părinte aveți nevoie de două lucruri, unul, să aveți loc, și asta este o problemă pe care am rezolvat-o, pentru că accesul mașinilor este din bulevard și nu mai este de pe trotuar, și bănuiesc că e o problemă de maxim bun simț și de respect pentru oameni, mai ales că în zona respectivă pe lângă părinți cu copii sunt și extrem de mulți bicicliști și au nevoie de siguranță. Pe de altă parte, trotuarele – din punct de vedere al integrității, și este un punct de vedere extrem de important în aprecierea stării unui oraș, trotuarele respective erau într-o formă deprimantă. Mai mut decât atât, știind că întreaga șosea va fi asfaltată, este firesc să executăm lucrările cap-coadă.











Daniel Băluță: ”Înainte de a începe acest demers, și știți că sunt un om extrem de hotărât, dar trebuie să ofer înainte de acest aspect, alternative. V-am oferit exemplul Bd. Tineretului unde am creat acest tip de acces. Discutăm de 11 parcări publice până la sfârșitul anului, la nivelul sectorului IV, dintre care două etajate. discutăm despre alternative pe care trebuie să le oferim oamenilor”.

Despre cele 11 parcări anunțate în Sectorul 4





Despre parcarea din Parcul Tineretului și betonarea spațiului verde





Despre străzile de pământ





Daniel Băluță: Aici am avut o colaborare impecabilă cu colegii din opoziție. Discutăm despre dezvoltarea sectorului. Avem un număr de 24 de străzi care sunt neasfaltate. Ca să putem să asfaltăm o stradă avem nevoie să aibă o rețea de apă și canal. Există un program al municipalității, gratuit, se numește programul Bucur. Ca să se întâmple acest lucru avem nevoie de PUZ. Din fericire, după doi ani de muncă, toată documentația este gata. Este un PUZ doar pentru zona de sud, care include partea aceea de pe Șos. Berceni ca zona de dezvoltare. El intră în dezbatere publică în cursul acestei luni, trebuie să stea cel puțin 30 de zile, are și avizul arhitectului-șef al municipiului București, și speram ca în iunie-iulie să intre la votul final. Deja avem pe lista de investiții studiile de fezabilitate pentru cele 24 de străzi, chiar un coleg din opoziție a făcut acest amendament, pentru că pe linie de dezvoltare, oamenilor le pasă și lucrăm foarte bine. Ceea ce nu e o promisiune, e o realitate, am creat toate premizele ca aceste străzi să intre în normalitate. Dar doi ani s-a lucrat la această documentație. Îmi doresc să vă pot spune că în următorii 2-3 ani vom avea aceste străzi asfaltate. Nu sunt ipocrit să vă spun că la anul vor fi asfaltate pentru că, după acest moment, avem nevoie de apă și canal, după apă și canal urmează asfaltarea propriu-zisă, infrastructura de care avem nevoie. Sa sperăm că există PNDL 3, discutăm despre dezvoltare și avem nevoie de sprijin pentru că nu putem face față doar din bugetul nostru”.





Despre taxa de salubrizare





Daniel Băluță: ”Avem o taxa de 9,6 lei pe lună/pers pentru persoanele care au venituri nete mai mari de 2000 lei pe lună și 6 lei/lună / pers pentru cei care au venituri mai mici de 2000 lei/lună, iar 80 de lei pe lună pentru persoane juridice cu două tipuri de reducere. Este 60% pentru PFA și 40% pentru SRL și SA. Un cuantum de 32 lei pe lună pentru PFA și 46 de lei pentru SA și SRL. Vreau să vă spun așa: vreau să ne încadrăm în peisaj și să știm că suntem singurul sector din municipiul București care a aplicat o decizie a instanței și a organizat licitație publică pentru serviciile de salubrizare. De asemenea, vreau să vă spun că pentru această taxa sunt mai multe denumiri, la Constanța se numește taxa de habitat, la Sibiu se numește tot taxa de habitat, nu e o invenție pe care a făcut-o Primăria Sector 4, ci doar o intrare in normalitate. De ce spun asta: din punct de vedere statistic, dacă dvs credeți, eu cel puțin nu cred, din 50 000 de societăți comerciale înregistrate în sectorul IV, doar 4000 plăteau, într-o formă sau alta, gunoiul. Vi se pare rezonabil?







Doi, dacă dvs aveți trei firme acasă, aveți contabil pentru toate trei firmele, plătiți impozite pentru toate trei firmele? E irelevant faptul că se găsesc la dvs acasă toate trei. Noi discutăm despre o taxa care nu are legătură doar cu ridicarea gunoiului, este foarte important să subliniem lucrul acesta. In definiția acestei taxe noi nu spunem că luăm x lei ca să ridicăm un metru cub de gunoi pentru o societate comercială. Noi discutăm despre toate serviciile și asa prevede legea, cine face mizerie trebuie să și curețe. Noi discutăm aici despre salubrizare stradală, despre deszăpezire despre toate lucrurile pe care le presupune exercitarea acestui serviciu de salubrizare. Este o taxa forfetară, tocmai pentru ca avem aceste situații deosebite, avem oameni si cu 12, si cu 20 de firme la aceeași adresă, care declară că nu produc gunoi. Lucru care este destul de dificil de crezut. Este imposibil cu aparatul pe care-l avem, și-n sistemul pe care-l avem să identificăm o altă modalitate, pentru că ne bazăm pe buna credință a oamenilor. Buna credință există în procent de 9% în privința agenților economici. Mă gândesc cu mare atenție pentru 2019 în vederea unei reevaluări a acestei măsuri. Din acești bani face nișt lucruri.





Din banii colectați facem lucruri pentru sector. Din bugetul sectorului IV, 60% - este un procent istoric – 60% din bani se duc pe investiții. Până la sfârșitul anului oamenii vor vedea inclusiv o altă filosofie a insulelor de colectare. Facem și colectare selectivă, nu la capacitatea pe care ne-am dori-o, și o să vă spun și de ce, pentru că suntem în procedură de licitație, avem în caietul de sarcini niște obligații pe care le-am impus agenților economici. Și este inteligent din partea municipalității să investească niște bani pe care i-a solicitat deja. Până la sfârșitul anului vom avea un operator de salubrizare desemnat în urma unei licitații publice, ceea ce ne va permite și ouă să regâdim acest sistem, inclusiv de taxare. Eu vă spun următorul lucru, banii aceștia se vor vedea inclusiv în infrastructura de colectare a deșeurilor, care nu există, este una extrem de primară și rudimentară. Cu tristețe spun lucrul acesta și trebuie urgent făcut ceva și vom face până la sfârșitul anului, dar banii aceștia îi vedem nu numai acolo, ii vedem in drumuri, în scoli...







Am promis teatru, sunt bucuros să vă spun, în SEAP este ridicat proiectul, execuția, deci nu proiectare și execuție, doar execuția pentru teatru, pentru reconversia sălii polivalente multifuncționale din Parcul Orășelul Copiilor. Colegii mei consilieri și cu mine am considerat ca este mult mai util, tocmai pentru că parcul este mare și oferă suficient de multă posibilitate pentru mișcare, am considerat că și acest element, teatrul, își are locul în acest ansamblu, astfel încât aici am decis să facem această reconversie, iar execuția este ridicată în SEAP. Trecem mai departe pe lista dvs la locuri de parcare. Estimez că până la sfârșitul mandatului, cel puțin 15000 de locuri de parcare vom realiza. De asemenea, vorbeam și despre un centru medical multifuncțional. Am deosebita bucurie să vă anunț că am semnat un protocol de asociere cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davilla, astfel încât în sect 4 vom realiza, și acesta este proiectil finalizat, doar trebuie ridicat în SEAP în următoarele 2 luni, o policlinică, un ambulator pentru cetățenii sectorului 4 și nu numai. Reușim să îmbinăm nevoia deosebită pe care oamenii o au de există servicii stomatologice, și există o pătură destul de largă care are nevoie de servicii stomatologice gratuite… Este normal, nu-mi uit niciodată originea și așa ceva lipsește în Sectorul 4 și oamenii au mare nevoie de acest lucru. În același timp și Facultatea de medicină dentară are nevoie de locații extrem de bine puse la punct, în care să-și desfășoare activitatea studenții, rezidenții, medicii specialiști și medicii primari. Avem locuri disponibile în creșele din Sectorul 4. Am deschis anul trecut o creșă nouă și este o creșă cu o particularitate deosebită pentru că poate să primească inclusiv copii cu dizabilități. Este singura de această natură din București. De ce am deschis una singură, pentru că solicitările pe care le avem din partea părinților, în concordanță cu locurile libere pe care le avem se potrivesc. Chiar ne mai rămân locuri libere”.Daniel Băluță: ”Am promis că vom reabilita termic cel puțin 400 de blocuri. Vreau să vă spun că în acest moment avem în execuție un număr de 18.000 de locuințe (60-70 de blocuri) în plin proces de reabilitare termică. Există blocuri care au 50 de apartamente, blocuri cu 30 de apartamente și blocuri cu 280 de apartamente, cum sunt cele pe care le reabilităm în acest moment. Am ales blocurile, și asta nu subiectiv, în urma unei consultări în interiorul Comitetului local pentru situații de urgență, pentru că așa cum știți foarte multe balcoane au căzut și mă raportez aici la Șoseaua Giurgiului, la Șoseaua Berceni, la Șoseaua Olteniței. Ca atare, Comitetul local pentru situații de urgență a decis să prioritizăm aceste reabilitări și să ne ocupăm predilect de blocurile aflate la bulevard, cu un trafic intens și mai ales cele cu spații comerciale la parter. Ca o premieră vă spun că am ajuns și la nivelul sectorului 4 să aplicăm pentru a obține bani europeni. Sunt bucuros că până în acest moment toate documentațiile pentru o investiție de 50 de milioane de euro au fost aprobate. Suntem invitați să semnăm săptămâna viitoare două dintre cele 10 proiecte depuse. Intr-un proiect sunt incluse 10 unități locative. Valoarea pentru un număr de aproximativ 96 de blocuri este de aproximativ 50 de milioane de euro, asta ca să vă dați seama de diferențe. Poți să spui la un moment dat că ai anvelopat cinci blocuri. Cinci blocuri pot să însemne valoric 5 milioane de lei, sau pot să însemne valoric 60 de milioane de lei, în funcție de câte scări, câte apartamente au și ce suprafață au aceste blocuri. În acest moment se lucrează pe aceste 18 mii de apartamente, este un număr de aproximativ 60-70 de blocuri, 67 dacă nu mă-nșel.Primele 30 de schele vor fi prezente la data de 1 iunie. Prin toate mijloacele și în toate formele, ne-am străduit să avem proiecte, astfel încât să aplicăm peste tot”.Începând din această vară, în reabilitare vor fi 20 de grădinițe. Șapte au fost relocate, 20 intră în reabilitare. Începe execuția uneia, s-a terminat procedura de licitație, e vorba de Grădinița 308 de pe Șos. Giurgiului, începe construcția ei. Avem în SEAP tot cu bani de la Ministerul Dezvoltării, grădiniță nouă la Școala nr. 190. Din resurse proprii și datorită inovațiilor tehnice putem construi, și facem o să vă spun imediat unde, grădinițe, respectiv after school-uri modulare, din containere, așa cum vedem și în afara României, cum vedem și la școlile private, celebre de altfel în oraș. Costul pentru 270 – 300 mp este de 90 000 de euro fără dotări. Se pot realiza repede și veți vedea până la sfârșitul acestui an o grădiniță, lângă școala 100, o extindere și va avea aproximativ 300 de metri pătrați, vom avea 2 after-school-uri la Școala 165 și la Școala Emil Racoviță și, de asemenea, o completare pentru scoala unde sunt foarte mulți copii, vom mai construi tot pe aceeași schema încă 5 clase. Trebuie să ne descurcăm pe spațiile pe care le avem. Toate aceste lucruri nu sunt proiecte. Proiectele tehnice sunt finalizate, din fericire sunt achiziții directe, pot fi atribuite imediat, am făcut inclusiv consultarea pieții, pentru că ne-a interesat să identificăm cât mai multe soluții tehnice și sunt convins că în următoarele 2 luni va începe construcția efectivă”.Daniel Băluță: ”Din nefericire, in Sectorul 4, punctul de plecare a fost următorul: doar 8 unități școlare nu aveau nevoie de autorizație de siguranță la incendiu. In rest, toate celelalte 74 de clădiri pe care le avem în administrare, aveau nevoie de așa ceva. La această oră, aproape toate aceste 50 de entități au aviz de siguranță la incendiu, astfel încât am putut să derulăm și procedura de achiziție în mod efectiv. Toate scolile generale din sector, toate, intră de anul acesta în procedură de reabilitare, având nevoie de aceste adăugiri, scări de incendiu, instalații.. Acum este momentul T0, avem banii alocați, și mulțumesc colegilor consilieri, aici am avut unanimitate… Am avut un sprijin deosebit din partea tuturor pentru a identifica sursele de finanțare. Avem alocați pentru școli 18 milioane de euro, pe care îi vom executa în 2018, respectiv, 2019”.Șoseaua Berceni este undeva la 15%. Nu trebuie să ne raportăm doar la ceea ce vedem macro, pentru că Șos Berceni are și alte componente. De exemplu, Șos. Berceni se însoțește de 4 km de instalație apă-canal, înlocuirea unei suprafețe de 3 km, sunt lucruri care nu se văd. Pe Sos Turnu Măgurele sunt relocări, e simplu să vii și să muți din stânga în dreapta sau să prelungești o bandă. Cele mai mari probleme, pe care le-am identificat la toate lucrările edilitare din București atât eu, cât și dvs, sunt legate de utilități. Inclusiv avem ELCEN pe Turnu Măgurele, avem de înglobat într-un canivou o conductă de la ELCEN de aceea e irelevant în momentul acesta… La sfârșitul anului trebuie să se termine.În legătură cu tăierile de arbori, sunt într-o ipostază neplăcută, mai ales că sunt și medic, dar avem de ales între a crea posibilitățile unui trafic normal, sunt și lucruri la care renunțăm. Este adevărat, și vreau să subliniem acest lucru, că în locul fiecăru pom pe care-l tăiem, plantăm zece în plus. Nu avem cum să salvăm acei arbori. În general, acolo unde lărgim o stradă să salvăm un pom. Din punct de vedere tehnic, și este unul dintre puținele aspecte tehnice asupra căruia vreau să insist foarte mult, un pom de 10 m are o rădăcină de lungime considerabilă. Este imposibil să transplantezi un astfel de pom, nu orice pom se poate transplanta, m-am interesat. Sunt și minusuri pe care le accept. Punem în loc, rețineți, de 10 ori mai mult decât tăiem”.Daniel Băluță: ”Avem așa: la Piața Sudului avem două parcări, una mare. Acolo lucrările au fost întrerupte. Dacă o să vă uitați mâine veți vedea că lucrările sunt reluate. Am avut o problemă tehnică, colegii de la Metrorex ne-au atras atenția că gurile de ventilație au fost inundate în perioada în care a nins, astfel încât împreună cu ei a trebuit să identificăm o altă soluție tehnică și împreună să plecăm la drum pe varianta agreată de comun acord. Sunt foarte multe lucruri tehnice care apar, mai găsești un cablu, ieri era un stâlp RATB exact pe conturul pe care trebuie să-i ia parcarea, am avut stâlp de la RATB, de la Luxten, am refăcut blindajul pentru o țeavă de la RADET, e o zonă în care extrem de multe rețele se întâlnesc la nivelul Pieței Sudului și este foarte dificil până facem fundația. Ne-a consumat foarte multă energie și foarte mulți nervi chestiunea aceasta.Pentru că și Piața Sudului este și ea în SEAP, reabilitare completă, nici ea nu are autorizație de securitate la incendiu, costurile pe care ar fi trebuit să le plătim pentru a o aduce la standard nu justificau menținerea actualei forme, astfel incât discutăm de cu totul și cu totul alt concept din punctul ăsta de vedere. De-aia ne-am gândit să facem inclusiv lângă piață o parcare. Avem e asemenea o parcare la stația de metrou IMGB, este aproape finalizată, nu are sistem de taxare. Toate vor avea. De asta am spus că nu sunt finalizate aceste parcări, pentru că toate parcările despre care discutăm vor avea automatizare. Merg mai departe, veți vedea că există succesiune la nivelul stațiilor de metrou, la Apărătorii Patriei vom reamenaja o zonă și o vom transforma în parcare, tot tip park and ride, mergem la Piața Sudului avem 2 parcări, continuăm la stația de metrou Constantin Brâncoveanu, 2 parcări, una care este deja finalizată și la sfârșitul săptâmâni o să avem și barierele și aparatele de taxat, cea de la Alunișului, cu o capacitate de 120 de locuri și cea din fostul sediu al Administrației Domeniului public Sector 4, unde vom avea în jur de 500 de locuri, o suprafață de 1,2 ha extrem de utilă atât pentru cei care merg la serviciu, cu funcțiunea park and ride, cât și pentru cei care vin să viziteze parcul Orășelul Copiilor, avem în jur de 50 000 de vizitatori în weekend. Alt obiectiv important din sect IV, Spitalul Marie Curie, în jurul căruia am executat trei parcări, una mai mica, gard in gard cu spitalul, îi spunem Marie Curie I, una la 20 m mai departe, la intersecția cu Nițu Vasile, va fi Marie Curie II, cu o capacitate în jur de 100 de mașini și una la Izvorul Rece, este exact în spatele spitalului cu o capacitate de 120 de mașini. De asemenea, o parcare poziționată într-un alt punct nevralgic al sectorului, intersecția Nițu Vasile – Bd. Obregia, Fântâna Florilor, unde, în urma primirii în administrare a unui teren cu o suprafață de 2000 de mp de la RATB, generăm o altă parcare cu o capacitate de aprox 170 de locuri. Si, nu în ultimul rând, parcarea de la intrarea în Parcul Lumea copilului, cu o capacitate de 755 de locuri”.Daniel Băluță: ”Sunt 3 lucruri pe care vreau să le punctez. Nuanța în această discuție este extrem de importantă și mă feresc să intru în discuții extrem de tehnice. Dar vreau să subliniez câteva lucruri. 1 -Hotărârea de Consiliu precizează că trebuie să menținem destinația acestui teren, este o regulă pe care nu trebuie s-o încălcăm. 2. El este situate din punct de vedere urbanistic într-un cadru numit V1A, acest spațiu are funcțiunea de parcaj inclusiv. Mai mult decât atât, toate organele statului, Inspectoratul de Stat în construcții, Agenția de Mediu, Ministerul Dezvoltării, circulația, rețelistica, absolut toate aceste organisme, ne-au confirmat prin documentele pe care le-am primit, că este corect ceea ce spunem. Instanța a spus că hotărârile de Consiliu se suspendă pănă la judecarea cauzei. Repet, e o problemă de tehnică juridică. Noi respectăm întocmai deciziile justiției. Trăim într-un stat de drept și e normal ca fiecare dintre noi să respecte deciziile justiției. In această situație, vă asigur că imediat ce aceste decizii vor fi comunicate, le vom respecta întocmai. Așteptam comunicarea deciziilor ca să executăm întocmai. Fac această precizare, repet, vom aplica întocmai hotărârile instanței. Unii oameni care constată că în Sectorul 4 sunt 140 000 de mașini și 44000 de locuri de parcare, e o realitate, indiferent că ne place sau nu. Aceasta e o secțiune a publicului cum există și o secțiune a publicului care susține ideea pe care o spuneți dvs”.Anul trecut am fiscalizat, nu și încasat, 25 milioane de lei din taxa de salubrizare, anul acesta am fiscalizat 39 de milioane de lei. Vorbesc de fiscalizat nu de încasat. Mai mult decât atât, vreau să combat două chestiuni greșite. Dacă într-o unitate locativă există o persoană fizică și o persoană juridică, se plătește doar taxa mai mare. Persoana fizică nu plătește. Asta este clar în regulamentul pe care-l avem. Dacă la aceeași adresă am și punctul de lucru și sediul social al firmei, se plătește doar unul dintre ele. Dacă într-o incintă există cinci firme și toate cinci sunt suspendate, se plătește zero”.