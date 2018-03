Banca Comerciala Romana si BRD Groupe Societe Generale au castigat licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru emiterea si vanzarea de obligatiuni in valoare de 555 milioane lei

Acest imprumut nu va fi utilizat pentru implementarea unor proiecte de investitii sau pentru alte cheltuieli ale Municipalitatii, ci are ca unica destinatie refinantarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligatiuni realizata in anul 2015, scadenta la 4 mai 2018.Municipiul Bucuresti a initiat la data de 06.02.2018, procedura de achizitie de servicii financiare in legatura cu emiterea si vanzarea de obligatiuni destinate refinantarii imprumuturilor contractate in anii trecuti, prin emisiunea de obligatiuni municipale scadenta la data de 4 mai 2018. Valoarea estimata a contractului de servicii a fost de 1.993.750,00 lei, exclusiv TVA.La aceasta procedura de achizitie au depus oferte doi operatori economici, respectiv Asocierea BT Capital Partners SA si Banca Transilvania SA si Asocierea Banca Comerciala Romana SA, BRD ¬ Groupe Societe Generale SA si Raiffeisen Bank SA, acesti ofertanti avand calitatea de intermediari autorizati sa presteze servicii si activitati de investitii financiare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.In urma derularii procedurii de achizitie, contractul de servicii financiare a fost atribuit catre ofertantul reprezentat de Asocierea Banca Comerciala Romana SA, BRD ¬ Groupe Societe Generale SA si Raiffeisen Bank SA, cu o valoare atribuita de 298.650,00 lei exclusiv TVA.