Gabriela Firea: Demaram luna viitoare construirea parcarii park & ride de la capatul Sos. Pantelimon. Acest concept va fi extins la toate iesirile din Bucuresti, la intersectia cu soseaua de centura si integrarea cu centura feroviara

"Pasul urmator va fi construirea de statii de cai ferate in aceste locatii (noduri intermodale) si introducerea transportului local de calatori pe centura feroviara. Transportul urban pe cale ferata este utilizat in marile aglomerari urbane din Europa, in timp ce reteaua de cai ferate din Bucuresti cat si centura feroviara a Bucurestiului stau neutilizate de 28 de ani!", a spus Gabriela Firea.Parcarea park&ride de la capatul Sos. Pantelion face parte din proiectul de reabilitare a Soselelor Iancului-Pantelimon si trebuia terminata la finalul anului 2014. Initial, primaria a vrut sa faca parcarea subteran, iar apoi s-a razgandit si a decis sa o faca suprateran, fiindca este mai ieftin si incap mai multe locuri de parcare. In plus, santierul a fost blocat din cauza intrarii in insolventa a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul. Apoi, s-a ajuns la concluzia ca este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcarii si nu se poate autoriza direct. Acesta a fost aprobat abia recent. Potrivit documentului, parcarea va avea circa 500 locuri, pe trei dispuse pe 3 etaje, iar la parter va fi amenajat terminalul RATB.In luna octombrie 2014, Gabriela Firea a anuntat ca lucrarile la parcarea park&ride vor incepe pana la finalul anului 2017.In 2018, primarul Gabriela Firea spune ca va demara proiectul care presupune construirea primului nod intermodal langa pasajul Domnesti ce va fi realizat de CNAIR, prin extinderea la 4 benzi si linie tramvai rapid pe Prelungirea Ghencea pana la soseaua de Centura, cu realizarea unei parcari de tip Park & Ride.