Curtea de Conturi: 237 de arbori plantati de Primaria Sector 3 pe marile bulevarde s-au uscat si nu au fost inlocuiti, desi erau in garantie. Prejudiciu de 284.000 lei

Raspuns Curtea de Conturi Foto: Hotnews

"De asemenea s-a constatat ca pe amplasamentele mentionate unde au fost executate lucrari de amenajare cu pavele, majoritatea copacilor existenti au fost practic prinsi intre pavele(agresati la radacina si la tulpina, prin betonare) fiind astfel afectat echilibrul de crestere intre radacina si partea aeriana care implicit duce la uscarea acestora", se mai arata in raspunsul Curtii de Conturi.Reamintim ca in 2016 si 2017, Primaria Sectorului 3 a reamenajat mai multe bulevarde din sector facand parcari si piste de biciclete, dar reducand suprafata de spatiu verde sau cea pietonala. In urma acestor lucrari mai multi arbori s-au uscat, fiind practic betonati. In anumite cazuri, nici cei proaspat plantati nu au avut o soarta mai buna."Anul trecut am sesizat o serie de nereguli realizate de Primaria Sector 3 privind plantarile de platan din sector, sesizari referitoare la arbori uscati la mai putin de un an de la plantare si neinlocuiti sau agresarea la radacina a arborilor deja existenti prin betonare si care ulterior s-au uscat. Curtea de Conturi a confirmat cele sesizate in cadrul verificarilor din perioada septembrie-noiembrie 2017. Ma intreb daca neinlocuirea arborilor uscati in perioada de garantie este dovada de incompetenta sau rea-voita pentru a putea plati o noua campanie de plantari. Oricum ar fi, ambele situatii sunt grave iar cetatenii sunt cei care platesc, in cazul de fata 284 405 lei. Pe langa prejudiciul financiar, prin uscarea arborilor deja existenti si vechi de 40-50 de ani, cetatenii sunt privati de un aer mai curat intr-un oras deja foarte poluat. In continuare vom monitoriza cu atentie ce se intampla in Primaria Sector 3", a declarat pentru HotNews.ro, Liviu Malureanu, consilier USR Sector 3.