Doi barbati au fost gasiti carbonizati in urma unui incendiu, in Constanta

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit intr-o locuinta din comuna Ciocarlia, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale, doua ambulante ale Serviciului Judetean si un echipaj SMURD.Echipele de interventie au descoperit ca in imobilul unde izbucnise incendiul se aflau doi barbati, trupurile acestora fiind gasite carbonizate.Victimele aveau 34 si 39 de ani. Pompierii au reusit sa stinga focul, dar locuinta a fost distrusa in intregime in urma evenimentului.Incendiul a fost provocat cel mai probabil de un mijloc de incalzire improvizat.