UPDATE Vrancea: Ambulanta ramasa inzapezita pe un drum judetean a fost deblocata; autosanitara transporta o femeie care urmeaza sa nasca

Salvarea preluase sambata seara din localitatea Paulesti o gravida in travaliu pe care trebuia sa o duca la spital pentru a naste.Primarul comunei Tulnici, pe raza careia a ramas blocata ambulanta, spune ca soferul ar fi vrut sa scurteze traseul si ar fi intrat pe un drum care nu este circulat in mod frecvent, astfel ca la un moment dat autosanitara a ramas blocata in nameti. In zona ninge, iar vantul sufla cu putere si viscoleste zapada.Primaria Tulnici a trimis la fata locului un tractor care a intervenit si a reusit sa deblocheze salvarea.La aceasta ora, ambulanta se indreapta cu gravida aflata in travaliu la spitalul din Vidra, cea mai apropiata unitate medicala din zona.