​TYMBARK desemnat pentru prima dată Superbrand în România

Distincția de Superbrand reprezintă o recunoaștere a calității produselor TYMBARK și a reputației de care se bucură acestea în rândul consumatorilor din România.Maspex Romania, producătorul sucului Tymbark, face parte din grupul polonez Maspex, una dintre cele mai mari companii din Europa Centrala și de Est pe segmentul produselor alimentare. Activând de 25 de ani pe piaţa din România, compania deține în prezent un portofoliu vast de produse și este unul dintre cei mai cunoscuți producători din țară pentru categoriile sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare, produse instant, snacksuri dulci şi sărate.Susținând un proces de dezvoltare constant, inovând continuu și oferind consumatorilor produse pe măsura dorințelor și preferințelor lor, Tymbark este lider de piață pe segmentul JNSD, cu 26,3% market share în volum, conform datelor din raportul Nielsen-Iulie 2021.Produsele TYMBARK sunt de calitate ridicată și se adresează unui tip variat de consumatori. De la cei maturi, deja stăpâni pe ei, curajoși și încrezători în propriile forțe și cărora le place să-și afirme personalitatea, până la cei tineri, conectați la social media și la cele mai noi trenduri, care se validează prin asocierea cu branduri cool și de calitate. Tymbark oferă produse atât pentru cei care îndrăgesc timpul petrecut în familie, dar și pentru întâlnirile între prietenii de toate vârstele.Câteva exemple:- potrivit pentru mesele servite în familie;– alegerea sănătoasă ,,cu gust autentic de fructe". Din categoria Still drinks single serve fac parte- produse foarte îndrăgite de către gen Z, persoane foarte conectate la social media și foarte receptive la cele mai cool trenduri.Cel mai nou produs care are la bază AND-ul Tymbark este- cel mai tare Mix, în trei prime variante de combinații irezistibile: Portocală și Piersică, Struguri și Aloe Vera, Lămâie și Pară. Varianta Carbo reprezintă o extensie a gameicu succes deja dovedit. Capacul twist-off, care face deschizătorul inutil, eliberează dintr-o simplă mișcare puterea de seducție a unei băuturi cu adevărat irezistibilă. Și mult apreciatele mesaje Tymbark se găsesc sub fiecare capac. De cine apreciate? De către tinerii care simpatizează brandul Tymbark Mix și spiritul său mereu proaspăt. Ei au descoperit deja în bulele jucăușe ale Tymbark CarboMix ocazia perfectă de a încerca ceva nou, efervescent și plin de voie bună.Urmând principiile companiei Maspex Romania, Tymbark este un brand care are o preocupare constantă și pentru viitorul societății în care trăim. De aceea dezvoltă proiecte în care copiii sunt crescuți după principii de viață sănătoasă iar tinerii sunt stimulați să-și exprime libertatea și creativitatea. Pentru ei a creat- cea mai importantă competiție de fotbal din România dedicată elevilor între 6 și 12 ani, băieți și fete și- un proiect de mare succes în care vloggeri cunoscuți, inspirați de Tymbark, duc distracția la cote maxime.