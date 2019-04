webPR Țuca Zbârcea & Asociații, desemnată „Firma cea mai inovatoare din România” în cadrul IFLR Europe Awards

​Publicația britanică International Financial Law Review – IFLR a anunțat ieri seară, la Londra, câștigătorii premiilor anuale „IFLR Europe Awards”. Evenimentul reunește cele mai importante și mai active firme de avocatură din Europa cu expertiză în domeniile financiar-bancar, piețe de capital și fuziuni și achiziții.





Țuca Zbârcea & Asociații a fost desemnată cea mai inovatoare firmă de avocatură din România („Most Innovative Law Firm of the Year: Romania”) în considerarea rolului avut în tranzacția prin care compania franceză Sanofi a vândut divizia de medicamente generice din Europa (Zentiva) pentru 1,9 miliarde de euro către fondul Advent International.







Prezent la ceremonia desfășurată la Londra, Gabriel Zbârcea, Managing Partner a precizat: „Sunt încântat și onorat să primesc, în numele colegilor mei, acest trofeu. Este al treilea premiu pe care îl câștigăm în decurs de câteva săptămâni, ceea ce nu face decât să reconfirme magnitudinea și impactul tranzacției la nivel european, precum și importanța acesteia pe plan local, în România fiind practic localizată singura unitate de producție Zentiva din afara Cehiei. Mulțumim pe această cale tuturor părților implicate, clientului nostru, și zecilor de avocați din Europa care au conlucrat pentru ca procesul de achiziție să fie o reușită. Dedic acest premiu echipei TZA care a gestionat mandatul, printre care Silvana, Sorin, Oana, Mihaela, Dominic, Ciprian, Bogdan, Mihai, Dana, Daiana, Ana, Florentina, Ovidiu”.





Firma Țuca Zbârcea & Asociații este deținătoarea altor două premii naționale, obținute în cadrul galelor „IFLR Europe Awards” din 2012 și 2016. Tot în 2016 i-a fost atribuit și trofeul „Tranzacția Anului” la nivel european („M&A Deal of the Year”) pentru achiziția activităților de energie și rețele ale Alstom, derulată de General Electric în peste 20 de jurisdicții, inclusiv România. Iar în 2018, International Financial Law Review – IFLR i-a decernat premiul „High Yield Deal of the Year”.







International Financial Law Review – IFLR este editorul ghidului IFLR 1000 al celor mai activi consultanți pe piața financiară internațională.