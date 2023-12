OPINIA SPECIALISTILOR SCHOENHERR & ASOCIATII Vineri, 15 Decembrie 2023, 07:54

0

​Schoenherr și Asociații SCA a asistat Nofar Energy în legătură cu achiziția, de la Portland Trust, a unui proiect fotovoltaic de 255 MW în curs de dezvoltare. Proiectul, care urmează să devină operațional în anul 2024, este cel mai mare parc fotovoltaic din România. Acoperă o suprafață de 290 hectare în Corbii Mari, județul Dâmbovița și va injecta anual în rețeaua electrică 362 GWh de energie regenerabilă, suficient pentru a acoperi consumul pentru aproximativ 160.000 de gospodării.

Monica Cojocaru Foto: Schoenherr si Asociatii

Prin această tranzacție, portofoliul de proiecte de energie regenerabilă al Nofar Energy din România ajunge la o capacitate totală de 1 GW, incluzând proiecte fotovoltaice operaționale, în curs de construcție sau în pre-construcție.

„Această achiziție majoră continuă consolidarea poziției Nofar Energy drept unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața românească de energie regenerabilă.” – a declarat Monica Cojocaru, local partner la Schoenherr, coordonatoarea echipei care a asistat Nofar Energy în această tranzacție. „Ne bucurăm că am fost implicați în ambele tranzacții încheiate de Nofar Energy și Portland Trust – achiziția parcului solar de la Corbii Mari și, anterior, a celui de la Rătești. Felicitări părților pentru această tranzacție de referință pe piața locală, care s-a derulat cu ușurință și datorită colaborării lor anterioare.”

Nofar Energy este lider mondial în domeniul investițiilor în energie regenerabilă. Compania este listată la Bursa de Valori din Tel Aviv și este activă în dezvoltarea și operarea de proiecte fotovoltaice și eoliene, precum și în stocarea energiei produse de acestea. Nofar își desfășoară activitatea în Spania, Italia, Israel, Polonia, România, Regatul Unit și Statele Unite.

Dezvoltator imobiliar cu tradiție în România, Portland Trust și-a diversificat în ultimii ani afacerile cu proiecte de anvergură pe segmentul energiei verzi. Anul 2023 a marcat accelerarea dezvoltării de proiecte de energie regenerabilă în portofoliul companiei.

Echipa Schoenherr care a asistat Nofar Energy în această tranzacție a fost coordonată de Monica Cojocaru (local partner) și i-a inclus pe Vlad Cordea (senior attorney at law) și Simona Lehniuc (senior attorney at law). Aspectele de drept imobiliar au fost acoperite de Mădălina Mitan (local partner), Alexandra Huza (senior attorney at law) și Laura Buzatu-Teodorescu (senior attorney at law), în timp ce Georgiana Bădescu (partner) și Darius Trușculete (attorney at law) au acoperit aspectele referitoare la examinarea investițiilor străine directe.

Schoenherr este o firmă regională de avocatură care operează 15 birouri în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est. Firma este activă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de toate organismele internaționale independente de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).