Companiile certificate în cadrul celei de-a doua ediții a programului Deloitte Best Managed Companies România sunt Agricola International, Autonom Services, BICO Industries, Bog’Art, Cemacon, Dicor Land, Eturia, IB Cargo, Impact Developer & Contractor, One United Properties, OSCAR Downstream, Phylosophy Design, RTC Proffice Experience, Safeway International Impex, Secom Healthcare, Simtel Team și TeraPlast

Companiile care s-au înscris în program și au obținut certificarea pentru al doilea an consecutiv sunt Celco, Lidas, R.D.F. și Romstyl Impex

Programul Best Managed Companies România, ediția a doua, a fost organizat în parteneriat cu Banca Transilvania, Bursa de Valori București și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sub umbrela programului Deloitte Private

21 de companii antreprenoriale românești, cu o cifră de afaceri cumulată de 2,7 miliarde de euro în 2022 și un total de aproape 8.000 de angajați, au primit certificarea Deloitte „Best Managed Companies” pentru performanța managerială analizată prin raportare la bunele practici internaționale, la finalul celei de-a doua ediții a programului Best Managed Companies România, organizat de Deloitteîn parteneriat cu Banca Transilvania, Bursa de Valori București și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Programul a atras la această ediție peste o sută de companii locale, dintre care 40 au ajuns în etapa principală, cea a atelierelor de lucru și interviurilor derulate alături de echipele mixte de experți desemnați de Deloitte și de organizațiile-partener, sub forma unui exercițiu de analiză și auto-analiză a proceselor de business, structurat în patru piloni – strategie, cultură și angajament, inovație și resurse, respectiv guvernanță și aspecte financiare.

Panel juriu: Andrei Burz-Pinzaru, Cristian Popa, Cristian Nacu, Dorel Paraschiv Foto: Deloitte Romania

Companiile care au obținut certificarea „Best Managed” în cadrul acestei ediții sunt Agricola International (activă în domeniul alimentației publice, înființată în 1992, cu 1.990 de angajați și cifră de afaceri de 155 de milioane de euro în 2022), Autonom Services (activă în domeniul serviciilor de mobilitate, înființată în 2006, cu 532 de angajați și cifră de afaceri de 131,2 milioane de euro în 2022), BICO Industries (activă în domeniul producției de țesături industriale, înființată în 2006, cu 445 de angajați și cifră de afaceri de 27 de milioane de euro în 2022), Bog’Art (activă în construcții, înființată în 1991, cu 428 de angajați și cifră de afaceri de 109,2 milioane de euro în 2022), Cemacon (activă în domeniul producției de materiale de construcții, înființată în 1969, cu 330 de angajați și cifră de afaceri de 44,8 milioane de euro în 2022), Dicor Land (activă în domeniul agricol, înființată în 2011, cu 195 de angajați și cifră de afaceri de 25,3 milioane de euro în 2022), Eturia (activă în turism, înființată în 2006, cu 68 de angajați și cifră de afaceri de 21,3 milioane de euro în 2022), IB Cargo (activă în domeniul transporturilor comerciale, înființată în 2008, cu 140 de angajați și cifră de afaceri de 82 de milioane de euro în 2022), Impact Developer & Contractor (activă în domeniul imobiliar, înființată în 1991, cu 56 de angajați și cifră de afaceri de 44,1 milioane de euro în 2022), One United Properties (activă în domeniul imobiliar, înființată în 2007, cu 112 angajați și cifră de afaceri de 236,5 milioane de euro în 2022), OSCAR Downstream (activă în sectorul petrol și gaze, înființată în 2001, cu 490 de angajați și cifră de afaceri 1,44 miliarde de euro în 2022), Phylosophy Design - Rovere (activă în domeniul amenajărilor interioare, înființată în 2005, cu 180 de angajați și cifră de afaceri de 26,5 milioane de euro în 2022), RTC Proffice Experience (activă în domeniul distribuției de obiecte și echipamente de birou, înființată în 1994, cu 180 de angajați și cifră de afaceri de 36 de milioane de euro în 2022), Safeway International Impex (activă în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare, înființată în 1994, cu 144 de angajați și cifră de afaceri de 31,7 milioane de euro în 2022), Secom Healthcare (activă în domeniul comercializării de suplimente alimentare premium, înființată în 1991, cu 209 angajați și cifră de afaceri de 35,1 milioane de euro în 2022), Simtel Team (activă în domeniul telecomunicațiilor, înființată în 2010, cu 120 de angajați și cifră de afaceri de 27,7 milioane de euro în 2022) și TeraPlast (activă în domeniul procesării polimerilor, înființată în 1896, cu 950 de angajați și cifră de afaceri de 144 de milioane de euro în 2022).

O recunoaștere specială, oferită în cadrul unei categorii distincte, a revenit companiilor care au participat și au primit certificarea „Best Managed” pentru al doilea an consecutiv, respectiv Celco (activă în domeniul materialelor de construcții, înființată în 1973, cu 262 de angajați și cifră de afaceri de 46,3 milioane de euro în 2022), Lidas (activă în domeniul alimentar, înființată în 1993, cu 488 de angajați și cifră de afaceri de 22,5 milioane de euro în 2022), R.D.F. (activă în agricultură, înființată în 1995, cu 46 de angajați și cifră de afaceri de 62,7 milioane de euro în 2022) și Romstyl Impex (activă în domeniul transporturilor comerciale, înființată în 1995, cu 423 de angajați și cifră de afaceri de 32,6 milioane de euro în 2022).

Selecția inițială a participanților la ediția a doua a programului Best Managed Companies România s-a realizat pe baza formularelor de înscriere, ținând cont de criteriile de eligibilitate, între care o cifră de afaceri de cel puțin 20 de milioane de euro în 2022, iar în cadrul etapei principale, 160 de reprezentanți ai echipelor de conducere ale celor 40 de companii admise, alături de 64 de facilitatori din cadrul Deloitte, Băncii Transilvania, Bursei de Valori București și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au derulat peste 700 de ore atelierede lucru și interviuri. La finalul acestei etape, juriul independental programului, din care au făcut parte Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București, Cristian Popa, Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Cristian Nacu, Senior Country Officer, International Finance Corporation, și prof. dr. Dorel Paraschiv, Prorector al Academiei de Studii Economice din București, a analizat concluziile atelierelor și interviurilor și a decis care sunt companiile ale căror practici de organizare și management sunt cel mai bine aliniate standardului internațional Best Managed Companies.

„A doua ediție locală a Best Managed Companies a stat sub semnul creșterii în toate aspectele programului: am avut peste o sută de companii locale interesate, dintre care 40 au avansat în etapa atelierelor de lucru – dublu față de ediția precedentă –, reprezentând nu mai puțin de 11 industrii diferite și cumulând o cifră de afaceri de peste 3,7 miliarde de euro. A fost un parcurs intens, de-a lungul căruia ne-am bucurat de aportul remarcabil al partenerilor noștri, BT, aliatul consacrat al Best Managed Companies România, și, începând cu această a doua ediție – BVB și BERD. Împreună, facem pași importanți în direcția coagulării unei comunități locale a excelenței în afaceri, contribuind totodată la maturizarea și profesionalizarea mediului antreprenorial local, la structurarea proceselor de business, la căutarea soluțiilor la preocupări pe care Deloitte, în special prin Deloitte Private, le regăsește pe agenda antreprenorilor locali: formule de guvernanță, finanțare și deschiderea față de colaborarea cu fonduri de investiții, măsurarea potențialului de listare și pregătirea IPO, gestionarea succesiunii etc. Felicit toți participanții, felicit companiile certificate și pe cele aflate la a doua participare și re-certificate, precum și pe cele care nu au reușit să obțină recunoașterea, însă au parcurs împreună cu noi atelierele de lucru, și le încurajez să se reînscrie, întrucât experiența internațională a programului arată că participările repetate cresc șansele de certificare. Le adresez, așadar, mulțumiri tuturor, precum și partenerilor și membrilor juriului și, alături de echipa de proiect, le dau întâlnire la Best Managed Companies România 2024”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Deloitte, și liderul Programului Deloitte Privateîn România.

Best Managed Companies este unul dintre cele mai longevive programe internaționale ale Deloitte, derulat anual, începând cu 1993, în peste 45 de state de pe toate continentele, care analizează, cu ajutorul unei metodologii proprii, prin raportare la bunele practici internaționale, modul în care este organizat și condus businessul. Prima ediție în România a avut loc în 2022.

Inițiativa Best Managed Companies este derulată sub umbrela Deloitte Private, programul Deloitte care se adresează companiilor private de toate dimensiunile, inclusiv antreprenorilor locali, IMM-urilor, start-up-urilor și afacerilor de familie.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 457.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști.

