Dosare Juridice - Declarația 112 Vineri, 15 Decembrie 2023, 11:58

0

Schimbările fiscale care vizează restrângerea facilităților acordate angajaților din IT, construcții, agricultură și industria alimentară, adoptate prin intermediul Legii nr. 296/2023, au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2023, astfel că angajatorii din domeniile respective trebuie să depună raportările salariale în această lună (termenul limită este 21 decembrie) în conformitate cu noile reglementări. Modificările care trebuie operate în sistemele interne de salarizare sunt substanțiale, iar varianta actualizată a Declarației 112 a fost publicată abia în data de 13 decembrie și conține cerințe complexe și detalii fiscale esențiale pentru o raportare corectă. În aceste condiții, departamentele de salarizare din companiile care activează în sectoarele menționate sunt contra cronometru pentru implementarea noilor modificări fiscale.

Maria Butcu, Ana-Maria Hoborici Foto: Deloitte Romania

Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung prevede, printre altele, restrângerea facilităților fiscale acordate angajaților din construcții, sectorul agricol și industria alimentară, dar și modificarea majoră a facilităților de care beneficiază angajații din domeniul IT. Dincolo de impactul financiar al acestor măsuri (venituri mai mici pentru angajați sau cost salarial majorat pentru angajatori), noul cadru legislativ implică și dificultăți sporite în ceea ce privește metodologia de calcul salarial, în special în domeniul IT, dar și noi obligații de raportare cu aplicabilitate imediată. În plus, comunicarea cu salariații în noul context fiscal și în condițiile deficitului de forță de muncă din domeniile respective reprezintă o provocare pentru angajatori.

Ce schimbări aduce noua lege?

Concret, pentru angajații din industria IT, noua lege prevede un termen limită pentru aplicarea scutirii de impozit pe venit, respectiv sfârșitul anului 2028, un plafon pentru această facilitate - se aplică la locul funcției de bază pentru venituri brute lunare de până la 10.000 de lei, precum și scutirea de la plata contribuției la Pilonul II de pensii, însă cu posibilitatea acordată angajatului de a opta pentru plata acesteia.

Pentru angajații din construcții, agricultură și industria alimentară, se elimină scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și scutirea de la plata contribuției pentru asigurări sociale, datorată de angajatori, pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă.

Totodată, intervin schimbări în tratamentul fiscal al tichetelor de masă și al voucherelor de vacanță. Astfel,noua lege introduce valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (10%) începând cu luna ianuarie 2024. Prin urmare, aceste beneficii salariale vor fi taxate în total cu 19% începând cu anul următor.

Detaliile cuprinse în noul formular

În consecință, toate aceste schimbări trebuie reflectate în calculul salarial și în raportările companiilor începând cu obligațiile aferente lunii noiembrie (mai puțin cele care se aplică de anul viitor), iar efortul este considerabil. Noul formular de raportare (Declarația 112) a fost adaptat la noile reguli de aplicare a facilităților fiscale acordate salariaților din industria IT, respectiv construcții, agricultură și industria alimentară și prevede modificări în structura de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Totodată, acesta oferă și posibilitatea de a raporta numărul de zile lucrate în afara României, situație în care facilitățile fiscale din construcții, sectorul agricol şi industria alimentară nu sunt aplicabile.

În plus, în industria IT apar complicații suplimentare având în vedere că, pe lângă limitarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru salariații din domeniu, se introduce exceptarea de la plata contribuției la Pilonul II de pensii (3,75% pentru anul 2023) în aceeași limită de 10.000 de lei, dar se acordă angajatului opțiunea de a continua să contribuie la fondul privat de pensii. Astfel, pentru specialiștii în salarizare din industria IT apar dificultăți în comunicarea cu salariații, mai ales în situația în care intervine necesitatea detalierii fluturașului de salariu.

În concluzie, departamentele de salarizare din domeniile vizate de noile reglementări trebuie să se mobilizeze și să trateze cu atenție modificările care au intervenit, având în vedere termenul extrem de scurt de la apariția formularului actualizat până la data primei raportări în noile condiții fiscale, dar și schimbările complexe pe care trebuie să le implementeze.

Material de opinie de Maria Butcu, Director, și Ana-Maria Hoborici, Manager, Soluții de Servicii Externalizate, Deloitte România