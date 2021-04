​webPR Deloitte România încheie un parteneriat cu Legito pentru a oferi soluții de automatizare a documentelor dedicate departamentelor juridice, financiare, de resurse umane și de achiziții

„Transformarea departamentelor juridice a început înainte de izbucnirea pandemiei, dar a luat avânt odată ce nevoia companiilor de a reinventa fluxurile organizaționale s-a transformat într-o chestiune de reziliență. În acest sens, o abordare mai orchestrată a proceselor devine catalizatorul unui business eficient. Pentru a răspunde mai bine acestui tip de nevoi, extindem ecosistemul de tehnologie creat de Deloitte și Reff & Asociații cu ajutorul unui nou partener care folosește funcționalități unice de automatizare și ne întărim angajamentul de a reuni experți din diferite domenii pentru a oferi soluții complete de transformare digitală și a ajuta companiile să atingă excelența operațională”, a declarat„În ultimii ani, echipa de tehnologie din cadrul practicii de consultanță a Deloitte România și-a extins competențele în domeniile automatizării robotizate a proceselor, data analytics și arhitectură de sisteme. Am mers mai departe și am pus bazele unui ecosistem local de tehnologie care oferă cele mai noi soluții din domeniu, cum ar fi chatboți specializați sau automatizarea unor procese. Intrăm acum într-o nouă etapă a dezvoltării acestui ecosistem prin adăugarea unei dimensiuni regionale cu ajutorul noului nostru partener, oferind companiilor acces la competențe tehnice care depășesc granițele geografice într-o eră a conexiunii și a transformării fără precedent”, a spusPrin acest parteneriat, experții din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și echipa de tehnologie din cadrul practicii de Consultanță a Deloitte România vor implementa soluția de tehnologie Legito, vor ajuta companiile să-și definească procesele de contractare și fluxurile de aprobare, vor automatiza formate predefinite de contracte și vor integra platforma cu soluții de semnături electronice.„Echipa Legito este foarte entuziasmată de parteneriatul încheiat cu Deloitte România și Reff & Asociații. Suntem încrezători că software-ul nostru de gestionare automată a documentelor, care se bazează pe soluția noastră de cea mai nouă generație de editare a formatelor predefinite de documente, va completa în mod natural viziunea Deloitte România de a oferi soluții de automatizare a documentelor pentru organizațiile din Europa Centrală și de Est”, a spusAcest nou parteneriat se adaugă ecosistemului de tehnologie creat de Deloitte în România, care include platforma de automatizare Processo , o soluție creată de experții Deloitte ce permite companiilor să creeze modele de afaceri și de decizie și să le integreze cu sistemele pe care le folosesc deja, soluțiile digitale pentru instituțiile financiare dezvoltate în cadrul parteneriatului strategic cu FintechOS și soluțiile tehnologice dedicate departamentelor juridice, financiare și de resurse umane, cum ar fi chatboți și soluții pentru automatizarea proceselor repetitive și manuale prin tehnologie RPA și algoritmi de procesare a limbajului natural, create în parteneriat cu Druid, Future WorkForce și RPAbox se remarcă soluțiile în domeniul juridic create de practica specializată în consultanță privind managementul departamentelor juridice a Reff & Asociații | Deloitte Legal, o echipă regională cu sediul în București, care oferă soluții inovatoare cu scopul de a sprijinii departamentele juridice ale companiilor din Europa Centrală și de Est.Deloitte este recunoscut de mai mulți ani drept lider în consultanță în tehnologie și în transformare digitală - acoperind toate domeniile, de la strategie și inovație, la operațiuni de IT -, inclusiv prin intermediul parteneriatelor cu Apple Amazon , SAP, Salesforce, UiPath și alți giganți în tehnologie.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. 